“Под Красным Знаменем Победы”. Е.Спицын, Ю.Афонин, В.Горский. Красная линия “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 9 мая 2025 г.
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#МПГУ #Спицын #СМИ #Краснаялиния
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Возрождение фашизма как глобальная угроза:
- 80 лет назад фашизм был побежден под красным знаменем, но сегодня он вновь поднимает голову, особенно в Европе и на Украине.
- Фашизм рассматривается как инструмент западного империализма, направленный против России, с украинским нацизмом в качестве "копья".
- В Европе наблюдается фашизация властных элит, что проявляется в ограничении свобод и диктате, сравнимом с идеологией "четвертого рейха".
2. Роль коммунистов в борьбе с фашизмом:
- Коммунисты исторически были главными антагонистами фашизма, начиная с Великой Октябрьской революции.
- КПРФ проводит антифашистские форумы, собирая представителей стран, где у власти левые силы (Китай, Вьетнам, Куба и др.), что демонстрирует солидарность в борьбе с фашизмом.
- Только коммунисты способны организованно противостоять фашизму, как это было в годы Великой Отечественной войны.
3. Фальсификация истории и антисоветизм:
- Попытки принизить роль Советского Союза, Ленина и Сталина в победе над фашизмом являются фальсификацией истории, начавшейся с перестройки.
- Антисоветизм и русофобия используются для промывания мозгов, что привело к конфликту на Украине.
- Завешивание Мавзолея Ленина на День Победы рассматривается как политический акт, связанный с антисоветской идеологией, хотя его цель остается неясной.
4. Советское наследие и международная поддержка:
- КПРФ пользуется уважением за рубежом как наследница КПСС и советского наследия, которое ассоциируется с защитой независимости и стабильности стран мира.
- Советский Союз воспринимается как лидер мирового социалистического движения, и Россия должна сохранять это наследие.
5. Национально-освободительная борьба и суверенитет:
- Специальная военная операция (СВО) рассматривается как часть национально-освободительной борьбы против украинского фашизма и западного империализма.
- Для победы над Западом необходим переход к социалистическим принципам и укрепление суверенитета, особенно в экономике и технологиях.
- Россия не должна возвращаться к зависимости от Запада, а должна развивать собственную промышленность и ресурсы.
6. Раскол общества и идеологическая борьба:
- Российское общество расколото из-за антисоветских тенденций (например, завешивание Мавзолея) и культа Победы, что мешает выработке единой стратегии.
- Идет борьба идей: социализм поддерживает более 50% населения, но антисоветизм и правые силы остаются влиятельными.
- Фашизм сдерживает развитие мира, и антифашистская борьба остается главной задачей коммунистов.
7. Капитализм как источник фашизма:
- Фашизм и нацизм — порождения капитализма, особенно в кризисные периоды, когда империалисты используют их как "спасательный круг".
- Запад рассматривает Россию как ресурсную базу, и борьба за ресурсы лежит в основе глобального противостояния.
8. Прагматизм Запада и невозможность сделок с нацизмом:
- Запад, включая Трампа, действует исключительно из прагматических интересов, игнорируя нравственные принципы, что делает невозможным равноправное партнерство.
- Сделка с неонацистским режимом на Украине может быть только в форме полной победы и денацификации.
Вывод:
Беседа подчеркивает актуальность борьбы с возрождающимся фашизмом, который рассматривается как инструмент западного империализма, направленный против России и других стран. КПРФ позиционируется как лидер антифашистского движения, опирающийся на советское наследие и международную солидарность. Основная угроза миру — империализм и капитализм, порождающие фашизм, а антисоветизм и фальсификация истории усиливают раскол общества и ослабляют Россию. Для победы необходим переход к социалистическим принципам, укрепление суверенитета и продолжение национально-освободительной борьбы. Завешивание Мавзолея и другие антисоветские действия рассматриваются как опасные шаги, подрывающие единство и историческую правду, что может привести к поражению в идеологической и геополитической борьбе.