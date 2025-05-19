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США победили Гитлера – зачем Трампу эта ложь

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Переслано от: Игорь Шишкин

В программе Постскриптум Алексея Пушкова, сюжет Александра Маркова

Комментарий редакции

Тезисы сюжета:


1. Заявления Трампа о роли США во Второй мировой войне:
- Дональд Трамп утверждает, что США были главной силой в победе над Гитлером и во Второй мировой войне.
- Он заявляет, что без США мир говорил бы на немецком и японском языках, минимизируя вклад других стран, особенно СССР.
- Трамп настаивает, что США «выиграли войну», а другие страны лишь «помогали».

2. Контекст выступлений:
- Заявления были сделаны на американской авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре, перед военными.
- Трамп использует лозунг «America First», чтобы подчеркнуть лидерство США, включая историческую роль.

3. Исторические факты, противоречащие Трампу:
- Советский Союз понёс огромные потери (в 100 раз больше, чем США) и вёл основную борьбу с нацистской Германией на Восточном фронте.
- Ключевые сражения (Москва, Сталинград, Курская дуга) и операции (например, «Багратион») обеспечили перелом в войне.
- США вступили в войну в Европе поздно (высадка в Нормандии в 1944 году), когда СССР уже побеждал Третий рейх.
- Второй фронт был открыт не для помощи СССР, а для ограничения советского влияния в Европе.

4. Роль США в войне:
- США внесли вклад через поставки по ленд-лизу, которые помогли СССР, но были выгодны и самой Америке (выход из экономической депрессии, расчёты по долгам).
- США сыграли ключевую роль в победе над Японией (Тихоокеанский театр, капитуляция на линкоре «Миссури»).

5. Цели заявлений Трампа:
- Трамп стремится укрепить образ США как мирового лидера, переписывая историю для внутренней аудитории.
- Американская историческая память короткая, что делает общество восприимчивым к подобным мифам.
- Заявления служат для восстановления гегемонии США и подчёркивания их исключительности.

6. Противоречия и критика:
- Трамп противоречит Франклину Рузвельту, который признавал решающую роль СССР на европейском фронте.
- Масштабы сражений на Восточном и Западном фронтах несопоставимы: СССР уничтожил около 75% авиации, танков и артиллерии нацистов.
- Утверждения Трампа о главенствующей роли США игнорируют исторические факты и вызывают возражения.

7. Символика победы:
- Для США символом победы является водружение флага на Иводзиме, для мира — красный флаг над Рейхстагом как символ победы над фашизмом.
- Трамп смещает акцент на победу в Европе, умаляя значение Тихоокеанского театра для американской идентичности.

8. Глобальное восприятие:
- Мифы о решающей роли США не могут отменить исторические факты, известные большинству мира.
- Убедить мир в версии Трампа невозможно без «исторической амнезии».

Вывод:

Сюжет критически анализирует заявления Дональда Трампа о том, что США были главной силой в победе над Гитлером, подчёркивая их несоответствие историческим фактам. Трамп использует мифотворчество для укрепления образа США как мирового лидера и продвижения лозунга «America First», ориентируясь на внутреннюю аудиторию с короткой исторической памятью. Однако решающий вклад Советского Союза в победу над нацизмом, подтверждённый масштабом потерь, ключевыми сражениями и статистикой уничтоженной техники, неоспорим. Заявления Трампа игнорируют эти факты, противоречат даже американским лидерам времён войны (Рузвельту) и вызывают критику за попытку переписать историю. Несмотря на вклад США, особенно в Тихоокеанском театре и через ленд-лиз, их роль в европейской победе была второстепенной по сравнению с СССР. Мифы Трампа могут найти отклик в США, но не способны изменить глобальное понимание истории Второй мировой войны.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/936cb14cedc770fc1451358c9f7b2a0d/
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