Алексей ШОРОХОВ. Отче, 33 года назад наши заклятые «стратегические партнёры» из-за океана позвонили в Кремль и сказали: России не нужна идеология. В армии было закрыто Главное военно-­политическое управление, в государстве — институты, отвечавшие за идеологическую работу и пропаганду. Но очень у многих, особенно после начала СВО, есть ощущение, что идеологическая работа никуда не ушла и пропаганда все эти 30 лет осуществлялась. Только другая и другого. Как бы вы охарактеризовали то, что в течение этих десятилетий насаждалось на территории нашей Родины?

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ. В то время, когда у нас якобы не было идеологии, в действительности в общественное сознание на всех уровнях внедрялась очень короткая и рабочая схема: делайте деньги. Чем больше, тем лучше. Достигайте личного комфорта любой ценой. Больше ценностей нет.

На фоне этой рабочей установки всё — спорт, наука, госслужба и т. д. — имело смысл только в случае корыстной монетизации. По умолчанию нашей идеологией стало построение цивилизации Иуды, где продаётся даже Господь! Что уж там недра, военные секреты или частная информация… Возможно, целью было воспитать несколько поколений воров и развратников, чтобы уничтожить русскую цивилизацию, не воюя.

Алексей ШОРОХОВ: В войне с терроризмом в Чечне Российская армия победила, опираясь ещё на старые советские нарративы патриотизма, необходимости защиты Родины и мирных граждан. В Сирии воевала и помогла Башару Асаду на какое‑то время сохранить государственность небольшая группировка Российской армии, контрактники, экспедиционный корпус. Там достаточно было слов о союзническом долге и вой­не с терроризмом. Но вот пришло время большой вой­ны: сегодня России противостоит весь содомский интернационал Запада на территории Украины — со всеми своими вооружениями, космическими технологиями и средствами разведки. В том числе — с информационным воздействием, когнитивным и психологическим оружием. Какая идеология в силах противостоять и побеждать в этой вой­не, а также в грядущих сражениях XXI века? Есть ли она у нас? В достаточной ли мере её доносят до современного общества и воюющей армии?

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ. Нарратив об интернациональном долге дал сбой в Афганистане. Мы тогда совершенно не учли религиозный фактор, не знали врага и не стремились его хорошо узнать. Наша интернациональная наивность разлетелась как дым при встрече с религиозной мотивацией и средневековой неприхотливостью противника.

Потом на советских нарративах была проиграна первая чеченская. И для победы во второй чеченской нужна была уже изменённая идеология. Мы поняли, что воюем не с «мятежной провинцией», а с международным терроризмом.

И серьёзность намерений врага, его жестокость и профессиональность заставили отказаться от выветрившихся лозунгов советской эпохи. Нашим лозунгом на пару десятилетий стало: «Давайте дружно и сытно жить в огромной и многонациональной России». Это тоже было наивно — без высокой идеи высокие цивилизации не живут.

Но нас от упёртой наивности вылечил коллективный Запад. Запад сказал: «Вы должны жить так, как вам скажем/прикажем мы. Иначе вы не будете жить». И он доказал серьёзность своих намерений действиями на Украине. Если бы Россия была сопоставима с Сербией по территории, количеству людей и качеству вооружения, нас бы давно разровняли ковровыми бомбардировками «во имя демократии». Но с Россией для врага всё сложней и затратней.

Столкновение России с Западом носит не ситуативный и не случайный характер. Это метафизическое противостояние двух цивилизаций, из которых одна (Запад) отвергла Бога и решилась полностью перекроить природу человека, а вторая (мы) не согласна делать ни то ни другое. Но этот отказ от нового богоборчества должен быть глубоко осознан и чётко проартикулирован. Не работает долго то, что существует на эмоции, но не подкреплено разумной формулой. Абсурдно противостоять Сатане во имя идеалов Французской революции. Это возможно только во имя Бога Живого.

Алексей ШОРОХОВ. Я сегодня ехал на службу, и на одной развязке сверху открылась такая картина: утро, тысячи, десятки и сотни тысяч машин дисциплинированно и целеустремлённо несутся в разнонаправленных потоках. Сидящие в них люди спешат по своим делам, объединённые в основном одной целью — заработать побольше денег. Причём это не голодающие люди. И 90% из них не озабочены необходимостью прокормить семью из шести, семи, восьми и более человек. То есть люди несутся зарабатывать деньги для себя, для своих удовольствий, комфорта, престижа. Их не связывает философия общего дела (по латыни «республика» (res publica) — «общее дело»), есть сотни, тысячи и миллионы личных целей, и не одной общей, объединяющей всех. А в это время не так уж и далеко гремит война, самая страшная и самая масштабная после окончания Второй мировой. Как пастырь и как известный проповедник что вы можете сказать об этой картине?

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ. Я дорисую вашу картину. В этом же потоке машин едет скорая на вызов, едут мамы, отвозящие детей в школы и сады. Едет, быть может, священник с причастием к умирающему. То есть угрожающая при взгляде сверху механистическая картинка заметно смягчается при взгляде внутрь. Эти люди, неразличимые в потоке, что‑то напевают, что‑то слушают по радио. Они могут слушать «Радио Шансон», но могут слушать и Баха. Могут слушать «Радио Вера» или «Звезда». Они за рулём могут читать или петь молитвы. Перед нами не муравейник, но тайна. И в наших интересах сделать так, чтобы каждый человек, выхваченный наугад из потока, был носителем идеалов Святой Руси. Он любит семью, живёт трудами рук своих, молится Богу и уважает ближних. Именно для того, чтобы человек не растворялся в мире огромных чисел, но был живой личностью, и существует (в хорошем смысле) идеологическая работа.

