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Путин и Трамп поговорили по телефону

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Переслано от: Столетие

Путин и Трамп поговорили по телефону

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. По их завершении российский лидер вышел к прессе.

Глава государства рассказал, что разговор длился более двух часов.

«Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Прежде всего я поблагодарил президента Соединённых Штатов за поддержку со стороны США по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, ещё в 2022 году. Президент Соединённых Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. И, со своей стороны, отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — отметил он.

Владимир Путин сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о том, что «Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и т.д., включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договорённостей». 

Президент обратил внимание на то, что «контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это даёт основания полагать, что мы в целом на правильном пути».

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я её оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — заявил он.

По его словам, пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков «разъяснят чуть позднее какие-то детали сегодняшних переговоров».

По материалам сайта Президента РФ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Телефонный разговор Путина и Трампа:
- Президенты РФ и США провели переговоры, длившиеся более двух часов.
- Разговор охарактеризован как содержательный, откровенный и полезный.

2. Обсуждение украинского кризиса:
- Путин поблагодарил Трампа за поддержку США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.
- Переговоры, прерванные Украиной в 2022 году, направлены на возможное заключение мирного соглашения.
- Трамп высказал позицию по прекращению боевых действий и перемирию.
- Россия также выступает за мирное урегулирование конфликта.

3. Договоренности:
- Россия готова работать с Украиной над меморандумом, включающим принципы урегулирования, сроки мирного соглашения и возможное прекращение огня.
- Контакты между участниками стамбульских переговоров возобновлены, что вселяет оптимизм.

4. Позиция России:
- Россия стремится устранить первопричины кризиса.
- Необходимы компромиссы, устраивающие все стороны.

5. Дальнейшие шаги:
- Детали переговоров будут разъяснены Дмитрием Песковым и Юрием Ушаковым.

Вывод:

Телефонный разговор между Путиным и Трампом стал важным шагом в направлении возобновления мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Обе стороны выразили готовность к поиску компромиссов и мирному решению конфликта, а Россия предложила работать над меморандумом, который может стать основой для будущего соглашения. Возобновление контактов в рамках стамбульского формата и оптимистичная оценка диалога указывают на потенциал для дальнейшего прогресса, при условии, что все стороны проявят стремление к миру и согласятся на взаимоприемлемые условия.
Редактор: brahman
Источник: https://www.stoletie.ru/lenta/putin_i_tramp_pogovorili_po_telefonu_181.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2047 1735
    Valeriy Bondarik час назад

      …Privet…

      Именно ОТ этих двоих(“Козырных”)- Всё и Зависит…
      …но-в-данном случае(ИЗ-статьи)- ничего НЕ сказано…
      …ОБОБЩЁННАЯ формулировка – НИ-о-чём НЕ говорящая…
      …хотя “Встреча” ТЕЛЕФОННАЯ – была Настоящая…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ! Ситуация на Украине – ЗАВИСИТ – от ЭТИХ двоих!
      …а ВСЕ остальные ЭТО – “ТОЛПА” участвующих…
      …от ЭТИХ двоИХ — З А В И С Я Щ И Х…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Уже Завтра – БУДЕТ конкретика…а-ПОКА:от “базаров-облака”…

      “ПАРАНЖИ”==НИКi снимайте И обсуждайте…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      - Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 19-5-25

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