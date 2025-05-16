Сергей Аксёнов, глава Республики Крым и член Государственного Совета Российской Федерации, указывает на пробелы в законодательстве и инициирует новые запреты для мигрантов:

"Планирую выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о ряде запретов и ограничений, которые будут действовать в отношении трудовых мигрантов, прибывших в Россию. Считаю, что миграционная политика в Российской Федерации должна быть ужесточена, а трудовая миграция должна максимально контролироваться государством.

Поручил подготовить нормативные документы для последующего внесения на рассмотрение Государственной Думой РФ. Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Приехали — поработали — спасибо — до свидания.

Также жёстко должны пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов. А для мигрантов, нарушивших закон, путь только один — выдворение за пределы России.

Уверен, ужесточение миграционной политики — это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности".

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В скором времени документы действительно поступят на федеральный уровень. Какова первая реакция на предложение Серея Валерьевича?

"Аксёнов предложил вернуться к здравому смыслу в мигрантском вопросе. А именно — запретить гастарбайтерам привозить к нам семьи и запретить получение гражданства на основании трудовой визы. <…> В России около 800 тысяч только детей-иностранцев, другие члены семей и вовсе не поддаются учёту. Выгоду от их пребывания на русской земле получают только они сами, но никак не Россия. Сергей Валерьевич поручил помощникам подготовить нормативные документы для последующего внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение Государственной Думой России. Полностью поддерживаю инициативу Сергея Аксёнова и считаю необходимым её скорейшее претворение в жизнь", – написал председатель Общества "Царьград" и председатель высшего совета Союза добровольцев Донбасса Константин Малофеев.

"Со странами ЕАЭС это пока будет провернуть сложно, но есть Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан, с которыми можно просто пересмотреть межправительственные договоры", – считает ТГ-канал "Многонационал". ТГ-канал "Сводки и аналитика СВО": "Большинство жителей, думается, поддержат это". Блогер Сергей Колясников: "Аксёнов один из немногих, помимо Бастрыкина, кто называет вещи своими именами. Если в России уже сейчас 800.000 только несовершеннолетних (!) мигрантов, из которых более 300.000 не знают русского языка, а 600.000 не посещают школу — это даже не кризис, это коллапс. Добавьте к этой цифре совершеннолетних мигрантов и прикиньте планы Великобритании на них. Обнинск и Сургут — наглядный тому пример. Понятно, что в Госдуме инициативу Аксёнова всеми силами будут зарубать лауреаты Ордена Плова, но кто знает, может получится. Хорошие люди тоже есть".

РИА "Катюша": "Глава Крыма Сергей Аксёнов решил обойти во всех возможных рейтингах всех губернаторов и министров сразу, анонсировав законодательную инициативу о запрете мигрантам привозить семьи в Россию. Отлично!" Начальник военно-политического управления 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола" Алексей Живов: "Глава Крыма Сергей Аксёнов вновь выступил со здравыми инициативами по защите народов России от замещающей миграции. Всецело поддерживаем Вас, Сергей Валерьевич!" Доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв: "Сергей Валерьевич здесь последователен. Он всегда говорил о необходимости ужесточить миграционную политику. И в Крыму он пытается её ужесточать — насколько это вообще возможно на региональном уровне. Жаль, что таких губернаторов в России — меньшинство".

"Почему инициатива исходит от Сергея Аксёнова? Крым не тот регион, где проблема мигрантов стоит остро, где она заметна. Однако, ужесточение миграционного законодательства – вопрос национальной безопасности. Аксёнов с 2014 года говорит о вопросах безопасности. С началом СВО все его предупреждения оправдались. И работа губернатора Крыма над безопасностью полуострова продолжается. Подразделение БАРС — наследник Ополчения Крыма, обеспечивает сейчас в координации с силовыми ведомствами безопасность полуострова, опыт БАРС распространён на Курскую область после вторжения ВСУ, бойцы подразделения приняли участие в отражении вторжения. Помним теракт в «Крокус сити холле», исполнителями которого стали мигранты. Исполнитель теракта против генерала Кириллова — мигрант из Средней Азии. Мигранты никак не ограничены в своих передвижениях по территории России, вопрос ужесточения миграционного законодательства актуален для всех регионов страны. Поэтому Аксёнов инициировал в общем контуре нацбезопасности вопрос об изменении миграционного законодательства", – пояснил член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин.

Генеральный директор телеканала "СПАС" Борис Корчевников: "Крым, похоже, самый духовно-здоровый регион нашей страны. Земля, которая напомнила в 2014-ом всей России, что такое быть Россией, снова всей России даёт самый здоровый рецепт духовной крепости и русской весны: полный вывод абортов из частного сектора (Крым первый регион, где это осуществилось) и запрет мигрантам привозить свои семьи с собой — давно назревшая и перезревшая мера. А ещё в в Крыму — есть два выходных, которых нет по всей России: на день Пасхи и в день Святой Троицы. <…> Святая Крымская земля — когда-то здесь в крещенской купели Херсонеса родилась наша Родина. Отсюда она, похоже, и возрождается".