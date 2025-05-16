Каравай, каравай, кого хочешь выбирай…
Александр Проханов: «О схватке с Гитлером за Царство Небесное, Сталине, распятом как Христос, и Путине, выведшем страну из египетского плена».
Одно попадание есть... Но, к сожалению, это тот случай о котором говорят: даже стоящие часы два раза в сутки показывают точное время. Тем не менее, сказанное до первой запятой отрицать можно только по незнанию.
Царство Справедливости или Царство Небесное, а Небеса, по определению Слова, т. е. по определению Бога – это «Невидимое Слово Отца», где Царствует Логос Истины, или говоря прямо – это Царство Логосородного Советского человека и его Справедливого Порядка, т. е. переходного (походного, «Я есть Путь» - сказал Иисус) общественного строя, установленного в СССР.
Упомянутый выше Отец, от которого снизошло Слово, т. е. Семя – это Отец-Праотец, грядущее Коммунистическое Отечество Самородного (ведь он сам себе Отец) Советского Человека, Сына человеческого, называемого Христом, то есть помазанного, не оливковым маслом, а Мыслью Света, – Идеей Коммунизма.
Соответственно роль ВКПб в целом и архонта справедливого порядка, товарища Иосифа Сталина определяется несколько иначе. Он голова жены (Социалистической Родины) – муж, «домоправитель» и «детоводитель», т. е. слуга при малолетнем Логосородном Сыне Бога, Советском человеке, которого, в 1991 г., враги, – «домашние его», предали и убили.
Египет?.. Про него написано так: «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш (Советский человек) распят».
Итак, Египет – это то место, где вы сейчас находитесь. «Кто же такие сыны Египта, великие плотью, если не плотские и чувственные, и дела земные, которыми душа осквернилась в этих местах, принимая от них хлеб, принимая вино, принимая масло, принимая покрывала и прочую ерунду внешнюю, окружающую тело, то, о чем она думает, что оно нужно ей?»
И ещё сказано: «Архонты, суть Египет, потому что они материя». Материя это вещество земли, то есть земнородный, национальный тип существ… «Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления».
Разумеется каждое сказанное здесь слово требует пространного пояснения и глубокого понимания. «Поэтому говорят, что каждый, ищущий истину от истинной мудрости, устроит себе крылья, чтобы лететь». А иначе ум твой «наполняется злыми духами, они овладевают им, тянут в разные стороны, он уподобляется людям мирским, преобразуется и делается как птица, когда вырвут у неё перья и она становится земным человеком».
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Схватка за "Царство Небесное" и Советский проект
Автор проводит параллель между борьбой СССР против нацизма и мифологической битвой за высшие смыслы — «Царство Небесное», которое здесь осмысляется как Царство Справедливости, воплощенное в советском строе.
2. Советский человек как новый "Сын Человеческий"
Советский человек предстает в роли Христоподобной фигуры: он "сам себе Отец", помазан не маслом, а "Идеей Коммунизма", символизирующей свет и справедливость.
3. Образ Сталина
Сталин представлен как архонт, служитель порядка, домоправитель, который заботится о становлении советского человека, но также в отрыве от привычных догматических интерпретаций.
4. Предательство и "распятие" Советского человека
Распад СССР оценивается как предательство, "распятие" Советского человека собственными соотечественниками, а настоящее сравнивается с пребыванием в "Египте" — пространстве материального и плотского.
5. Образы Египта и земного человека
"Египет" — символ материального, чувственного, национального и разделённого, где душа обременена "внешней ерундой", теряющей контакт с высшими смыслами.
6. Духовная эволюция и заповедь о трансформации
Плоть и кровь не могут наследовать нетления; только те, кто тянется к истине, к "крыльям" мудрости, могут подняться к подлинному — остальным по-прежнему грозит участь утяжелённой, лишённой смысла жизни.
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Аналитический разбор и философские аналогии
Во многом статья — утопический манифест, в котором советский проект осмысляется через библейскую аллегорику. Это типично идеалистическое стремление: найти в реальном историческом процессе отражение или исполнение сакральных архетипов — искупления, избранничества, апофеоза и трагедии. Такая экзегеза делает историю предельно насыщенной смыслом, но вынуждает игнорировать множество конкретных и противоречивых исторических деталей ради символической цельности.
Типичен здесь и конфликт между материальным и нематериальным, между «египетским пленом» (материя, чувственное, национальное) и «Царством Божьим» (идея, Логос, единство). Это разделение мы встречаем и в христианстве (Павел: «Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие»), и в йоге (различие между "пракрити" и "пурушей"), и даже в современных компьютерных аналогиях — где аппаратная часть («железо») противопоставляется программной сущности («код»).
Любопытно, что автор может быть сам жертвой идеализации: возвышая советский проект до уровня Логоса, он уподобляется тем же фанатично-мистическим подходам, которые иногда осуждает. В этом смысле антагонизм к "материальному Египту" зачастую влечет за собой обезличивание и очернение всех форм реальности, не вписывающихся в желаемую концепцию справедливости.
Практичный вопрос здесь — не застрять ли нам в плену высоких идеалов, теряя способность замечать противоречия, страдания и уроки реальной жизни?
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Вывод
Статья — это попытка превратить исторический опыт СССР в миф нового времени, сделать советский проект прямым наследником религиозной мечты о справедливости и преображении человеческой природы. Такую практику можно понять: для многих людей духовные смыслы и коллективные героические образы выступают источником вдохновения и силы в трудные, тягостные эпохи. Однако каждый подобный нарратив таит опасность закрытости, превознесения одной версии истины над реальным множеством человеческих судеб и перспектив.
В итоге, истина в таких вопросах не абсолютна и не поддается однозначному воплощению — она всегда зависит от взгляда, опыта, времени и даже боли той самой "распятой" или "воскрешающейся" общности.
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Открытый вопрос для размышления:
Если любое идеализированное Царство — коммунистическое, религиозное, национальное — всегда существует только как идеал, удаляющийся по мере приближения, не в том ли заключается подлинный смысл исторических поисков, чтобы учиться — терпеливо, порой мучительно — быть в промежутке между землей и небом, между материей и идеей, между прошлым и будущим? Можно ли полюбить этот разрыв, найти в нём человеческую истину — вместо поиска окончательного Царства?