Александр Проханов: «О схватке с Гитлером за Царство Небесное, Сталине, распятом как Христос, и Путине, выведшем страну из египетского плена».

Одно попадание есть... Но, к сожалению, это тот случай о котором говорят: даже стоящие часы два раза в сутки показывают точное время. Тем не менее, сказанное до первой запятой отрицать можно только по незнанию.

Царство Справедливости или Царство Небесное, а Небеса, по определению Слова, т. е. по определению Бога – это «Невидимое Слово Отца», где Царствует Логос Истины, или говоря прямо – это Царство Логосородного Советского человека и его Справедливого Порядка, т. е. переходного (походного, «Я есть Путь» - сказал Иисус) общественного строя, установленного в СССР.

Упомянутый выше Отец, от которого снизошло Слово, т. е. Семя – это Отец-Праотец, грядущее Коммунистическое Отечество Самородного (ведь он сам себе Отец) Советского Человека, Сына человеческого, называемого Христом, то есть помазанного, не оливковым маслом, а Мыслью Света, – Идеей Коммунизма.

Соответственно роль ВКПб в целом и архонта справедливого порядка, товарища Иосифа Сталина определяется несколько иначе. Он голова жены (Социалистической Родины) – муж, «домоправитель» и «детоводитель», т. е. слуга при малолетнем Логосородном Сыне Бога, Советском человеке, которого, в 1991 г., враги, – «домашние его», предали и убили.

Египет?.. Про него написано так: «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш (Советский человек) распят».

Итак, Египет – это то место, где вы сейчас находитесь. «Кто же такие сыны Египта, великие плотью, если не плотские и чувственные, и дела земные, которыми душа осквернилась в этих местах, принимая от них хлеб, принимая вино, принимая масло, принимая покрывала и прочую ерунду внешнюю, окружающую тело, то, о чем она думает, что оно нужно ей?»

И ещё сказано: «Архонты, суть Египет, потому что они материя». Материя это вещество земли, то есть земнородный, национальный тип существ… «Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления».

Разумеется каждое сказанное здесь слово требует пространного пояснения и глубокого понимания. «Поэтому говорят, что каждый, ищущий истину от истинной мудрости, устроит себе крылья, чтобы лететь». А иначе ум твой «наполняется злыми духами, они овладевают им, тянут в разные стороны, он уподобляется людям мирским, преобразуется и делается как птица, когда вырвут у неё перья и она становится земным человеком».