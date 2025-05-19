Путин и Трамп поговорили по телефону
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. По их завершении российский лидер вышел к прессе.
Глава государства рассказал, что разговор длился более двух часов.
«Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Прежде всего я поблагодарил президента Соединённых Штатов за поддержку со стороны США по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, ещё в 2022 году. Президент Соединённых Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. И, со своей стороны, отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — отметил он.
Владимир Путин сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о том, что «Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и т.д., включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договорённостей».
Президент обратил внимание на то, что «контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это даёт основания полагать, что мы в целом на правильном пути».
«Ещё раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я её оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — заявил он.
По его словам, пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков «разъяснят чуть позднее какие-то детали сегодняшних переговоров».
По материалам сайта Президента РФ
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Телефонный разговор Путина и Трампа:
- Президенты РФ и США провели переговоры, длившиеся более двух часов.
- Разговор охарактеризован как содержательный, откровенный и полезный.
2. Обсуждение украинского кризиса:
- Путин поблагодарил Трампа за поддержку США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.
- Переговоры, прерванные Украиной в 2022 году, направлены на возможное заключение мирного соглашения.
- Трамп высказал позицию по прекращению боевых действий и перемирию.
- Россия также выступает за мирное урегулирование конфликта.
3. Договоренности:
- Россия готова работать с Украиной над меморандумом, включающим принципы урегулирования, сроки мирного соглашения и возможное прекращение огня.
- Контакты между участниками стамбульских переговоров возобновлены, что вселяет оптимизм.
4. Позиция России:
- Россия стремится устранить первопричины кризиса.
- Необходимы компромиссы, устраивающие все стороны.
5. Дальнейшие шаги:
- Детали переговоров будут разъяснены Дмитрием Песковым и Юрием Ушаковым.
…Privet…
Именно ОТ этих двоих(“Козырных”)- Всё и Зависит…
…но-в-данном случае(ИЗ-статьи)- ничего НЕ сказано…
…ОБОБЩЁННАЯ формулировка – НИ-о-чём НЕ говорящая…
…хотя “Встреча” ТЕЛЕФОННАЯ – была Настоящая…
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! Ситуация на Украине – ЗАВИСИТ – от ЭТИХ двоих!
…а ВСЕ остальные ЭТО – “ТОЛПА” участвующих…
…от ЭТИХ двоИХ — З А В И С Я Щ И Х…
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Уже Завтра – БУДЕТ конкретика…а-ПОКА:от “базаров-облака”…
“ПАРАНЖИ”==НИКi снимайте И обсуждайте…
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- Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 19-5-25