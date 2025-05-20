В канун 80-летия Победы Владимир Путин рассказал молодёжи о письме своего дедушки, участника Великой Отечественной войны, которое его тронуло до глубины души. В письме славный Предок президента рассказывает, как погибла его жена. Смертельно раненая, она умирала у него на руках. Умирая, сказала: «Не плачь, не расстраивай меня». Умирая, думает о нём»! — сказал Путин. И за этими словами – большое троеточие.

Этот эпизод роднит лидера РФ с живыми, которые его слушали и с… мёртвыми, с Великим Родом Победителей. Что глубинное тронуло душу Президента?

Много говорят и пишут про какой-то потаенный Код Человека Русской Цивилизации, тайну непобедимости и бессмертия Руси Великой. Оттолкнувшись от впечатления Путина, мы можем рассуждать об этом всерьёз.

Друг, коллега и соратник Игоря Гундарова Александр Редько как-то во время интервью задумался и поделился со зрителями своим размышлением. Советский солдат-«атеист», вроде бы считающий, что после смерти уже ничего не будет, но идёт на подвиг, на сознательную смерть – что это? И – тоже многозначное троеточие. Примеров полно, как в гражданскую, так и в Великую Отечественную. Полно их и в дооктябрьский период, во всей обозримой в тысячелетиях истории Руси. Но смотреть будем на «безбожный» советский путь. За последние тридцать лет мировосприятие народа искажено, изуродовано русофобскими либеральными силами настолько, что о главном говорить сложно. Но надо! Говоря бытовым языком, душу изгадили. И гадят её не тридцать лет, не с хрущёвского переворота, а начиная с XVI-XVII веков, когда официальная церковь и чужеродная монархия Романовых под страхом смерти изымали народные инструменты, вводящие душу в резонанс с вибрациями космоса, насаждали чужеродную веру, культ страдания, подчинения рабов хозяевам. Это лучше всех показал наш современник, доктор исторических наук Александр Владимирович Пыжиков (мир ему). «Грани русского раскола» - подлинная история народа Руси. То, что творилось в семнадцатом веке и множилось дальше, привело к революциям семнадцатого года двадцатого века. По сути, за три столетия было выстроено две России. Одна – рабовладельческая, освященная официальной церковью, и – коренная, спрятавшаяся в староверии. Нарыв ликвидировали две русских революции, для которых староверы подготовили основательную почву.

Творческим завещанием Пыжикова называют книгу "Коренная Россия. Былины. Заговоры. Обряды." Там разгадка случая, который тронул душу Путина. Коренной народ Руси не знал, что такое смерть в нынешнем понимании. В крестьянском сознании смерть была главным событием в жизни. Понятие «триединство духа» включало три составные части: плотский дух, закладной дух и родительский дух. Плотский дух — первичный, он формируется с рождением человека и характеризуется как семейный. После определённого возрастного рубежа (7 лет) плотский дух переходит в закладной. В этот момент человек осознаёт себя и свои обязательства, может принимать их и отвечать за них перед другими. Закладной дух действует с 7 лет и всю жизнь. Это «закладка» в жизнь вечную. Человек проводит её в общине (коллективе!) и несёт ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих, так как связан круговой порукой. Переход плотского и закладного духа в родительский связан с окончанием жизни — смертью. В этот момент обязательства, которыми человек жил и взаимодействовал с другими, наработанное душой, активируется и становится тем кругом, на котором он существует после смерти. Родители продолжали жить среди нас и влиять на события!

Творческим завещанием Пыжикова лично я считаю его монографию «Корни сталинского большевизма. Узловой нерв русской истории». Сталин встал на твёрдую почву, на многовековой фундамент. Это не «дух» РПЦ и не марксизм. Вождь нашёл в Народе фундаментальную опору, которая проявилась в полный рост. На историческую арену вышел народ, который под романовско-церковной штукатуркой было не видно. Центр тяжести – в своей земле, в своей Родине, в своей вере, которая по большому счету религией не являлась. Это было строгое соблюдение законов природы Земли, Космоса и знание предназначения Человека, его роли между миром яви и миром невидимым. Это Правь, слово Праведник – отсюда. Всё, что делается в материальном мире, начинается в мире невидимом. Ни в царской России, ни в Советской, а уж тем более в нынешней атисоветской об этом не говорилось. Феномен Сталина и всех «чудес», которые сделал Советский Народ, - в чётко выверенном нравственном историческом выборе. Чудо – это когда в плотный, осязаемый Мир вторгается мощная энергия, накопленная всеми ранее живущими поколениями, находящаяся в резонансе с вибрациями Космоса, с Планом Творца. Это было сокрыто церковно-монархической идеологией, потом идеологией марксисткой. Но (по умолчанию) под Красным Знаменем воплощалась извечная мечта человечества, поддержанная Свыше. Иного объяснения тому, что было сделано, мы не найдём.

