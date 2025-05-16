Главная » Мировоззрение, Творчество

Каравай, каравай, кого хочешь выбирай…

17 0

Александр Проханов: «О схватке с Гитлером за Царство Небесное, Сталине, распятом как Христос, и Путине, выведшем страну из египетского плена».

Одно попадание есть... Но, к сожалению, это тот случай о котором говорят: даже стоящие часы два раза в сутки показывают точное время. Тем не менее, сказанное до первой запятой отрицать можно только по незнанию.

 Царство Справедливости или Царство Небесное, а Небеса, по определению Слова, т. е. по определению Бога – это «Невидимое Слово Отца», где Царствует Логос Истины, или говоря прямо – это Царство Логосородного Советского человека и его Справедливого Порядка, т. е. переходного (походного, «Я есть Путь» - сказал Иисус) общественного строя, установленного в СССР.

Упомянутый выше Отец, от которого снизошло Слово, т. е. Семя – это Отец-Праотец, грядущее Коммунистическое Отечество Самородного (ведь он сам себе Отец) Советского Человека, Сына человеческого, называемого Христом, то есть помазанного, не оливковым маслом, а Мыслью Света, – Идеей Коммунизма.

Соответственно роль ВКПб в целом и архонта справедливого порядка, товарища Иосифа Сталина определяется несколько иначе. Он голова жены (Социалистической Родины) – муж, «домоправитель» и «детоводитель», т. е. слуга при малолетнем Логосородном Сыне Бога, Советском человеке, которого, в 1991 г., враги, – «домашние его», предали и убили.

Египет?..  Про него написано так: «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их,  и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш (Советский человек) распят».  

Итак, Египет – это то место, где вы сейчас находитесь. «Кто же такие сыны Египта, великие плотью, если не плотские и чувственные, и дела земные, которыми душа осквернилась в этих местах, принимая от них хлеб, принимая вино, принимая масло, принимая покрывала и прочую ерунду внешнюю, окружающую тело, то, о чем она думает, что оно нужно ей?»

И ещё сказано: «Архонты, суть Египет, потому что они материя». Материя это вещество земли, то есть земнородный, национальный тип существ… «Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления».

Разумеется каждое сказанное здесь слово требует пространного пояснения и глубокого понимания. «Поэтому говорят, что каждый, ищущий истину от истинной мудрости, устроит себе крылья, чтобы лететь». А иначе ум твой «наполняется злыми духами, они овладевают им, тянут в разные стороны, он уподобляется людям мирским, преобразуется и делается как птица, когда вырвут у неё перья и она становится земным человеком».

каравай

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи


1. Схватка за "Царство Небесное" и Советский проект
Автор проводит параллель между борьбой СССР против нацизма и мифологической битвой за высшие смыслы — «Царство Небесное», которое здесь осмысляется как Царство Справедливости, воплощенное в советском строе.

2. Советский человек как новый "Сын Человеческий"
Советский человек предстает в роли Христоподобной фигуры: он "сам себе Отец", помазан не маслом, а "Идеей Коммунизма", символизирующей свет и справедливость.

3. Образ Сталина
Сталин представлен как архонт, служитель порядка, домоправитель, который заботится о становлении советского человека, но также в отрыве от привычных догматических интерпретаций.

4. Предательство и "распятие" Советского человека
Распад СССР оценивается как предательство, "распятие" Советского человека собственными соотечественниками, а настоящее сравнивается с пребыванием в "Египте" — пространстве материального и плотского.

5. Образы Египта и земного человека
"Египет" — символ материального, чувственного, национального и разделённого, где душа обременена "внешней ерундой", теряющей контакт с высшими смыслами.

6. Духовная эволюция и заповедь о трансформации
Плоть и кровь не могут наследовать нетления; только те, кто тянется к истине, к "крыльям" мудрости, могут подняться к подлинному — остальным по-прежнему грозит участь утяжелённой, лишённой смысла жизни.

---

Аналитический разбор и философские аналогии


Во многом статья — утопический манифест, в котором советский проект осмысляется через библейскую аллегорику. Это типично идеалистическое стремление: найти в реальном историческом процессе отражение или исполнение сакральных архетипов — искупления, избранничества, апофеоза и трагедии. Такая экзегеза делает историю предельно насыщенной смыслом, но вынуждает игнорировать множество конкретных и противоречивых исторических деталей ради символической цельности.

Типичен здесь и конфликт между материальным и нематериальным, между «египетским пленом» (материя, чувственное, национальное) и «Царством Божьим» (идея, Логос, единство). Это разделение мы встречаем и в христианстве (Павел: «Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие»), и в йоге (различие между "пракрити" и "пурушей"), и даже в современных компьютерных аналогиях — где аппаратная часть («железо») противопоставляется программной сущности («код»).

Любопытно, что автор может быть сам жертвой идеализации: возвышая советский проект до уровня Логоса, он уподобляется тем же фанатично-мистическим подходам, которые иногда осуждает. В этом смысле антагонизм к "материальному Египту" зачастую влечет за собой обезличивание и очернение всех форм реальности, не вписывающихся в желаемую концепцию справедливости.

Практичный вопрос здесь — не застрять ли нам в плену высоких идеалов, теряя способность замечать противоречия, страдания и уроки реальной жизни?

---

Вывод


Статья — это попытка превратить исторический опыт СССР в миф нового времени, сделать советский проект прямым наследником религиозной мечты о справедливости и преображении человеческой природы. Такую практику можно понять: для многих людей духовные смыслы и коллективные героические образы выступают источником вдохновения и силы в трудные, тягостные эпохи. Однако каждый подобный нарратив таит опасность закрытости, превознесения одной версии истины над реальным множеством человеческих судеб и перспектив.

В итоге, истина в таких вопросах не абсолютна и не поддается однозначному воплощению — она всегда зависит от взгляда, опыта, времени и даже боли той самой "распятой" или "воскрешающейся" общности.

---

Открытый вопрос для размышления:
Если любое идеализированное Царство — коммунистическое, религиозное, национальное — всегда существует только как идеал, удаляющийся по мере приближения, не в том ли заключается подлинный смысл исторических поисков, чтобы учиться — терпеливо, порой мучительно — быть в промежутке между землей и небом, между материей и идеей, между прошлым и будущим? Можно ли полюбить этот разрыв, найти в нём человеческую истину — вместо поиска окончательного Царства?
Редактор: simple4o
Метки: 1991, Гитлер, Коммунистическое Отечество, Отец Небесный, Слово Истины, Советский человек, сталин, Христос, Царство Небесное, Царство Справедливости
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Михаил Задорнов: «Тайны русского языка»
Выбираем ресторан для проведения свадьбы
Разведданные ТВ. Суэцкий канал, Моисей, Наполеон и караваны
Кто кого кормит: власть народ или всё же народ власть?
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
Сказка о Копейке
Славянская свадьба
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 декабря 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru