Александр Проханов: Вы, наши родненькие
Все блоги, станции, телепередачи, ток-шоу, политические аналитики, социальные мыслители наперебой, денно и нощно – о переговорах. О Стамбуле, о шансах, о начальных условиях, о конечных результатах. Версии, гипотезы, утечки… Это напоминает гигантское зыбкое облако пыли. Оно забивает уши, ноздри, глаза, сквозь него ни продохнуть, ни увидеть.
Но в центре этого облака крохотная, как точка, сверхплотная сердцевина – сами переговоры. Внутри запаянной, скрытой от глаз реторты собрались гигантские силы, государственные тайны, смертоносные вызовы, жуткие катастрофы. На этих переговорах встречаются не просто люди, дипломаты, умницы, хитрецы, лукавцы. На этих переговорах огненными кромками трутся континенты, взбесившиеся земные платформы налезают одна на другую, хрустят, готовы поставить планету на дыбы. И горстка сидящих за переговорным столом людей пытаются смирить эти взбесившиеся платформы, упаковать их в общую картину мира, которая ещё не создана, а сотворяется в ходе самих переговоров, имея загадочное, непознанное, выходящее за пределы дипломатии, связанное с сокровенным знанием начала и конца мира.
Среди российских переговорщиков, людей несомненно достойных, искушённых, мало тех, кто известен широкой публике. Они – люди политических глубин, представители военной и чиновничьей бюрократии. И лишь один Владимир Ростиславович Мединский известен обществу. За ним – мощное идеологическое начинание, которое он искусно и последовательно провёл в жизнь. И его «Мифы о России», где он отважно и яростно дал бой русофобии, лежат в основании множества нынешних, охвативших наше общество, начинаний. «Мифы о России» – это целая доктрина, в которой Мединский выступил против чёрной мифологии Запада, создавшего из России образ чудовища – свирепого, пьяного, бездельного, заслуживающего уничтожения. Мединский в своих работах последовательно, камень за канем разрушает кладку чёрного застенка, куда западная сатанинская историософия заточила Россию. Он осуществлял свою доктрину, став министром культуры. Его усилиями проведена реставрация сотен архитектурных и художественных памятников. И, разрушая кладку русофобских крепостей, Мединский возводил здание новой постсоветской культуры. Все, кто мчится по Новорижскому шоссе на северо-запад, видят мощный, печальный грозный памятник советскому солдату, окружённому мистическими журавлями. Идея памятника принадлежит Мединскому.
Трёхлетняя Специальная военная операция не богата именами солдат и полководцев, известных народу. Великая Отечественная война наполнила русскую историю великими именами. Полководцы Жуков, Рокоссовский, Конев, Ватутин, Черняховский, Рыбалко, Доватор, Катуков – все имена живы, почитаемы, отлиты в бронзе, запечатлены в холстах. Бессмертны герои сталинского синодника, отдавшие жизнь за Родину. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, 28 гвардейцев-панфиловцев, «Молодая гвардия», Талалихин, Гастелло, Лиза Чайкина, Карбышев – этим именам не умереть, как не умереть Пересвету и Ослябе.
Руководство афганской войны забыто, кроме Громова, славного тем, что он закончил войну, вывел войска через Пяндж с развёрнутым красным знаменем. И этот уход породил множество других уходов – из Средней Азии, с Кавказа, из Восточной Европы, из Прибалтики, с Украины. Сороковая армия и её военачальники были оболганы, осквернены, их вымарали из истории. Народ помнит и любит Аушева и Руцкого – истинных героев страны. Но государство, которое вывернуло себя наизнанку мездрой наружу, не успело рассказать народу о солдатах афганской войны, среди которых было много героев, мучеников, достойных эпоса. Чего стоят те пленные советские воины, которые подняли восстание в тюрьме Бадабер и бились до последнего, оттаивая свою военную честь и доблесть.
Чеченские войны запечатлели в народной памяти имена Рохлина, Шаманова, Трошева, а также Павла Грачёва, обещавшего взять Грозный одним десантным полком и погубившего в ту трагическую ночь майкопскую бригаду. Среди солдат чеченской войны просияли народный святой Евгений Родионов и шестая воздушно-десантная рота, лёгшая костьми в чеченских горах. Множество подвигов, одолений остались неизвестными.
Трёхлетняя специальная военная операция погружена в белый шум и непрестанное говорение, однообразное мелькание поверхностных репортажей. Героями донбасской войны, любимыми, известными, воспетыми, стали Захарченко, Гиви, Моторола, Мозговой, бесподобный Александр Ходаковский. Это первая волна, которая выдержала чудовищное давление превосходящих украинских сил.
