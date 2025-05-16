«Приехали — поработали — спасибо — до свидания»
Сергей Аксёнов, глава Республики Крым и член Государственного Совета Российской Федерации, указывает на пробелы в законодательстве и инициирует новые запреты для мигрантов:
"Планирую выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о ряде запретов и ограничений, которые будут действовать в отношении трудовых мигрантов, прибывших в Россию. Считаю, что миграционная политика в Российской Федерации должна быть ужесточена, а трудовая миграция должна максимально контролироваться государством.
Поручил подготовить нормативные документы для последующего внесения на рассмотрение Государственной Думой РФ. Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Приехали — поработали — спасибо — до свидания.
Также жёстко должны пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов. А для мигрантов, нарушивших закон, путь только один — выдворение за пределы России.
Уверен, ужесточение миграционной политики — это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности".
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В скором времени документы действительно поступят на федеральный уровень. Какова первая реакция на предложение Серея Валерьевича?
"Аксёнов предложил вернуться к здравому смыслу в мигрантском вопросе. А именно — запретить гастарбайтерам привозить к нам семьи и запретить получение гражданства на основании трудовой визы. <…> В России около 800 тысяч только детей-иностранцев, другие члены семей и вовсе не поддаются учёту. Выгоду от их пребывания на русской земле получают только они сами, но никак не Россия. Сергей Валерьевич поручил помощникам подготовить нормативные документы для последующего внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение Государственной Думой России. Полностью поддерживаю инициативу Сергея Аксёнова и считаю необходимым её скорейшее претворение в жизнь", – написал председатель Общества "Царьград" и председатель высшего совета Союза добровольцев Донбасса Константин Малофеев.
"Со странами ЕАЭС это пока будет провернуть сложно, но есть Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан, с которыми можно просто пересмотреть межправительственные договоры", – считает ТГ-канал "Многонационал". ТГ-канал "Сводки и аналитика СВО": "Большинство жителей, думается, поддержат это". Блогер Сергей Колясников: "Аксёнов один из немногих, помимо Бастрыкина, кто называет вещи своими именами. Если в России уже сейчас 800.000 только несовершеннолетних (!) мигрантов, из которых более 300.000 не знают русского языка, а 600.000 не посещают школу — это даже не кризис, это коллапс. Добавьте к этой цифре совершеннолетних мигрантов и прикиньте планы Великобритании на них. Обнинск и Сургут — наглядный тому пример. Понятно, что в Госдуме инициативу Аксёнова всеми силами будут зарубать лауреаты Ордена Плова, но кто знает, может получится. Хорошие люди тоже есть".
РИА "Катюша": "Глава Крыма Сергей Аксёнов решил обойти во всех возможных рейтингах всех губернаторов и министров сразу, анонсировав законодательную инициативу о запрете мигрантам привозить семьи в Россию. Отлично!" Начальник военно-политического управления 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола" Алексей Живов: "Глава Крыма Сергей Аксёнов вновь выступил со здравыми инициативами по защите народов России от замещающей миграции. Всецело поддерживаем Вас, Сергей Валерьевич!" Доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв: "Сергей Валерьевич здесь последователен. Он всегда говорил о необходимости ужесточить миграционную политику. И в Крыму он пытается её ужесточать — насколько это вообще возможно на региональном уровне. Жаль, что таких губернаторов в России — меньшинство".
"Почему инициатива исходит от Сергея Аксёнова? Крым не тот регион, где проблема мигрантов стоит остро, где она заметна. Однако, ужесточение миграционного законодательства – вопрос национальной безопасности. Аксёнов с 2014 года говорит о вопросах безопасности. С началом СВО все его предупреждения оправдались. И работа губернатора Крыма над безопасностью полуострова продолжается. Подразделение БАРС — наследник Ополчения Крыма, обеспечивает сейчас в координации с силовыми ведомствами безопасность полуострова, опыт БАРС распространён на Курскую область после вторжения ВСУ, бойцы подразделения приняли участие в отражении вторжения. Помним теракт в «Крокус сити холле», исполнителями которого стали мигранты. Исполнитель теракта против генерала Кириллова — мигрант из Средней Азии. Мигранты никак не ограничены в своих передвижениях по территории России, вопрос ужесточения миграционного законодательства актуален для всех регионов страны. Поэтому Аксёнов инициировал в общем контуре нацбезопасности вопрос об изменении миграционного законодательства", – пояснил член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин.
