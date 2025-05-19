В этом видео Фёдор Лисицын обозревает книгу Мэтью Коллинза «Алгоритмы власти. Социальная сеть наизнанку». Рассматриваются история создания и развития Facebook*, методы тотального контроля и доносительства внутри компании, влияние социальной сети на политику и общественное мнение, а также примеры использования алгоритмов для манипуляций и цензуры. Лисицын подробно обсуждает этические и социальные аспекты работы Facebook* и критикует современные подходы к управлению информацией и коллективом в технологических корпорациях.

Книга "Алгоритмы власти: Социальная сеть наизнанку. Мэттью Коллинз":

OZON: https://www.ozon.ru/product/algoritmy-vlasti-sotsialnaya-set-naiznanku-mettyu-kollinz-1849601057/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/320571614/detail.aspx

Книга "Продавая свободу. Как глобальный капитализм разрушает нации. Джонатан Уилкокс":

OZON: https://www.ozon.ru/product/prodavaya-svobodu-kak-globalnyy-kapitalizm-razrushaet-natsii-dzhonatan-uilkoks-1735561678/?at=Z8tXqV53PuRyARQPcMXmm3rswQMVQkCMDMnpLfnBYQBm&tab=reviews

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/274119018/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение

00:52 О книге и её содержании

01:27 О Мэтью Коллинзе и его стиле

02:26 О кейсах и расследованиях

05:35 Доказательства вмешательства

08:16 Оплата за видеоролики

10:01 Сравнение с российской пропагандой

12:34 История Facebook

13:49 Два типа стартапов в США

15:46 История кампусов и их значение

17:12 Создание Facebook

18:44 Система контроля в Facebook

23:18 Подход к разработке Facebook

27:06 Этичность подхода Facebook

28:10 Влияние Facebook на терроризм

29:32 История Артура Бехара и его дочери

32:54 Алгоритмы Facebook и манипуляции общественным мнением

36:26 Влияние Facebook на удалённую работу

41:47 Специальная неделя доносов

42:36 Контроль и манипуляция

43:36 Тотальный контроль и манипуляция

44:14 Заключение

#ФёдорЛисицын #АлгоритмыВласти #Facebook #Meta #СоциальныеСети #ТотальныйКонтроль #Манипуляция #МэтьюКоллинз #ОбзорКниги #ИнформационнаяВойна

*Facebook – Запрещенная на территории РФ социальная сеть