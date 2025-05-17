В предыдущей статье я писал о добыче золота в Советском Союзе в годы Великой отечественной войны. Государственно-партийное руководство страны уделяло больше внимание «валютному цеху» Советского Союза (так называли добычу драгоценного металла в те годы). За четыре года войны в общей сложности было добыто 650 тонн золота. Хотя и было некоторое сокращение добычи золота по сравнению с довоенным 1940 годом, но незначительное.

Как я писал, с 1927 года в СССР началось форсированное развитие золотодобычи. Оно было обусловлено необходимостью оплаты импорта машин и оборудования для проведения индустриализации в стране. А золото должно было продаваться на мировом рынке для получения иностранной валюты, с помощью которой оплачивался импорт. Впрочем, золото могло и непосредственно использоваться в качестве средства платежа по импортным контрактам.

К концу 30-х годов масштабы советского импорта машин и оборудования стали резко сокращаться по той причине, что буквально за десятилетие индустриализация была в основном проведена. Так, максимальный стоимостной объем импорта был зафиксирован в 1931 году – 3.851 млн. руб. (доля машин и оборудования – 95%). А в 1939 году показатель стоимости импорта упал до 745 млн. руб. (доля машин и оборудования оставалась равной 95%).

Советская экономика стала достаточно автаркической (т.е. не зависящей от экспорта и импорта). Я об этом достаточно подробно пишу в своей книге «Экономика Сталина» (М.: Институт русской цивилизации, 2016). Но вместе с тем «валютный цех» страны продолжал работать на полную мощность и даже наращивать обороты. Так, в 1933 году было добыто 110 тонн золота, в 1936 году уже 150 тонн, а 1939 году – 200 тонн.

Как я отмечал в предыдущей статье, статистика по так называемой «золотой экономике» СССР (добыча золота, золотой резерв, экспорт драгоценного металла, использование золота для прямой оплаты импорта и др.) была сильно засекречена. До сих пор она полностью не раскрыта. Но по косвенным признакам можно предположить, что с середины 1930-х годов золото уже не экспортировалось и не использовалось для оплаты импортных закупок. Золото, согласно советскому законодательству, имело статус валютной ценности, а потому на него распространялись правила государственной валютной монополии. Я подвожу к тому, что почти все добывавшееся с середины 30-х годов золото шло в государственный золотой резерв (большая часть его находилась на балансе Наркомата финансов, некоторая часть – на балансе Госбанка СССР и, вероятно, Банка для внешней торговли). «Почти все» – потому что все-такие некоторая часть направлялась в ювелирную промышленность и в систему здравоохранения (стоматология – золотые коронки).

Были и другие (помимо золотодобычи) источники пополнения золотого резерва Советского Союза. Среди них я выделил бы покупку металла у населения через сеть магазинов Торгсина (продажа дефицитных товаров за валюту и золото). В резерв также поступало конфискованное золото.

По ходу отмечу, что золотой резерв Советского Союза получил существенное пополнение за счет драгоценного металла, поступившего в нашу страну из Испании. Речь идет о так называемом «испанском золоте», которое республиканское правительство Испании в ноябре 1936 года переправило на хранение Советскому Союзу. Согласно официальным источникам – 510 тонн. По началу оно у нас просто находилось на хранении. А когда началась война с Германией, то оно уже получило статус советского золота, поскольку Испания воевала против нас на стороне Германии.

Есть несколько версий относительно того, какой была величина золотого резерва СССР накануне войны. Наиболее надежной я считаю цифру, которая приведена в книге В.В. Рудакова и А.П. Смирнова «Золото России» (Москва: Кругозор-наука, 2006). Соавтором которой является В.В. Рудаков. Валерий Владимирович в свое время был первым человеком в нашей стране по части, касающейся золота (он был руководителем Гохрана, Главалмаззолота, был заместителем Министра финансов РФ, курировавшим вопросы золота и т.д.). Так вот в книге дается цифра золотых резервов СССР накануне войны – 2600 тонн. Ошеломляющая цифра – она даже больше величины нынешнего золотого резерва Российской Федерации (2336 т на конец 2024 года).

Можно предположить, что за счет всех внутренних источников в СССР было получено в течение 1930-х гг. около 1500 тонн «желтого металла». Если приплюсовать испанское золото, то получится около 2 тысяч тонн. Подобная арифметика заставляет нас сделать два следующих взаимодополняющих предположений.

Первое предположение. Нам неизвестен еще какой-то источник (или какие-то источники) пополнения золотого резерва СССР перед войной.

Второе предположение. Добывавшееся в годы довоенной индустриализации золото вообще не использовалось для оплаты импортных контрактов.

Следующий принципиальный вопрос: Зачем Сталин так фанатично (по мнению некоторых историков) наращивал золотой резерв? В золотодобыче накануне войны работало более 250 тысяч человек. Может быть, следовало бы их направить на добычу чего-то более полезного? Например, на добычу металлов, которые были нужны для производства оружия, военной техники и боеприпасов (в виду предстоящей почти неизбежной войны)?

