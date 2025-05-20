Ответы на вопросы (19.05.25). Протоиерей Андрей Ткачёв
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Каналы отца Андрея:
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
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Комментарий редакции
1. Допустимо ли воздерживаться от греха только из-за страха наказания?
Воздержание от греха из страха наказания имеет ценность, хотя это низшая ступень духовной мотивации. Страх Божий удерживает от зла, но высшая ступень — бескорыстная любовь к Богу.
2. О десяти прокажённых (Луки 17): спасла ли вера одного из них от грехов или от болезни?
Вера проявилась через благодарность одного прокажённого, который вернулся поблагодарить Христа. Его вера спасла его духовно, в отличие от остальных, исцелённых физически, но не проявивших благодарности. Проказа — мистическая болезнь, связанная с грехом, и её возвращение возможно для неблагодарных.
3. Куда делись бесы, вошедшие в свиней (Луки 8:26–39)?
Бесы не тонут, они покинули тела утонувших свиней и продолжили искать новое пристанище, избегая бездны, которой боятся. Их жестокость проявилась в уничтожении свиней, в отличие от человека, которого Бог сохранил.
4. Откуда апостол Иуда взял слова о Енохе в своём послании?
Апостол Иуда использовал апокрифические предания, включая книгу Еноха, которые были известны в еврейской среде. Енох, не познавший смерти, вместе с Ильёй будет проповедовать против антихриста в последние времена.
5. Откуда взялась традиция панихиды и какая от неё польза для души усопшего?
Панихида — заупокойное богослужение, основанное на учении Иоанна Дамаскина о смерти как разлучении души и тела. Молитвы помогают душе, которая сохраняет сознание и нуждается в милости Божией на суде.
6. Что такое жертва хваления в литургии?
Жертва хваления — это бескровная жертва хлеба и вина в Евхаристии, установленная Христом. Она выражает благодарность Богу за творение и искупление, заменяя ветхозаветные кровавые жертвы.
7. О чём говорится в Послании к Евреям 4:7 про «день ныне»?
«Ныне» — призыв ко всем не ожесточать сердца, как евреи в пустыне, а слушать Бога. Это назидание для всех времён, указывающее на необходимость следовать Божьему голосу, чтобы войти в Его покой.
8. Что сказано в Евангелии от Луки, глава 14?
Глава учит смирению (не занимать высоких мест), милосердию (звать к столу бедных), отказу от земных дел ради Царства Божия и расчёту сил перед духовным подвигом. Всё связано с призывом к подлинной вере и жертенности.
9. Существует ли эффект бумеранга в жизни?
Эффект бумеранга реален: добро и зло возвращаются с процентами. Добро, отданное другим, приносит небесную награду, а зло (например, сеяние вражды) возвращается как буря, порождая разрушительные последствия.
Вывод:
Отец Андрей в своих ответах акцентирует связь между духовной жизнью, Писанием и реальными событиями, подчёркивая, что вера, благодарность и милосердие ведут к спасению, а грех и неблагодарность возвращаются как бумеранг. Он призывает к осознанной духовной жизни, основанной на смирении, молитве и следовании Христу, используя примеры из Библии и преданий для назидания и подготовки к вечной жизни.
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…Поп Андрей Ткачёв – в Т.Н.”сво” ЗАПИСАЛСЯ…
…он – “МНОГИЕ” месяцы – Этого ДОБИВАЛСЯ…
…и вот: НА ПЕРЕДОВОЙ – он “идёт” в-бОЙ…
…он своим “примером” – “ведёт” солдат “за-собОЙ”…
…пули И снаряды – его не-берут – пролетая НАД головой…
- а ВСЁ ПОТОМУ,что ПЕРЕД атакОЙ – он МОЛИТСЯ…
- вот ВЫЖИВАТЬ ему ТАМ – и доводится…
- Молитва его ТАМ – реально–защищает…
- и то,что ЭТО так – он УТВЕРЖДАЕТ…
- имемнно “К-ЭТОМУ” – он ВСЕХ там ПРИЗЫВАЕТ…
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…даже БЫЛИ случаи когда он – В-РУКОПАШНУЮ вступал…
…и,владея КРЕСТом,как МЕЧём – он ТАМ побеждал…
…тем-более,что КРЕСТ на-теле – ему ТАМ помогал…
…а когда он возвращался В-ОКОПЫ – он ПРО-”ЭТО” — рассказ’ывал…
…он – “ПРИМЕР” того подаёт – КАК должен воевать народ…
(вперёд–”ОКОРМЛЁННЫЕ”–вперёд – молитва И крест – Вас сПАСЁТ…)
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“ПАРАНЖИ”==НИКi снимайте И дискутируйте…
– Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 20-5-25