Генеральный директор телеканала "СПАС" Борис Корчевников: "Крым, похоже, самый духовно-здоровый регион нашей страны. Земля, которая напомнила в 2014-ом всей России, что такое быть Россией, снова всей России даёт самый здоровый рецепт духовной крепости и русской весны: полный вывод абортов из частного сектора (Крым первый регион, где это осуществилось) и запрет мигрантам привозить свои семьи с собой — давно назревшая и перезревшая мера. А ещё в в Крыму — есть два выходных, которых нет по всей России: на день Пасхи и в день Святой Троицы. <…> Святая Крымская земля — когда-то здесь в крещенской купели Херсонеса родилась наша Родина. Отсюда она, похоже, и возрождается".
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Инициатива Сергея Аксёнова:
- Глава Крыма Сергей Аксёнов предлагает ужесточить миграционную политику России.
- Основные предложения: запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключение возможности получения гражданства на основании трудовой визы.
- Цель: усиление контроля над трудовой миграцией и предотвращение формирования этнических анклавов.
- Нарушители закона должны быть выдворены из страны.
- Аксёнов считает, что это вопрос национальной безопасности, а не дискриминация.
2. Реакция общественности и экспертов:
- Константин Малофеев (Общество "Царьград"): полностью поддерживает инициативу, указывает на проблему пребывания семей мигрантов, которые не приносят пользы России.
- ТГ-канал "Многонационал": отмечает сложности с реализацией из-за соглашений с ЕАЭС, но видит возможность пересмотра договоров с Таджикистаном, Узбекистаном и Азербайджаном.
- Сергей Мардан (журналист): поддерживает идею, но сомневается в её реализации из-за бюрократии и коррупции, а также норм ЕАЭС.
- ТГ-канал "Сводки и аналитика СВО": предполагает, что большинство жителей поддержат инициативу.
- Сергей Колясников (блогер): называет ситуацию с мигрантами (800 тыс. несовершеннолетних, из них 300 тыс. не знают русский язык, 600 тыс. не посещают школу) коллапсом, поддерживает Аксёнова, но опасается сопротивления в Госдуме.
- РИА "Катюша": высоко оценивает инициативу, считая её значимой для всех регионов.
- Алексей Живов (военно-политическое управление): поддерживает Аксёнова, рассматривая его предложения как защиту от замещающей миграции.
- Вадим Трухачёв (РГГУ): отмечает последовательность Аксёнова в вопросах миграции, но подчёркивает, что таких губернаторов мало.
- Денис Батурин (Общественная палата Крыма): связывает инициативу с вопросами национальной безопасности, ссылаясь на теракты с участием мигрантов и опыт Крыма в обеспечении безопасности.
- Борис Корчевников (телеканал "СПАС"): называет Крым духовно здоровым регионом, поддерживает инициативу как часть возрождения России.
3. Контекст и обоснование:
- Проблема миграции связана с безопасностью: теракты в «Крокус Сити Холле» и против генерала Кириллова совершены мигрантами.
- В Крыму миграционная проблема менее остра, но Аксёнов рассматривает её в общегосударственном масштабе.
- Опыт Крыма в обеспечении безопасности (подразделение БАРС, борьба с абортами, выходные на Пасху и Троицу) представлен как пример для всей России.
,,,PriveTT,,,
! АКТУАЛЬНЕЙШЕЕ предложение – Давно НАЗРЕВШЕЕ!
* Молодец – Сергей Аксёнов – 100%-но Прав!!!
…Ведь несмотря на то,что Россию – НЕЛЬЗЯ победить,
…однакоже…Можно,если ЧУЖ`ИХ – в Россию ВНЕДРИТЬ…
…и – Посредством “ИХ” – КОЛОНИЗАЦИЮ осуществить…
! Поддержи`те Это Предложение С.Аксёнова!
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-> ВСЕ те(в Т.Н.”ДУ#Е”),кто БУДУТ “этому” препятствовать,
а ТАКИЕ там ЕСТЬ(вот “ОНИ-то” и ЕСТЬ:5-ая колонна=ВРАГИ Руси),
ВНУТРЕННИЕ(=ПАРАЗИТарий)ВРАГИ нынешней России…ЧУЖИЕ…
—> В России – Нужно “власть=МАСТЬ” Менять!
В России НУЖНО – Власть Русским ВОЗВРАЩАТЬ!!!
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“ПАРАНЖИ”==НИКi Снимайте и Обсуждайте…
– Валерий Бондарик.
– Эдмонтон.Канада. 15-5-25
Чужие не могут внедриться в Россию имея все. Таков закон.
приятно, что на ЯП появляются материалы свежие ,,а не воспоминания…и т.д.