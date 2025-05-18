Кто поставлял Гитлеру нефть. Или на чем ездили немецкие танки
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F#:~:text=%D0%A1%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E,%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F.
https://topwar.ru/35451-lend-liz-dlya-gitlera.html
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Критика СМИ и подтасовка фактов:
- Современные СМИ, блогеры и журналисты часто распространяют недостоверную информацию, не проверяя факты.
- Бывшие журналисты смешивают 20% вымысла с 80% полуправды, создавая искажённую картину.
2. Обвинения либеральных журналистов:
- После 9 мая либеральные СМИ утверждали, что с 1939 по 1941 год 95% топлива для нацистской Германии поставлял Советский Союз.
- Это заявление наводит на мысль, что без советской нефти Гитлер не смог бы начать Вторую мировую войну, уравнивая СССР и Германию как союзников.
3. Фактические данные о поставках нефти:
- В 1939 году Германия обеспечивала себя топливом на 20% за счёт:
- 9% — собственная добыча.
- 11% — поставки из Румынии.
- Менее 2% — поставки из СССР.
- 80% недостающего топлива Германия получала из других источников.
4. Роль США и Мексики:
- С июня 1938 по сентябрь 1939 года американская компания Davis Oil Company поставила 3 млн тонн мексиканской нефти, половина из которых пошла в Германию.
- Мексиканская нефть составляла 20% нефтяного импорта Германии перед войной.
5. Синтетическое топливо из угля:
- С 1936 года Германия производила 92% авиационного топлива из угля (технология сжижения угля).
- К 1940 году вся авиация и половина танков использовали синтетическое топливо, что обеспечивало 50% топливных потребностей.
6. Итоговый расклад источников топлива:
- 40% — нефть из Румынии и Мексики.
- 50% — синтетическое топливо из угля.
- 9% — собственная добыча.
- Менее 2% — поставки из СССР, которые не оказали значительного влияния на военные операции Германии.
7. Критика игнорирования роли Запада:
- Гитлера поддерживали американский и британский бизнес, поставлявшие ресурсы вплоть до конца войны.
- Либеральные СМИ игнорируют этот факт, сосредотачиваясь на обвинениях СССР.
Вывод:Лекция опровергает утверждение либеральных журналистов о том, что Советский Союз был основным поставщиком нефти для нацистской Германии, подчёркивая, что доля советских поставок составляла менее 2% и не играла ключевой роли. Основными источниками топлива для Гитлера были Румыния, Мексика (через американские компании) и синтетическое топливо из угля, а также собственная добыча. Автор обвиняет СМИ в искажении фактов для создания ложного образа СССР как главного союзника Гитлера, игнорируя значительную роль западного бизнеса в поддержке нацистской Германии.