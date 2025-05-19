“О героях былых времен”. Часть 2-я. Е.Ю.Спицын на канале “Красная Линия” в документальном фильме
Эфир на канале Красная линия 8 мая 2025 г.
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Е.Ю. Спицын на канале Красная Линия. Все выпуски:
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#МПГУ #Спицын #СМИ #Краснаялиния
Комментарий редакции
Тезисы выпуска:
1. Критический анализ современных фильмов о Великой Отечественной войне:
- Многие фильмы (например, «Штрафбат», «Сволочи») искажают историческую правду, представляя советских солдат и победу в войне в негативном свете.
- Эти фильмы продвигают антисоветские, антикоммунистические и антипатриотические настроения, создавая образ штрафников, уголовников или предателей как главных героев войны.
2. Пример фильма «Штрафбат»:
- Сценарий фильма написан под политический заказ, чтобы очернить советскую армию.
- Утверждается, что штрафбаты состояли из уголовников, которые якобы выиграли войну, что является ложью.
- Реальные штрафные подразделения формировались из военнослужащих, совершивших дисциплинарные проступки, а не из уголовников. Командовали ими кадровые офицеры.
3. Приказ №227 («Ни шагу назад»):
- Подписан Сталиным 28 июля 1942 года для укрепления дисциплины в условиях отступления.
- Вводил штрафные и заградительные подразделения, но их роль искажена в кинематографе.
- Заградотряды занимались сбором отступающих, борьбой с дезертирами и паникёрами, а не массовыми расстрелами, как это показывают в фильмах.
- Аналогичные заградительные структуры существовали и в вермахте (военная жандармерия).
4. Статистика и факты о штрафбатах:
- За годы войны в Красной Армии служило 34,5 млн человек, из них офицеров — 1,2%. Штрафные подразделения составляли незначительную часть.
- Сроки службы в штрафбатах — от 1 до 6 месяцев, после чего военнослужащие могли искупить вину и вернуться в обычные части.
- Уголовники не могли быть командирами штрафбатов, как показано в фильмах.
5. Пример фильма «Сволочи»:
- Фильм представляет вымышленную историю о диверсионной группе из малолетних уголовников, что является провокацией и антисоветской фантазией.
- Режиссёр Владимир Меньшов публично отказался вручать награду этому фильму, назвав его позором для страны.
6. Общая тенденция в кинематографе:
- Фильмы вроде «Четыре дня в мае» и «Мы из будущего» искажают образ советских солдат, представляя их как морально и физически ущербных.
- Такие фильмы создаются с расчётом на молодую аудиторию, которая может принять вымысел за правду.
- Историческая реальность заменяется вымышленными сюжетами, где герои действуют по «понятиям», а не по законам и морали.
7. Цель искажений:
- Подрыв исторической памяти о Великой Победе, принижение подвига советского народа.
- Оскорбление памяти предков, чья жертва обеспечила свободу Родины.
- Попытка переписать историю, чтобы представить победу как случайность или «чудо», а не результат организованной борьбы.
8. Необходимость противодействия:
- Важно сохранять правду о Великой Отечественной войне и подвиге советских солдат.
- Следует противостоять волне антисоветского и антироссийского кинематографа, чтобы защитить историческую память и национальную гордость.
Вывод:Выпуск посвящён разоблачению антисоветских и антироссийских мифов, распространяемых через современный кинематограф. Автор критикует фильмы, искажающие историческую правду о Великой Отечественной войне, и подчёркивает их заказной характер, направленный на подрыв патриотизма и исторической памяти. Особое внимание уделяется мифам о штрафбатах, заградотрядах и образе советских солдат как уголовников или моральных уродов. Подчёркивается необходимость защиты правды о подвиге советского народа и противодействия подобным искажениям в культуре, чтобы сохранить уважение к памяти предков и национальную гордость.