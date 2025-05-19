Кодекс Бусидо это подарок из древнего мира. Изначально человек не задумывался о нравственных принципах войны и охоты, и тогда главными богами были Куйво, Венера, Артемида, Диана… Человек древний не был лишён нравственного поиска, но он был лишён возможности углубляться в эту тему. Общественный строй и принципы коммуникации возникают не от желаний, а из необходимости. В племени кроманьонцев или партизанском отряде строй был первобытно общинный, там добыча делилась почти поровну, конечной инстанцией был командир отряда или вождь племени. В этих отрядах торговые отношения отсутствовали, уступив место натуральному, часто несоразмерному обмену на продукты, оружие и жизнь. С появлением раннефеодальных государств или с выходом партизанского отряда из окружения противника появлялась возможность каждому члену отряда занять своё положение в иерархической лестнице и доверить свою судьбу уже не одному начальнику, но многим. В плане мат. достатка и усилий человек мог при этом ничего не выиграть, попав в низы общества, но мог, напротив, преуспеть, попав в верхи иерархии, и тогда вопросы нравственности и справедливости обступали его с новой силой. Справедливо ли его теперешнее положение, и прав ли он сам в своих поступках? Если раньше без вариантов над ним довлела воля командира, вождя или шамана, то теперь появлялись варианты и парадоксы связанные с ними. Если раньше необходимость убивать и возможность быть убитым были неотвратимы, то теперь как то можно было избежать и того и другого. Эти перепутья мысли вызывали у граждан психологическое напряжение, которое лишь частично решалось религией. Обществу понадобилась доктрина поведения человека, чтоб без ломок совести он делал то же, что делали кроманьонцы, хотя время наступило другое. Так возникла этика Бусидо. Хотя эта этика в первую очередь касалась касты военных, она пронизывала всё феодальное общество в каждой стране, а в стране Восходящего солнца стала национальной идеей. В среде жестокого и плодовитого азиатского мира – Китая, Кореи, Монголии, Индокитая и Японии Бусидо было программой коллективного гипноза против нагрузки психики людей. Под этим гипнозом воину не надо было задумываться о сострадании к жертве, а жертве ждать сострадания, а ведь так же было и в племени кроманьонцев. Маленьких детей с детства приучали к этой жестокости, заставляли ходить на казни преступников и пленных, и всякими прочими методами укрепляли их решимость в пролитии крови. Мальчик в восемь лет делал вместе с братьями сепуку, он повторял за братьями, а братья подбадривали его.

Какая причина заставляла убивать женщин, детей врага, если враг уже повержен? Кровная месть, они будут за родичей мстить. Кланы, часто родственные, рулили в общественной жизни. Найти рациональное зерно в это игре жизни и смерти очень трудно, но автор книги «Бусидо душа Японии» Инадзо Нитобэ находит в японской этике много плюсов.

Человеку не надо задумываться, действуя по программе военной доктрины. Совершая сепуку, он режет низ живота, а там, возможно, находится душа (Нитобэ), и самурай выпускает душу на свободу из плена обстоятельств. Я, думаю, что живот выбран по другой причине, ибо придерживаясь технологии вскрытия, анатомически получается сто процентная гарантия смерти. Даже если пострадавший сразу не умрёт, разрезанные внутренности, на том уровне медицины, это верная смерть. Когда я писал эту статью, пересмотрел Каннский фильм «Последний самурай». Где гл. герой, военный алкоголик попадает в плен к японским самураям, бросает пить и становится самураем. Там на гражданке его терзали муки совести за убитых «мирных» индейцев, а тут как оказалось, что у индейцев нет мирных, у самураев нет никаких мук совести, и герой в этой обстановке обрёл себя, бросил пить. Живёт с женой убитого им самурая, жена и дети довольны, сила гипноза Голивуда победила всё. Правда самих истых самураев победили прагматичные торгаши, но это уже издержки практики, и самурайского духа они не касаются.