У меня только один ответ на подобные вопросы: Сталин готовил резерв золота как чрезвычайных денег, которые могут потребоваться для закупок жизненно необходимых товаров в случае войны.

Нам сегодня кажется очевидным, что союзниками СССР в войне с фашистской Германией и другими странами «Оси» стали Британия и США. Но еще в 1940 и даже 1941 гг. это было совсем не очевидно. Давайте вспомним, например, так называемую «зимнюю войну» между СССР и Финляндией в 1939-1940 гг. Финляндия тогда была одним из ближайших союзников Третьего Рейха. А Финляндии в этой войне оказывали прямую и косвенную помощь такие страны, как Британия, США и Франция. Подробнее см. Валентин Катасонов. Советско-финская война 1939-40 гг. и специальная военная операция на Украине. Сталин еще за год до начала фашистской агрессии против СССР не исключал, что те же Соединенные Штаты могут быть просто заокеанскими наблюдателями в будущей войне. А если это будет так, то США свои отношения с СССР будут выстраивать на коммерческой основе и получать от войны прибыль. Вот на этот случай и потребуется золото из государственного резерва Советского Союза. Единственным «союзником» в войне может стать золото, а потому его надо накапливать и накапливать.

Но раскладка в мире стремительно и непредсказуемо менялась. 7 декабря 1941 года, т.п. почти полгода после вероломного вторжения Гитлера на территорию СССР произошло событие, которое стали коротко называть «Перл-Харбором». Япония вероломно нанесла удар по американским судам в бухте Перл-Харбор. Америка, которая всячески избегала втягивания во вторую мировую войну, объявила войну Японии. А через два дня Германия, в свою очередь, объявила войну Соединенным Штатам. Одним словом, Америка вынуждена была стать активным членом антифашистского блока.

Америка еще 11 марта 1941 года запустила программу ленд-лиза – помощи государствам, подвергшимся нападению германских и японских агрессоров. Программа предусматривала поставку товаров в кредит или на условиях лизинга. Важной особенностью программы было то, что потерянная в боях техника не подлежала оплате, оставшаяся же оплачивалась в полной мере или возвращалась США. Срок действия программы неоднократно продлевался и распространялся не только на период войны, но и на первые послевоенные годы. Поставки осуществлялись на основе двусторонних соглашений. Первой и основной получательницей помощи по программе ленд-лиза стала Британия (которая, строго говоря, была первой страной, объявившей войну Третьему Рейху через два дня после пограничной провокации на германо-польской границе 1 сентября 1939 года).

После 22 июня 1941 года начались переговоры между Москвой и Вашингтоном по поводу возможного заключения соглашения о ленд-лизе. Переговоры были длительными. Соглашение о поставках в СССР по ленд-лизу подписано 11 июня 1942 г., однако фактически поставки начались с ноября 1941 г. и на 31 декабря 1945 г. их суммарная стоимость составила свыше 11,1 млрд долл. (доля СССР – свыше 22% всех поставок по ленд-лизу).

Из указанной суммы помощи Советскому Союзу на самолёты пришлось около 1,2 млрд, танки и самоходные артиллерийские установки – 618 млн, автомобили – около 1,15 млрд, суда – 689 млн, артиллерию – 302 млн, боеприпасы – 482 млн, станки и машины – около 1,6 млрд, металлы – 879 млн, продовольствие – свыше 1,7 млрд долл. и т. д.

По американским официальным данным, к концу сентября 1945 г. из США в СССР отправлено 14 795 самолётов, 7056 танков, 8218 зенитных орудий, 131 600 пулемётов. Поставки по программе ленд-лиза в СССР были масштабными, но главным получателем американской помощи стала Британия (ей было предоставлено помощи на сумму 30,8 млрд долл., или почти в три раза больше помощи Советскому Союзу).

Американские поставки в СССР крайне необходимых материалов (пороха, оружия, листовой стали, продовольствия и др.) начались еще осенью 1941 г., до заключения официального соглашения. Впрочем, основной поток этих поставок пришёлся на 1943–1944 гг., когда уже был достигнут коренной перелом в войне. Помощь США по ленд-лизу составила 4% советского промышленного производства вооружения и военного оборудования за годы войны. Поставки по ленд-лизу нельзя считать ключевым фактором победы Советского Союза в войне (как это пытаются представить некоторые западные историки, фактически занимающиеся фальсификацией истории Второй мировой войны). Но вместе с тем, нельзя отрицать, что американская помощь по ленд-лизу сократила наши потери в войне, а, кроме того, способствовала более быстрому завершению войны.

Я так пространно говорил о помощи Советскому Союзу по программе ленд-лиза по той причине, что Сталин совсем не был уверен в 1940-41 гг., что Америка готова будет поставлять нам товары на условиях льготных кредитов и лизинга. А потому и накапливал золотой резерв на случай, если товары придется приобретать в Америке на коммерческих условиях.

