Российский Су-35 разогнал натовских «пиратов» на Балтике. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Мероприятия «День-центра» den-magazin.ru/utm/1473
Книжный магазин «День» den-magazin.ru
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Каналы Николая Сорокина
Дзен https://dzen.ru/id/65a8393d311732772a78adc0
Rutube https://rutube.ru/u/Sovinformburo
Телеграм https://t.me/SovinformburoSNO
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Переговоры в Стамбуле:
- Россия сформировала делегацию для переговоров в Стамбуле с Украиной, но президент Путин лично не поедет. Делегацию возглавляет Мединский, что символизирует продолжение переговоров, начатых в апреле 2022 года.
- Российская позиция: заключение полноценного мирного договора, а не временного перемирия. Основные требования включают демилитаризацию, денацификацию, признание четырех регионов (Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон) частью России, придание русскому языку статуса второго государственного и прекращение языковой дискриминации.
- Делегация состоит из высокопоставленных представителей силовых структур (Мединский, адмирал Костюков, генерал Зорин, представители МИД и Минобороны), что подчеркивает серьезность намерений России.
- Зеленский настаивает на встрече только с Путиным, что, по мнению Сорокина, бессмысленно из-за его нелегитимности и отсутствия реальных полномочий.
2. Ситуация на фронте:
- Россия достигла значительных успехов на фронте, включая взятие Боготери, наступление в Сумской области, давление на Покровск и Часов Яр. Это дает России оперативное преимущество.
- Украина стремится к перемирию для перегруппировки, но Россия настаивает на мире на своих условиях.
3. Роль Турции:
- Турция рассматривается как недружественная страна и член НАТО, с исторически сложными отношениями с Россией. Это делает поездку Путина в Стамбул нецелесообразной.
- Турция не является нейтральной площадкой, и переговоры с Зеленским на ее территории не имеют смысла для России.
4. Роль Запада и Трампа:
- Запад (Стармер, Макрон, Шольц) и США (глобалисты) оказывают давление на Зеленского, чтобы тот не шел на уступки России.
- Трамп демонстрирует непоследовательность, меняя позиции по поводу участия в переговорах. Его поведение сравнивается с «Loose Cannon» (неуправляемая пушка), что делает его действия непредсказуемыми.
5. Инцидент в Балтийском море:
- Эстонские ВМС пытались задержать танкер «Ягуар» под флагом Габона в нейтральных водах, что рассматривается как провокация со стороны НАТО.
- Российский истребитель Су-35 вошел в воздушное пространство Эстонии на менее чем минуту, продемонстрировав силу и заставив эстонские силы отступить.
- Сорокин предлагает сопровождать российские суда конвоями и частными военными компаниями для защиты от подобных инцидентов, предупреждая о риске эскалации конфликта.
Вывод:Беседа отражает жесткую позицию России в переговорах с Украиной, подчеркивая стремление к достижению всех целей специальной военной операции, включая территориальные и политические требования. Россия демонстрирует уверенность в своих военных успехах и не готова идти на компромиссы, считая Зеленского нелегитимным и неспособным к серьезным переговорам. Инцидент в Балтийском море подчеркивает нарастающую напряженность с НАТО, где Россия готова демонстрировать силу для защиты своих интересов. Сорокин выражает скептицизм относительно роли Запада и Трампа, считая их действия либо непоследовательными, либо направленными на затягивание конфликта. В целом, Россия стремится к доминированию в переговорах и на поле боя, рассматривая любые уступки как слабость.