Алексей ШОРОХОВ. Наш Верховный главнокомандующий неоднократно говорил о российской цивилизации, о России как о стране-­цивилизации, обобщая наш тысячелетний исторический и культурный путь, нашу особость и внеположность западной или ещё какой‑то другой модели. При этом сегодня достаточно часто вспоминают идеологему Третьего Рима, возникшую в Москве XV века. Как вы думаете, актуально ли это для нынешней России? Может ли она по-прежнему именоваться защитницей неискажённого православия и церкви Христовой?

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ. Слова о Третьем Риме должны произноситься без пафоса, но сурово, как воинская присяга. По сути, это и есть верность Богу и присяга в верности той исторической роли, которую Он на нас возложил.

По факту эта роль сверхтяжела. Даже невыносима. Но она реальна. В XX веке нас почти обнулили при нашем же участии. Мы просто впитали убийственную идеологию и лет за тридцать снесли всё то, что строили лет пятьсот. Но произошло очередное чудо. Стало ясно, что концепт Святой Руси не сдан в архив. Бог нас не забыл, и мы до конца от Него не отреклись. Русь ожила, как птица феникс. Восстала из пепла. Теперь у нас на повестке огромная в области облагораживания умов и очищения сердец работа в сфере культуры, информации и государственного строительства. Русская цивилизация продолжает рождать смыслы. А это самое главное. И мир, по прозрению Достоевского, ещё должен услышать новое слово, сказанное Русью. Это слово будет об Иисусе Христе, от Которого одни уже отреклись и Которого другие ещё не знают.

Кстати, в тему Третьего Рима. Самым главным врагом Первого Рима был Карфаген — империя торгашей и мистических развратников. В этом смысле у нас новая Пуническая вой­на, где Русь — это Рим, а Запад — новый Карфаген.

Алексей ШОРОХОВ. Когда начиналась СВО, у многих были надежды, что во время вой­ны должно произойти самоочищение нашей страны, должна смениться элита, доставшаяся нам из 90‑х годов ХХ века. Но пока лично у меня чаще возникают аналогии с известным произведением Толкина «Властелин колец»: есть «кольцо власти», объединяющее представителей банков, культурной элиты, чиновников разных уровней. Оно обладает собственной волей, отличной от воли президента и 80% населения, поддерживающего его. И больше всего на свете это «кольцо власти» хочет вернуться к своему господину, к Тёмному владыке Запада, чтобы всё было «как раньше»: любовницы и виллы за рубежом, выставки и премьеры в Париже и Каннах, счета в Швейцарии и на Кипре, а для этого — выкачивание денег и ресурсов из РФ. Может быть, я сгущаю краски? И СВО внесла уже заметные ­коррективы?

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ. Вы не сгущаете краски. Прочтите 17‑ю главу Откровения Иоанна Богослова. Там речь о некоей Блуднице, которая является «матерью мерзостям земным». Это и есть та цивилизация Последней Битвы, новый Вавилон (или Карфаген), о котором мы говорили. Брошен вызов Небу. Решено развратить и, конечно, поработить человека. Во славу рогатого хозяина. И вдруг какая‑то Россия, ослабленная, ещё вчера ассоциируемая с атеизмом, насыщенная выкормленными предателями, дерзает стать на пути глобального Зла. Для ада это возмутительно (вот где причина ненависти к нам со стороны Запада).

Россия перенасыщена людьми, не любящими Россию, но присосавшимися к власти и её ресурсам. Это наша наследственность. Но на это и был упор врагов. Если бы не вой­на, долгий процесс гниения обещал бы нам ещё больше крови и страданий. Причём бессмысленных и необратимых. Вой­на, как ни странно, ровняет многое. На вой­не мы вдруг (!) поняли, что вор в большом кабинете — это не «успешный человек», а предатель и виновник многих невинных смертей.

Если бы Путин был Иваном Грозным, он бы устроил Опричнину 2:0. Но Путин — христианин в политике. Его интерес — стратегия развития государства, а не кровь оппонентов. Оппоненты же на самом деле другие. Они перед кровью не останавливаются. Их мечта — это «обманутый народ с олигархами во главе против царя». Это формула «майдана». Путин — практический христианин в политике. Поэтому нет пресловутых «чисток». Но власть и общество всё равно чистятся. Потому что кровь проливается, потому что многим больно. Потому что в зоне комфорта рождается только какая‑то инфернальная дрянь, а в страдании рождается новое и осмысливается прежнее.

Очищение страны — это не дело чистки сверху, но дело работы на местах.

Алексей ШОРОХОВ. Сформулируйте, пожалуйста, самые простые, самые понятные и самые необходимые нашим бойцам и командирам императивы нашей Победы.

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ. Бог есть, был и будет. Молись коротко, искренне и всегда. Чем меньше грехов, тем смерть далече. Покайся в сердце своём во всех гадостях своих.

Вой­на — работа. Тяжёлая, грязная и страшная. Сделай свою работу хорошо и внимательно. Ты у Бога на особом счету.

Публикация: Журнал Главного военно-политического управления ВС РФ «Политрук», № 1 за 2025 г.

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Алексей Шорохов