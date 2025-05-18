На что способен французский ядерный потенциал, который хотят приблизить к границам России? К. Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Ядерный потенциал Великобритании:
- Сосредоточен на четырёх атомных подводных лодках типа «Вэнгард», оснащённых 16 баллистическими ракетами «Трайдент-2 D5» американского производства.
- Ракеты включены в американский план ядерной войны (СЁП), их полётные задания и разблокировка боевых частей контролируются США.
- После избрания Трампа Великобритания пыталась получить независимость в управлении своим ядерным арсеналом, но США отказали.
2. Ядерный потенциал Франции:
- Франция обладает суверенным ядерным потенциалом, созданным благодаря де Голлю.
- Состоит из четырёх подводных лодок типа «Редутабль» с 16 межконтинентальными баллистическими ракетами М51 (дальность ~8000 км, точность 150–250 м, до 4 ядерных боевых частей).
- Около 40 самолётов «Мираж-4» с ядерными ракетами и бомбами свободного падения (дальность ~150 км), относящихся к классу евро-стратегической авиации, но уступающих российским аналогам (Ту-22М3).
- Франция рассматривается как единственный независимый ядерный потенциал глобалистов в Европе.
3. Роль Франции в Европе:
- После Brexit и усиления контроля США над британским ядерным арсеналом Франция становится ключевым ядерным игроком в Европе.
- Заявления Макрона о создании «ядерного зонтика» для всей Европы логичны и согласованы с глобалистскими элитами (например, Ротшильдами) и структурами ЕС.
- Распространение французского ядерного потенциала на Европу требует изменений в военной доктрине Франции и нормативных документах ЕС.
4. Стратегические цели Франции:
- Размещение ядерных сил в других странах Европы для «размазывания» ответственности за возможный ответный ядерный удар России.
- Использование авиации («Мираж-4») для размещения ядерных носителей ближе к границам России, так как подводные лодки невозможно дислоцировать на суше.
- Цель — усиление угрозы для России, чтобы предотвратить её решительные действия в случае конфликта.
5. Ограничения и риски:
- Размещение французских ядерных сил в странах Восточной Европы (например, Польше или Прибалтике) делает их уязвимыми для российских ударов, включая системы С-400.
- Страны Европы могут отказаться принимать французское ядерное оружие из-за риска стать мишенями для России.
- Французский парламент и военные круги (включая адмиралов и генералов запаса) выступают против эскалации конфликта с Россией, что ограничивает действия Макрона.
- Французские самолёты «Мираж-4» имеют ограниченный боевой радиус (~2000 км), что требует их размещения на передовых аэродромах, увеличивая уязвимость.
6. Геополитический контекст:
- Европа стремится сохранить влияние в условиях завершения конфликта на Украине, где её роль ограничена.
- Заявления Макрона о ядерном потенциале — попытка усилить позиции Европы в переговорах и сигнализировать России о готовности к эскалации, несмотря на несопоставимость ядерных потенциалов (Россия превосходит Францию в 25–50 раз).
- Германия уже имеет американское ядерное оружие и не выиграет от размещения французских сил, так как её самолёты адаптированы под американские боеприпасы.
7. Цели эскалации риторики:
- Угрозы ядерным оружием — способ для Европы заявить о своей значимости в глобальной политике.
- Намёк на готовность к применению ядерного оружия в случае крупномасштабного наступления России, несмотря на ограниченные возможности.
Вывод:Беседа раскрывает стратегическую логику действий Франции в контексте усиления её ядерной роли в Европе на фоне ослабления позиций Великобритании и ограниченного влияния США под руководством Трампа. Франция, обладая суверенным ядерным потенциалом, стремится распространить свой «ядерный зонтик» на весь ЕС, чтобы укрепить позиции глобалистских элит и противостоять России. Однако практическая реализация этой стратегии ограничена техническими, политическими и военными факторами: уязвимостью носителей, сопротивлением европейских стран и внутренними ограничениями во Франции. Эскалация риторики Макрона служит политическим инструментом для усиления влияния Европы, но реальные возможности применения французского ядерного потенциала остаются ограниченными, особенно в сравнении с Россией.