Но в последующие годы мы не слышим имён. Память жадно ищет и не находит героев. Сколько военкоров, сколько пишущих талантливых перьев! Но нет имён, нет поэм, нет романов. Война, которую ведёт на Донбассе Россия, не анонимна. Но её не могут олицетворять вороватые генералы, унылый, ушедший в тень министр обороны или безумный, как взорвавшаяся в руках граната, Пригожин. Война – кровавая, слёзная, молитвенная, победная – наградит родную историю именами подвижников и героев.
Военкоры, расскажите о героях специальной военной операции так, чтобы их именами называли детей, улицы и площади городов, чтобы просияли чудесные измученные солдатские лица, и мы увидели в них родных обожаемых, родненьких.
Александр Проханов
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Облако пыли вокруг переговоров: Общество поглощено обсуждениями переговоров (Стамбул, условия, результаты), которые создают информационный шум, мешающий видеть суть. В центре — сами переговоры, где сталкиваются глобальные силы, государственные тайны и угрозы катастроф.
2. Смысл переговоров: Переговоры — не просто дипломатия, а попытка урегулировать глобальные конфликты, сравнимые с движением тектонических плит. Они связаны с созданием новой картины мира и сокровенным знанием о начале и конце.
3. Роль Владимира Мединского: Среди переговорщиков выделяется Мединский, известный своей борьбой с русофобией. Его «Мифы о России» — доктрина, разрушающая западные стереотипы о России как о «чудовище». Как министр культуры, он реставрировал памятники и создавал новую постсоветскую культуру (например, памятник советскому солдату на Новорижском шоссе).
4. Дефицит героев СВО: Специальная военная операция (СВО) не породила широко известных героев, в отличие от Великой Отечественной войны, где имена полководцев (Жуков, Рокоссовский) и героев (Зоя Космодемьянская, Матросов) стали бессмертными.
5. Забытые герои других войн:
- Афганская война: герои (Аушев, Руцкой) остались в народной памяти, но государство не увековечило их подвиги. Военачальники были оболганы, а подвиги, такие как восстание в Бадабере, забыты.
- Чеченские войны: известны имена Рохлина, Шаманова, Трошева, Евгения Родионова, шестой роты ВДВ, но многие подвиги остались неизвестными.
6. Герои Донбасса: Первая волна героев СВО (Захарченко, Гиви, Моторола, Мозговой, Ходаковский) прославилась, но последующие годы не дали новых имён. Война не анонимна, но её образ омрачён коррупцией, бездействием и противоречивыми фигурами (Пригожин).
7. Призыв к военкорам: Автор призывает военных корреспондентов рассказать о героях СВО так, чтобы их имена стали частью национальной памяти, вдохновляли на названия улиц, площадей и имена детей.
,,,PrrriveTT,,,
…ВСЕ поняли ОТКУДА…”жеребец” ПРОПАГАНДЫ прискакал…
…и ВСЕ поняли почему Проханов – его “ОБУЗДАЛ”…
…так-же,как и то,КТО тот “КОНЮШИЙ” – кто “жеребца” ПОСЛАЛ…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- ТОГДА(в ВОВ)- Единая Страна(СССР)- с фашизмом Сражалась!
- НЫНЕ(при рф)- практически НИЧЕГО – от СССР не осталось…
- НЫНЕшняя Россия – в ИСТОЧНИК сырья(ДЛЯ “кого”…)превратилась…
- Народ(ТОГДА)Сумел – Родину(СССР)Спасти!
- а НЫНЕ “кто”(АЛИГАРХАТ)- в России ВО–власти(=”МАСТИ”)…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
# ЧТО делается НЫНЕ – поСМОТРИ!
# страна(рф)КОЛОНИЗИРУЕТСЯ чужИМИ – ИЗНУТРИ!
# ЧУЖИЕ,на ВСЕХ уровнях власти,ОТ-коИХ – Нужно страну Спасти!
# Кто правит в рф Полит-”БАЛ” – ОЛИГАРХИ и КАПИТАЛ…
# в стране(рф)- НЕТ Идеологии,она – ЗАПРЕЩЕНА!ЗА-ЧТО воюет страна…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
:-)но Уже СТАЛИ ВСЕ Понимать,что Нужно – власть Менять!
:-)Нужно Власть в России – Русским Возвращать!!!
:-(Хватит ЛЖЕ-прохановщинОЙ – ПРИНУДИТЕЛЬНО “окормлять”…
:-(Хватит этИМИ(“едроССнёй”)- Русь РАЗРУШАТЬ…
—> Нужно Русскую Власть – в России ВОЗРОЖДАТЬ!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
“ПАРАНЖИ”==НИКi cнимайте и Дискутируйте…
– Валерий Бондарик.Эдмонтон. Канада. 19-5-25