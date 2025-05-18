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Либеральный глобализм – идеальное мироустройство для крупного капитала

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Переслано от: Игорь Шишкин

Вв дискуссии на "Авроре" о принципиальных отличиях социальной политики государства при капитализме и социализме

Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Сравнение социальной системы СССР и РФ:
- Социальное обеспечение в СССР и РФ несопоставимо из-за различий в идеологии: социализм стремился к благу народа, капитализм ориентирован на прибыль правящего класса.
- В СССР социальное обеспечение зависело от возможностей государства, в РФ — от интересов капиталистов, которые выделяют ровно столько, сколько нужно для поддержания системы.

2. Идеалы и недостатки СССР:
- Советская система имела недостатки, которые привели к её разрушению, но в идеале была ориентирована на народное благо.
- Примеры: бесплатное жильё, образование, здравоохранение, даже бесплатный хлеб (хотя это воспринималось неоднозначно).

3. Капитализм и социальное обеспечение:
- В капиталистической системе социальные льготы минимальны и служат интересам правящего класса, а не общества в целом.
- Пример: индексация пенсий работающим пенсионерам в РФ началась только после СВО, хотя деньги, вероятно, были и раньше.

4. Влияние фармацевтических компаний:
- Повышение пенсий может быть связано с лоббированием фармацевтических компаний, которые расширяют рынок за счёт увеличения покупательной способности пенсионеров.
- Проблема доступности лекарств: бесплатные препараты не покрывают всех потребностей, а цены на медикаменты растут.

5. Капитализм и глобализм:
- Либеральный глобализм — закономерный этап капитализма, стремящийся к отмене наций, религий, собственности, созданию зависимого от капитала индивида.
- Концепция «инклюзивного капитализма» (например, Совет Стражей при Ватикане) предполагает общество без собственности, где всё контролируют крупные корпорации.

6. Исторические примеры:
- В XIX веке социалистические идеи вынуждали капиталистов (Бисмарк, Александр III) вводить социальные реформы для предотвращения революций.
- После распада СССР необходимость в поддержании среднего класса на Западе исчезла, что привело к сворачиванию социальных программ (пример: заявление короля Нидерландов об окончании «общества благоденствия»).

7. Советское наследие:
- Советское наследие почти исчерпано, возвращение к нему невозможно и нецелесообразно.
- Нужно изучать плюсы и минусы СССР, чтобы строить будущее, а не пытаться восстановить прошлое.

8. Антиутопии и современность:
- Современные тенденции (например, продвижение насекомых как пищи) напоминают антиутопии («Прекрасный новый мир», «Железная пята»).
- Капитализм деградирует в олигархию, где элита живёт в изолированных анклавах, а массы становятся зависимыми.

9. Проблемы статистики и управления:
- Советская система имела эффективную государственную статистику и учёт, что было разрушено в 1991 году для сокрытия хищений.
- Отсутствие прозрачной статистики (например, земельного кадастра) остаётся проблемой в РФ.

10. Цитаты и фейки:
- Современная проблема — распространение недостоверных цитат и фейков в интернете, что затрудняет поиск правды.
- Знание остаётся силой, но требует усилий для отделения правды от лжи.

Вывод:


Беседа подчёркивает фундаментальные различия между социалистической системой СССР, ориентированной на народное благо, и капиталистической системой РФ, где социальное обеспечение служит интересам правящего класса. Современный капитализм, по мнению участников, движется к антиутопическим сценариям, где массы становятся зависимыми от крупного капитала, а социальные программы сворачиваются. Возвращение к советской модели невозможно, но её плюсы (например, государственная статистика, социальная ориентация) следует изучать для построения справедливого общества. Проблемы современной РФ — непрозрачность управления, рост цен на лекарства, влияние корпораций и фейковая информация — требуют активного поиска правды и осознанного подхода к реформам.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/0923c04b4da5083a5118cbbf49112b82/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 30722 28610
    жора шапов два часа назад

      Шишкин снова пропетлял. Не “либеральный” глобализм, а сионистский глобализм.

      1
      1
    • 2046 1734
      Valeriy Bondarik два часа назад

        ,,,PriveTT…

        1-ая и ОСНОВНАЯ проблема НЫНЕшней России ЭТО:

        -> НЫНЕшняя “власть”(=МАСТЬ)в России…
        -> во–власти в России ЧУЖИЕ – НЕ русские люди…
        -> именно “ОНИ” (“едроССня”)и РАЗРУШАЮТ Россию…
        -> ВО–”власти” ВЧЕРАШНИЕ: “АНДРОПОВiki”(iпр.ЧЛЕНЫ)…
        -> НЫНЕшняя(в России)”ВЛАСТЬ” – главная ДЛЯ/v России НАПАСТЬ!
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        ! В России Нужно – ЭТУ “власть” Менять!
        ! В России Нужно Власть – Русским Возвращать!!!
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        “ПАРАНЖИ”==НИКi Снимайте и Дискутируйте…

        – Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 18-5-25

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