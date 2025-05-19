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Кружок диалектики (2024–2025). 11. «Диалектический идеализм и диалектический материализм». М. Попов.

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Переслано от: Фонд Рабочей Академии

22 апреля 2025 года состоялось 11-е в 2024–2025 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. Обсуждались вопросы использования "Науки логики" идеалиста Гегеля для выработки диалектико-материалистического подхода.
Следующее занятие кружка, последнее в текущем учебном году состоится 20 мая 2025 года.
Книга Попов М. В., Мазур О. А. Материалистическое преобразование диалектики Гегеля: https://vk.com/wall175653499_2615
Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyG
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX

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Комментарий редакции

Тезисы лекции Михаила Попова «Диалектический идеализм и диалектический материализм»:


1. Значение диалектики: Ленин подчеркивал, что без диалектики невозможно противостоять реакции и лжи. Диалектика Гегеля должна изучаться и применяться материалистически для общественного прогресса.

2. Гегель как идеалист: Гегель — объективный идеалист, его система достигла такого уровня, что в ряде случаев идеализм становится близким к материализму. Однако его идеализм иногда мешает правильному пониманию.

3. Наука логики Гегеля:
- Состоит из двух томов: объективная логика (учение о бытии и сущности) и субъективная логика (учение о понятии).
- Начинается с категории «чистое бытие», что позволяет материалистам интерпретировать его положения.
- Некоторые категории (бытие, качество, количество, мера) могут трактоваться как материалистические, хотя Гегель остается идеалистом.

4. Переход от идеализма к материализму:
- Маркс и Энгельс, будучи младогегельянцами, перешли к материализму под влиянием книги Фейербаха «Сущность христианства».
- Они «перевернули» идеализм Гегеля, став систематическими материалистами, сохраняя уважение к его диалектике.

5. Материалистическая трактовка Гегеля:
- Ленин в «Философских тетрадях» высоко оценивал «Науку логики» и стремился читать Гегеля материалистически.
- Некоторые положения Гегеля совпадают с материалистическими, так как его система построена от простого к сложному (от бытия к абсолютной идее).

6. Диалектика в природе и обществе:
- Пример узловой линии отношений меры (переход льда в воду, воды в пар, распад молекул) иллюстрирует диалектические процессы в природе, которые могут быть истолкованы материалистически.
- Гегель рассматривает механизм, химизм и жизнь как этапы развития, но не доходит до определения человека как общественного существа, что сделал Энгельс.

7. Роль Энгельса:
- Энгельс определил человека как общественное, трудящееся, говорящее и разумное существо.
- Его работы, такие как «Происхождение семьи, частной собственности и государства», показывают развитие человечества через призму исторического материализма.

8. Идея и преобразование мира:
- Идея у Гегеля — не просто мысль, а мысль, направленная на преобразование мира.
- Абсолютная идея включает идею истины (познание) и идею добра (преобразование мира), что делает её актуальной для материалистов.

9. Исторический материализм:
- Применение диалектики к истории позволяет не только изучать, но и преобразовывать мир.
- Без диалектики материализм становится «мёртвым» (пример Фейербаха).

10. Практическое значение диалектики:
- Диалектика необходима для победы в классовой борьбе, как показывают примеры Маркса, Энгельса и Ленина.
- После Сталина не было лидеров, продвинувших человечество вперед, что привело к откату в 1960–1991 годах.

11. Кружок диалектики:
- Кружок служит для коллективного изучения диалектики без страха ошибок.
- Следующее занятие (20 мая) будет посвящено химизму, а затем — жизни и роду.

Вывод:

Лекция Михаила Попова подчеркивает важность гегелевской диалектики как инструмента для материалистического анализа и преобразования мира. Гегель, будучи идеалистом, создал систему, которая в ряде аспектов допускает материалистическую интерпретацию, что позволило Марксу, Энгельсу и Ленину развить исторический материализм. Диалектика необходима для понимания природных и общественных процессов, а также для практической борьбы за прогресс. Попов призывает к глубокому изучению «Науки логики» Гегеля, чтобы применять её принципы материалистически, избегая догматизма и «мёртвого» материализма. Кружок диалектики способствует коллективному осмыслению этих идей, делая акцент на их практическом применении в современном контексте.
Редактор: brahman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XwGcTHQ_Q2M
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