В 1991 году антисоветчики подняли над Россией иное знамя. Потом расстреляна законная власть Народа, пролилась кровь тех, кто пытался её защитить. «Перестройка» принесла невиданное разрушение нравственности, что видно на любой из сфер жизни. Появилась новая конституция, в которой идеологии нет. «Новую» идеологию выкопали из евромогилы. Перевезли «мощи» антисоветчика Ивана Ильина и торжественно перезакопали их в столице. Началось цитирование «классика». Установка памятников белогвардейцам – часть реализации идеологии Ильина. Дальше - попытка «реабилитировать» руками тогдашних руководителя Администрации президента и министра культуры (Иванов, Мединский) фашиста Маннергейма. Всё идеологически логично и точно! Мало того, что Ильин, взятый «за основу», до самой смерти боролся с большевизмом, он дописался до того, что основоположники фашизма, этого «здорового явления» - русские белогвардейцы!

Ильин вроде как русский, хотя наполовину немец и много чего, служа по ведомству Геббельса, написал на немецком языке. Но давайте посмотрим, какую оценку дал этому «гению» другой, истинно Русский философ Николай Александрович Бердяев, тоже отправленный в Европу на «философском пароходе»: "Иван Ильин — не русский мыслитель, он чужд лучшим традициям нашей национальной мысли." Вот выдержки из писем Бердяева к княгине И. П. Романовой 1946-1947 годов. "Очень сложно мое отношение к Советской России и ко всему тому, что там происходит. Я готов защищать Советскую Россию, как мою родину, вижу в ней и правду, которую многие не хотят видеть. …Революции всегда ужасны и жестоки, но они связаны с судьбой народа, с изживанием зла прошлого, с слабостью положительных духовных сил. …И все-таки через ужасную революцию пробудились к исторической активности огромные массы русского народа, которые раньше находились в тьме, безграмотности и пассивности, уровень их очень поднялся. …Люди стопроцентно советской ориентации меня сейчас бойкотируют, а другие считают меня чуть ли не большевиком. …Войны не будет и ее меньше всего хочет Советская Россия, но будет психология войны, которая будет терроризировать мир».

Настоящий Русский философ, которого под горячую руку большевики выдворили из Советской России, увидел Правду именно в этой России! Словно пророк, Бердяев пишет, что именно Советская Россия меньше всего хочет войны, но «будет психология войны», начнет терроризировать весь мир. Не так стало? Россия, теряя лучших своих сыновей, четвёртый год метелит оружием украинцев, тоже русских, но «сошедших с ума». Ну да, дурь из упёртых приходится вышибать вместе с мозгами. А сами-то что несём под знаменем Ильина и Власова?

…Был в Российской Империи величайший учёный, который по нынешней терминологии уже не русский, а украинец, хохол и т.д. Это Сергей Андреевич Подолинский. Владимир Вернадский считал его одним из своих предшественников в разработке учения о живом веществе, биосфере и её эволюции в ноосферу. Подолинский заложил основы новой теории труда как экономической, естественно-исторической и нравственной категории и показал, что человеческий труд в состоянии удерживать на земной поверхности и заставлять действовать солнечную энергию более продолжительное время, чем это было бы без него. В статье «Труд человека и его отношение к распределению энергии» (1880 г.) он выдвинул концепцию социальной энергетики, раскрывающую роль труда человека в удержании, накоплении, предохранении от рассеяния и расхищения превратимых форм солнечной энергии, необходимых для удовлетворения потребностей людей. Там обоснование безопасности общества, преимуществ будущего социалистического строя в накоплении и использовании превратимой энергии.