В июле 1941 года в Москву прилетел министр торговли Гарри Гопкинс с целью прощупать вопрос о возможном распространении программы ленд-лиза на Советский Союз. В конце сентября — начале октября 1941 года в Москве состоялась конференция представителей союзников, на которой стороны договорились о поставках в Советский Союз и условиях включения СССР в программу ленд-лиза. 7 ноября 1941 года Вашингтон официально заявил о том, что программа ленд-лиза распространяется на Советский Союз. Но только 11 июня 1942 года было подписано окончательное советско-американское соглашение по ленд-лизу. До этого уже шли товары из США в СССР, но это были преимущественно коммерческие поставки, которые оплачивались валютой или золотом.

Ведя переговоры по ленд-лизу с нашей страной, американцы очень интересовались тем, каковы масштабы добычи золота в СССР. Видимо, они хотели быть уверены в том, что Москва сможет по окончании войны погасить свои обязательства по ленд-лизу перед Вашингтоном. В 1942 году госсекретарь США Дин Ачесон на самолете Сталина полетел на Дальний Восток, в Магадан. Там он посещал золотые прииски «Дальстроя» и изучал состояние золотодобычи. Американский чиновник был очень впечатлен и заявил, что у него нет никаких сомнений в платежеспособности советского государства. В результате соглашение по ленд-лизу было подписано.

Американцы продолжали внимательно следить за «валютным цехом» СССР. В мае 1944 года наш Дальний Восток и предприятия «Дальстроя» посетил вице-президент США Генри Уоллес. После его отъезда глава «Дальстроя» Иван Никишов докладывал Лаврентию Берии, что тот «на протяжении всех трех суток пребывания упорно во всевозможных вариантах задавал вопросы, которые должны были выявить, сколько добывается золота Дальстроем» (в том же докладе Никишов подробно расписал, как ему удалось уклониться от прямого ответа на вопрос вице-президента). Но в целом заокеанский гость был впечатлен. У него не было сомнений в платежеспособности СССР. Поставки в СССР по ленд-лизу увеличились.

Довольно часть приходится читать, что, мол, СССР поставлял большие объемы золота в США. Ссылаясь на то, что соглашение по ленд-лизу предусматривало также поставки товаров из СССР в США – так называемый «обратный ленд-лиз». Да, встречные поставки советских товаров были. Но суммарная величина обратного ленд-лиза составила всего 2,2 млн долларов. Были ли поставки золота в рамках обратного ленд-лиза, доподлинно неизвестно. Часть поставок товаров из США в СССР и из СССР в США осуществлялись на коммерческих условиях (т.е. с оплатой или на условиях обычного кредита). Весь экспорт из СССР в США за годы войны, по данным американской статистики (с учетом пересчета долларов в рубли по официальному курсу) составил почти 1,1 млрд рублей. Может быть, в рамках коммерческого экспорта мы поставляли золото в США? Доподлинно это было неизвестно до недавнего времени.

До того, когда несколько лет назад был рассекречен документ советского времени – «Внешняя торговля Союза ССР за период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1945 г. Статистический справочник по данным оперативного учета».

Справочник был подготовлен Министерством внешней торговли СССР и датирован 1946 годом. Благодаря этому документу многие гипотезы и версии, относящиеся к советской истории, можно подтвердить или, наоборот, опровергнуть.

В рассекреченном статистическом справочнике называется объём экспорта золота из СССР за период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1945 года. Он составил… 21 килограмм 629 граммов. Причём поставка была произведена только в 1945 году. Вполне вероятно, что в рамках обратного ленд-лиза. В стоимостном выражении это 128,9 тыс. рублей, или менее 0,6% всей стоимости всех поставок по обратному ленд-лизу.

Кстати, в этом справочнике есть данные об экспорте некоторых других драгоценных металлов:

Серебро – 500 тонн (49,46 млн руб.)

Платина – 301.469 унций (60,34 млн руб.)

Палладий – 15.279 унций (1,86 млн руб.)

Иридий – 4.908 унций (3,47 млн руб.)

Рутений – 95 унций (17,6 тыс. руб.)

Итого экспорт драгоценных металлов из СССР за годы войны составил 115,3 млн рублей. Получается, что более 10 процентов советского экспорта в годы войны пришлось на драгоценные металлы. Очень впечатляющая доля. Но при этом доля золота была гомеопатической. Сталин всячески придерживал золото, понимая, в отличие от других драгоценных металлов золото – валюта.

Благодаря программе ленд-лиза золотой резерв СССР удалось сохранить и даже нарастить. После окончания войны, когда президента США Франклина Рузвельта сменил Гарри Труман, союзнические отношения между США и СССР закончились. Началась «холодная война». Администрация Трумана выставила Советскому Союзу счет по программе ленд-лиза, который превышал 1 миллиард долларов. И требовал его скорейшего погашения с помощью золота из советского государственного резерва. Но Сталин эти требования отверг. На момент смерти Сталина золотой резерв СССР составил 2.049,8 т. (официальные данные, рассекреченные в постсоветское время).

Источник

Валентин Катасонов