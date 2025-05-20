Генеральный план «Ост»: его начали воплощать! / Егор Яковлев
Действительно ли в нацистской Германии существовал план «Ост»? Чем известен переселенческий проект итальянских фашистов в Ливии, и почему им так интересовались нацисты? Как виделось немцам будущее советских людей и территории СССР? Знало ли население Германии о планах своего руководства и как их воспринимало? В каких регионах на территории Советского Союза немцы построили свои первые города в рамках колониальной политики?
Об этом и не только говорим в авторской программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым в эфире радио Sputnik.
Комментарий редакции
Тезисы лекции о генеральном плане «Ост»:
1. Определение и суть генерального плана «Ост»:
- Генеральный план «Ост» — нацистский проект колонизации Восточной Европы, включая территории Советского Союза, с целью расширения «жизненного пространства» (Lebensraum) для немцев.
- План предусматривал переселение немецких колонистов на захваченные территории, сопровождаемое вытеснением, депортацией или уничтожением местного населения.
2. Идеологическая основа:
- Концепция «жизненного пространства» была ключевой в нацистской идеологии, заимствованной частично из итальянского фашистского опыта (колонизация Ливии и Эфиопии) и финских планов аннексии Советской Карелии.
- Идея опиралась на расовую теорию, согласно которой восточные славяне считались «низшей расой», подлежащей подчинению, депортации или уничтожению, чтобы не допустить смешения с «арийской кровью».
3. Исторический контекст:
- Идея «жизненного пространства» на Востоке обсуждалась в Германии еще с 1920-х годов, опираясь на опыт Брестского мира и кратковременной оккупации территорий бывшей Российской империи.
- Адольф Гитлер в «Майн кампф» четко обозначил цель завоевания территорий за счет России и ее окраин, что стало официальной доктриной нацистской Германии.
4. Реализация плана:
- План разрабатывался под руководством Генриха Гимлера, при участии Конрада Майера и других специалистов. Курировался на высшем уровне, включая Гитлера.
- Документы плана включали колонизацию трех приоритетных регионов: Мемель-Белосток, Крым и Ингерманландия (Ленинградская область).
- На практике началась реализация на оккупированных территориях Украины: построены города Хигевальд и Хальпштат, куда переселяли фольксдойче, а местное население частично выселяли или уничтожали.
5. Геноцидальный характер:
- План предусматривал сокращение местного населения через массовые убийства, депортации (в Сибирь) и организованный голод (например, план уничтожения Ленинграда).
- Обсуждались методы массовой стерилизации и выкрадывания детей с «арийской внешностью» для германизации.
- Массовые убийства и жестокий оккупационный режим были частью стратегии для подготовки территорий к колонизации.
6. Поддержка в немецком обществе:
- Идея колонизации находила поддержку среди населения Германии, особенно в условиях пропаганды, обещавшей земли и процветание для немецких семей.
- Примеры из писем солдат (Генрих Бёлль) и детской литературы показывают, как идея колонизации внедрялась в общественное сознание.
7. Противодействие и итог:
- Полная реализация плана была сорвана благодаря победам Красной армии.
- План «Ост» не был полностью оформленным единым документом, но его фрагменты существовали и уже начали воплощаться, что опровергает мифы о его «несерьезности».
8. Фальсификации и мифы:
- Существуют два заблуждения: 1) план «Ост» как исключительно план геноцида; 2) план как набор незначительных идей второстепенных чиновников.
- Оба мифа неверны: план был государственной политикой, одобренной Гитлером, и уже частично реализовывался.
Вывод:Генеральный план «Ост» был реальной и тщательно проработанной государственной политикой нацистской Германии, направленной на колонизацию Восточной Европы, включая территории Советского Союза, с целью создания «жизненного пространства» для немцев. План включал элементы геноцида, депортации и германизации, опираясь на расовую идеологию и колониальный опыт других стран. Его реализация началась на оккупированных территориях Украины, но была остановлена благодаря победам Красной армии. Утверждения о несерьезности плана или его отсутствии являются фальсификацией истории. План «Ост» представляет собой пример спланированного геноцида, который удалось предотвратить только благодаря сопротивлению советского народа.