В Лондоне Подолинский познакомился с К. Марксом и Ф. Энгельсом. Но уже во второй половине 70-х гг. XIX в. Подолинский отходит от марксовой точки зрения на классовую борьбу как на двигатель социального прогресса. Он считает, что для утверждения социалистического сознания требуется несколько поколений развития мысли. Двигателем прогресса, по Подолинскому, становится не борьба классов, а положительная трудовая деятельность, направленная на накопление энергии (созидание нового) для удовлетворения растущих потребностей общества. Это было новое естественно-научное обоснование будущего социалистического общества. Подолинский переписывался с Марком, делился основами принципиально новой теории труда, не только как чисто экономической, но и как естественно-исторической и нравственной категории. Наряду с положительным трудом по накоплению энергии Подолинский вводит понятие об отрицательном труде, связанном с расхищением энергии. «Война, со всеми своими атрибутами, то есть постоянными войсками, военными флотами, арсеналами и пр., – пишет ученый, – есть не более, как расхищение энергии, находящейся в распоряжении человечества». Даже военная музыка, побуждающая людей идти на самоистребление, – пример расхищения энергии посредством искусства. Другим примером расхищения энергии, считал Подолинский, служит производство предметов роскоши и непроизводительное потребление.

Говоря о новом, учёный подчеркивал, что ему «будет отвечать социалистическое общество, при котором всякое усовершенствование будет иметь следствием сокращение рабочего времени и увеличение свободного времени для повышения уровня культуры и образования всех трудящихся. Развитие всеобщего образования повлечет за собой не только увеличение производительности социального организма, но и послужит превентивной мерой против возможных попыток меньшинства реставрировать старый строй». (1881 год). Не идёт в РФ под разноцветными парусами активная реставрация старого, паразитического?

Вернадский 3 июля 1923 г. записал в своем дневнике: «Очень любопытен Подолинский. Он давно меня интересует. Его энергетическая постановка, не понятая Марксом и Энгельсом, во многом новая». Выделяю последние слова не просто так. Сегодня не на «дворе», а во всём космическом пространстве идут невиданные изменения. И связаны они с иными потоками энергии Космоса. Психолог, доктор философии Наталия Владимировна Родина чётко обрисовывает обстановку. В мироздании есть абсолютное ничто, первичное торсионное поле и физический вакуум. Энергия рождает вещество. Разный уровень вещества – это разный уровень энергии. И есть существа, которые управляют этим процессом. В составе физического вакуума плазма, газ, жидкость и плотная материя. Она содержит в себе перечисленное. Умом понять эти материи невозможно. 0 – абсолют. Творец помимо его, но рядом. Эта сила и занимается работой. Материнский дух, Творец и сын создают чистое пространство. Это «заводские настройки» Всевышнего. Там не существует энергии минуса, там нет зла, разрушения. Там чистое, одухотворенное и уже практически живое, но ещё не проявленное составляющее космоса. В плотной материи уже появляются плюс и минус. Это творится первичным торсионным полем. Физический вакуум наделяет материю и отрицательной энергией. Первичное торсионное поле и мир чистого духа – едины, одно и то же. Для чего энергия чистого Света, опускаясь, наделяется отрицательным? Для выбора, чтобы формировались формы жизни, которых в первичной энергии нет. Человек может формировать как прекрасное, так и ужасное, безобразное. Но в последнем Бога нет, поскольку создан Человек по Образу и подобию. Аналоговая «технология»! Разгадка невиданных, фантастических успехов СССР сталинского периода именно здесь. Мечта, которая в резонансе с Творцом, реализуется с невиданной силой.

Без идеологии нет субъектности страны. Это и есть нематериальный актив, который не сводится к выгоде и ресурсам.

Ну, и о смысле фотографий в начале статьи. Это я сделал по примеру Захара Прилепина, который предложил вглядеться в эти лица, на которых всё написано. Лицо – зеркало души. По задумке хотелось выстроить лица бывших министров бороны: Иванов, Сердюков, Шойгу и противопоставить их с лицом генерала с позывным «Спартак» – Попова. Исторического Спартака предали торгаши (перекупили корабли) и распяли рабовладельцы. А современного - оболгали и посадили. В итоге решил показать Рокоссовского. Он поляк. Известна роль польско-литовско-украинской братии в истории Руси. Видим мы и сегодняшнюю «любовь» этого племени к нашей стране, от которой «великая» и продажная католическая малютка получила государственность. От Советской власти! Но Рокоссовский — глубоко наш. Он прошит духом воина Русской Цивилизации и, в отличие от генетически чистейшего Руса Жукова, не запачкался в хрущёвском антисталинском перевороте, заложившем начало конца Советской Власти. И, для контраста, – этнически русские генералы Краснов и Власов. Того и другого по воле Сталина, в нарушение воинской традиции (оступившихся офицеров расстреливали), позорно повесили.

Эдуард Наипов,

Кострома