Свои подарки и жертвы самурай оценивает духом, а силу почтением. Торговцы у них никогда уважением не пользовались и котировались ниже крестьян. Вспомним Тараса Бульбу малороссийского сказочного самурая, банда которого топила торговцев евреев. Так вот, не любителям евреев пишу, что не было у гоголевских казаков других организованных снабженцев, и любого неорганизованного торгаша могла постигнуть участь прочих. Самураи не марали руки торговлей, когда было желание, они тратили добытое, не было, тогда отбирали, смотря по обстановке. Только после зарождения капитализма появилась торговая этика, которая правда в среде торговцев существовала всегда, но это знали только сами купцы. У наших коробейников торговые правила и сленг свой существовал, так из языка курьеров древнего валдсберис появилась воровская феня.

Бусидо был во всех армиях мира, тем более на флоте. Даже пираты назначали камикадзе в сюжете приключений. Сами взорвали Корейца, нами потоплен Варяг. Бусидо Красной армии возник именно из этой тактики – …И как один умрём в борьбе за Это. Красный бусидо забыт, не от того, что не достроили коммунизм, а от того, что ушли красные самураи. Бусидо жив в своей новой версии с мавиками и гранатомётами.

Но не будем о грустном. «К причинам по сравнению, с которыми стоило жертвовать любой жизнью, относился долг верности, являющийся краеугольным камнем, на котором покоилась симметричная арка феодальных добродетелей» (Нитобэ). Российская империя поверглась, когда покачнулась эта арка, когда принц Николай будущий Второй был атакован катаной японского полицейского и спасен принцем швейцарским. Папа принца Александр не придал значения такому пустяку. Представим обратное, если бы принца страны Солнца рубанул наш полицейский, тогда война была бы неизбежна, по законам самурайской этики. Саша 3, Коля 2 и Миша 1 - миротворцы, забыли эту этику, и наша империя разделилась на владения сёгунов.

Честь, которая в кодексе самурая занимает центральное место, является общественным гарантом кредита, который общество выдаёт каждому самураю. Этот кредит возможность распоряжаться жизнью и состоянием практически любого члена этого общества, так какие ещё могут быть гаранты у такого кредита кроме самой жизни. И дальше каждый самурай, или даже любой японец интерпретировал понятие чести до индивидуальных поступков иногда здраво, иногда глупо.

Каждая успешное предприятие и модель автопрома, авиации и парфюмерии, которая носит имя создателя предприятия, или гл. конструктора, это тоже Бусидо, честь, качество предприятий совершенно различные для разных случаев. Вот мы хотим построить коммунизм, и что там не будет креатива, кредита, чести и Бусидо? А зачем нам такой коммунизм?

Мистер Малок в книге «Аристократия и эволюция» красноречиво показывает, что социальная эволюция может быть определена как неожиданный результат действий великих людей, устремления их духа. (Нитобэ). Действия самураев отличаются быстротой и решительностью, и когда Красные самураи хотели построить коммунизм, они его построили сразу, военный вариант коммунизма. Когда меня пытаются обвинить в нападках на наше революционное прошлое, я оправдаюсь тем, что признаю наследие, но и оппоненты признайте, что это наследие самураев. Такое же наследие, военную практику мы имеем в лице Чингисхана с подданными монголами не рабами, Наполеона с его перманентной войной, в виде Че Гевары и Фиделя Кастро, в виде Ким Ир Сена, Оцеолы, Нельсона, Манделы и Чингачгука. Причём наши красные самураи никак ни чудней, скажем китайских хунвейбинов, а учение самурая Мао охватило умы не меньшего числа последователей, чем диалектика Ленина.

То в какой степени дух Бусидо пропитал все социальные классы, проявилось в возникновении типа людей известных как отоко-дато, естественных вождей демократии (Нитобэ). Писавший свою книгу ещё до военного расцвета и ядерного заката Японской империи, Нитобэ считал, что японцы впитали от мировой цивилизации всё самое лучшее через призму Бусидо… Можно считать, что Бусидо или подобная ей идеологическая доктрина, во-первых похожа на религию (что подтверждает Нитобэ), во-вторых религия и Бусидо могут быть направлены на воспитание масс, но не на построение государства. Современное государство не должно быть построено по средневековым лекалам и религиозным догмам.