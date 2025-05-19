Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. По их завершении российский лидер вышел к прессе.

Глава государства рассказал, что разговор длился более двух часов.

«Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Прежде всего я поблагодарил президента Соединённых Штатов за поддержку со стороны США по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, ещё в 2022 году. Президент Соединённых Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. И, со своей стороны, отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — отметил он.

Владимир Путин сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о том, что «Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и т.д., включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договорённостей».

Президент обратил внимание на то, что «контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это даёт основания полагать, что мы в целом на правильном пути».

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я её оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — заявил он.

По его словам, пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков «разъяснят чуть позднее какие-то детали сегодняшних переговоров».

По материалам сайта Президента РФ