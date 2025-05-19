Алгоритмы власти. Социальная сеть наизнанку | Фёдор Лисицын
В этом видео Фёдор Лисицын обозревает книгу Мэтью Коллинза «Алгоритмы власти. Социальная сеть наизнанку». Рассматриваются история создания и развития Facebook*, методы тотального контроля и доносительства внутри компании, влияние социальной сети на политику и общественное мнение, а также примеры использования алгоритмов для манипуляций и цензуры. Лисицын подробно обсуждает этические и социальные аспекты работы Facebook* и критикует современные подходы к управлению информацией и коллективом в технологических корпорациях.
Книга "Алгоритмы власти: Социальная сеть наизнанку. Мэттью Коллинз":
OZON: https://www.ozon.ru/product/algoritmy-vlasti-sotsialnaya-set-naiznanku-mettyu-kollinz-1849601057/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/320571614/detail.aspx
Книга "Продавая свободу. Как глобальный капитализм разрушает нации. Джонатан Уилкокс":
OZON: https://www.ozon.ru/product/prodavaya-svobodu-kak-globalnyy-kapitalizm-razrushaet-natsii-dzhonatan-uilkoks-1735561678/?at=Z8tXqV53PuRyARQPcMXmm3rswQMVQkCMDMnpLfnBYQBm&tab=reviews
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/274119018/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение
00:52 О книге и её содержании
01:27 О Мэтью Коллинзе и его стиле
02:26 О кейсах и расследованиях
05:35 Доказательства вмешательства
08:16 Оплата за видеоролики
10:01 Сравнение с российской пропагандой
12:34 История Facebook
13:49 Два типа стартапов в США
15:46 История кампусов и их значение
17:12 Создание Facebook
18:44 Система контроля в Facebook
23:18 Подход к разработке Facebook
27:06 Этичность подхода Facebook
28:10 Влияние Facebook на терроризм
29:32 История Артура Бехара и его дочери
32:54 Алгоритмы Facebook и манипуляции общественным мнением
36:26 Влияние Facebook на удалённую работу
41:47 Специальная неделя доносов
42:36 Контроль и манипуляция
43:36 Тотальный контроль и манипуляция
44:14 Заключение
#ФёдорЛисицын #АлгоритмыВласти #Facebook #Meta #СоциальныеСети #ТотальныйКонтроль #Манипуляция #МэтьюКоллинз #ОбзорКниги #ИнформационнаяВойна
*Facebook – Запрещенная на территории РФ социальная сеть
Комментарий редакции
Тезисы лекции Фёдора Лисицына по книге Мэтью Коллинза «Алгоритмы власти. Социальная сеть наизнанку»:
1. Общая характеристика книги:
- Книга посвящена деятельности Марка Цукерберга и социальной сети Facebook (ныне Meta), признанной в РФ иностранным агентом и запрещённой.
- Автор — ирландский журналист Мэтью Коллинз, специалист по скандальным расследованиям, с ярким стилем изложения, отражающим национальный характер.
- Название книги можно переформулировать как «Благими намерениями вымощена дорога в ад», что лучше отражает её суть.
2. Содержание книги:
- Рассказывает истории нескольких сотрудников Facebook, показывая, как сеть создавалась, развивалась и менялась.
- Основной фокус — на скандалах, связанных с деятельностью компании, включая обвинения во вмешательстве в выборы США.
- Описывает корпоративную культуру Facebook, основанную на тотальном контроле и доносительстве.
3. Обвинения во вмешательстве в выборы США:
- Facebook утверждал, что собрал доказательства вмешательства «русских хакеров» в выборы США (2016–2020).
- Доказательства включают 136 тысяч постов от лиц, якобы связанных с Россией, и тысячу видеороликов на русском языке, обсуждающих выборы.
- Некоторые ролики были оплачены рублями, что представлено как «убийственное» доказательство.
- Лисицын с сарказмом критикует эти обвинения, называя их абсурдными и менее правдоподобными, чем российская пропаганда.
4. Корпоративная культура Facebook:
- С самого начала компания строилась на принципах тотальной слежки и доносительства среди сотрудников.
- Вдохновение Цукерберга японской промышленной моделью вылилось в систему, схожую с «паноптикумом» Бентама.
- Сотрудники работают в условиях строгого контроля, низких базовых зарплат (25 тысяч долларов в год) и больших бонусов за «правильное» поведение.
- Ежегодно проводится неделя, когда сотрудники пишут доносы друг на друга, что анализируется с помощью ИИ и аналитиков.
5. Этика и методы работы:
- Facebook не создавал уникальные продукты, а копировал идеи других сетей, быстро патентуя их.
- Пример: алгоритм, разработанный Артуром Бехаром для защиты от сексуального преследования, стал инструментом цензуры и манипуляции общественным мнением.
- Компания продвигала определённые новости и темы непропорционально, игнорируя интересы пользователей.
6. Социальные и политические последствия:
- Facebook использовался террористическими сетями для координации действий, что не осуждалось, если это соответствовало интересам США.
- Попытки сотрудников улучшить сеть (например, борьба с порнографией) приводили к созданию инструментов для политической цензуры.
- Во время пандемии COVID-19 компания сначала поддерживала удалённую работу, но затем вернула сотрудников в офисы, где поддерживалась атмосфера слежки.
7. Ирония и стиль автора:
- Коллинз использует сатирический и критический подход, избегая прямых обвинений, чтобы не попасть под суд.
- Книга требует внимательного прочтения, так как ключевые выводы складываются из разрозненных фрагментов.
- Лисицын сравнивает книгу с произведениями вроде «Похождений бравого солдата Швейка» за её сатирическую глубину.
8. Критика Facebook как системы:
- Социальная сеть построена на принципах, противоречащих нормам нормального общества, включая американское конца XIX – начала XX века.
- Тотальный контроль за пользователями и сотрудниками, манипуляция информацией и доносительство — основа работы Meta.
- Лисицын поддерживает запрет Meta в РФ, считая её «инопланетной» по принципам функционирования.
Вывод:Лекция Фёдора Лисицына представляет книгу Мэтью Коллинза как острую сатирическую критику Facebook (Meta), раскрывающую её внутренние механизмы: от корпоративной культуры тотальной слежки и доносительства до манипуляций общественным мнением и политических скандалов. Автор и лектор подчёркивают аморальность методов компании, которая, начав с благих намерений, стала инструментом цензуры, контроля и продвижения политических повесток. Лисицын с иронией разоблачает абсурдность обвинений во «вмешательстве России» и видит в запрете Meta в РФ оправданное решение, подчёркивая её чуждость нормальным общественным ценностям. Книга ценна как информационный, критический и сатирический источник, требующий внимательного осмысления.