Телефонный разговор с Трампом: последняя попытка глобалистов переломить ход истории. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Исторический контекст и значимость разговора Путина и Трампа:
- Предстоящий телефонный разговор между Путиным и Трампом рассматривается как событие исторического масштаба, способное определить судьбу мира.
- Трамп заявил, что после разговора может закончиться "кровавая баня", что может быть ближе к истине, чем его обычные заявления.
2. Позиция Путина по спецоперации:
- В опубликованном отрывке интервью Путин подчеркивает, что цель спецоперации — устранение причин кризиса, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России.
- Среди целей — защита интересов людей на территориях, где проживают те, кто считают себя русскими и Россию своей страной.
- Фраза Путина о спецоперации тщательно продумана, каждая его реплика имеет глубокий смысл и может определять политику России на годы вперед.
- Причина спецоперации — установленный Западом русофобский, бандеровский режим, превративший Украину в "анти-Россию". Устранение этого режима — необходимое условие завершения СВО.
3. Публикация отрывка интервью:
- Отрывок не вошел в первоначальный фильм, так как его публикация была неуместна на тот момент.
- Публикация связана с текущими событиями, в частности с действиями Зеленского, который, по мнению автора, "продал душу глобалистам" и утратил легитимность как переговорщик.
4. Изменение отношения России к украинской проблеме:
- Российское руководство изменило подход к Украине из-за последних событий, включая действия Зеленского и усиление наступления на линии боевого соприкосновения.
- Россия демонстрирует решимость через военные действия, дипломатические шаги и адекватные ответы на провокации (например, инцидент с эстонским патрулем).
5. Переговоры в Стамбуле:
- Переговоры начались 16 мая, а не 15-го, как планировалось. Российская делегация во главе с Мединским была представлена на высоком уровне, что опровергает заявления Зеленского о ее недостаточной значимости.
- Украинская делегация вела себя сдержанно, несмотря на первоначальные попытки хамства. Достигнуто соглашение об обмене пленными (1000 на 1000) и телами погибших.
- Россия выдвинула условия: включение четырех регионов в состав РФ, вывод украинских войск, демилитаризация, денацификация, официальное двуязычие, нейтральный статус Украины, верифицируемый российскими наблюдателями.
6. Реакция Запада и Зеленского:
- Зеленский утратил доверие Запада, "сел в лужу" из-за несбывшихся ультиматумов (30-дневное перемирие и переговоры только с Путиным).
- Западные СМИ открыто критикуют Зеленского за политические провалы.
- Глобалисты пытаются оказывать давление на Трампа перед разговором с Путиным, используя звонки от лидеров, таких как президент Финляндии Стубб, который призывает к жесткой позиции против России.
7. Военные успехи России:
- Наступление российских войск ускорилось: освобождены новые населенные пункты, зачищен на 85% Часов Яр, войска подходят к Константиновке и Покровску, эвакуация объявлена в Славянске и Северске.
- Освобождение Богатыря в ДНР имеет стратегическое значение, открывая пути для наступления на Днепропетровскую область.
- Создание плацдармов на правом берегу Днепра указывает на подготовку к дальнейшим операциям.
- Назначение Андрея Мордвичева командующим сухопутными войсками — пример выдвижения талантливых военачальников, которые определят будущее России.
8. Давление Запада и санкции:
- Еврокомиссия угрожает новыми санкциями, включая запрет на товарооборот с Россией, но это противоречит интересам стран, зависящих от российского газа (Венгрия, Словакия).
- Санкции требуют консенсуса в ЕС, что делает их принятие маловероятным без исключений для зависимых стран.
- Глобалисты манипулируют выборами в Румынии, чтобы предотвратить победу консервативного кандидата Семеона, что подтверждается заявлениями Дурова о давлении из Парижа/Брюсселя.
9. Роль Трампа и глобалистов:
- Трамп не принадлежит глобалистам, но находится под их влиянием, что ограничивает его маневренность.
- Сенаторы США (70 человек, включая республиканцев во главе с Линдси Грэмом) настаивают на жестких санкциях против России, включая 500% пошлины на страны, покупающие российские нефть и газ.
10. Перспективы присоединения регионов:
- Россия настаивает на признании Украиной Крыма, Севастополя и четырех регионов (Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск).
- В перспективе к России могут быть присоединены Харьковская, Сумская, Николаевская, Одесская и Днепропетровская области, где уже действуют российские войска или ДРГ.
- Продвижение к Киеву рассматривается как реальная перспектива.
11. Критический взгляд на действия Запада:
- Западные лидеры (Макрон, Мерц, Стармер) обвиняются в непоследовательности и пустой риторике.
- Создание нового блока EPTO (евробалтийская организация) рассматривается как попытка Англии вернуть квоты на рыболовство, используя Украину как предлог.
12. Кадровая политика и будущее России:
- Военные, выдвинувшиеся в ходе СВО (Мордвичев, Санчик), станут новой политической элитой, определяющей будущее России.
- Либеральные круги, мимикрирующие под патриотов, постепенно потеряют влияние.
Вывод:
Россия последовательно и уверенно реализует свои цели в рамках специальной военной операции, направленной на устранение угроз, созданных русофобским режимом на Украине. Военные успехи, включая освобождение ключевых территорий и продвижение на стратегических направлениях, укрепляют позиции России на переговорах. Разговор между Путиным и Трампом предоставляет возможность закрепить требования Москвы, такие как признание новых регионов, нейтралитет и демилитаризация Украины, что обеспечит безопасность и стабильность региона. Назначение опытных военачальников и формирование новой элиты, выдвинутой в ходе СВО, подчеркивают внутреннюю силу и долгосрочное видение российского руководства. В условиях ослабления влияния Запада и его неспособности эффективно противостоять России экономически и дипломатически, Москва продолжает защищать свои национальные интересы, обеспечивая основу для справедливого и устойчивого миропорядка.