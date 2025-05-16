Как Мозг лечит позвоночник и всё тело | Сергей Савельев и Илья Бурлаковский
Чем Овечкин отличается физиологически от других спортсменов? Как мозг управляет здоровьем и нейромышечной системой? Где находится нейроцентр управления человеком? Чем человечество расплачивается за двуногость? В чём первопричина межпозвонковых грыж, протрузий, мышечных болей, артроза и износа суставов, головных болей и хронических мигреней? Как влияет на здоровье заблокированный шейный сустав? Почему молчит медицина? Роль остеопатии, манульной терапии и массажей. Как вернуть функциональность сустава головы? Ренервация – как революционная методика оздоровления.
Участники эфира:
Сергей Савельев – доктор биологических наук, профессор, научный консультант клиники МОЗГ.
Илья Бурлаковский – бионейроинженер, основатель клиники МОЗГ, автор оздоровительного метода Ренервация.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Эволюционная проблема двуногости:
- Двуногость человека рассматривается как "роковая ошибка эволюции", приводящая к множеству проблем с позвоночником, шейным отделом и общим здоровьем.
- Основной акцент на дисфункции затылочного сустава, которая наблюдается у 99% населения, вызывая проблемы с позвоночником, включая протрузии и грыжи.
2. Двигательная дисфункция затылочного сустава:
- У большинства людей нарушена функциональность затылочного сустава из-за слабых шейных мышц и неврологических рефлексов, возникающих еще при рождении.
- Защитный рефлекс, срабатывающий в младенчестве, приводит к обездвиживанию сустава, что сохраняется на всю жизнь и вызывает проблемы с кровоснабжением мозга и опорно-двигательным аппаратом.
3. Последствия дисфункции:
- Нарушение кровоснабжения мозга, что может приводить к задержкам речевого развития у детей, сколиозу, перекосу таза, разной длине ног, головным болям, мышечному гипертонусу и другим патологиям.
- Дисбаланс в мышечном тонусе и неправильная компенсация нервной системой усиливают эти проблемы, приводя к износу межпозвоночных дисков и хроническим болям.
4. Метод реиннервации:
- Илья Бурлаковский предлагает метод микротоковой стимуляции для восстановления функциональности затылочного сустава и шейных мышц.
- Метод направлен на активацию нервных путей, улучшение кровотока в стволе мозга и восстановление синхронной работы мышц, что приводит к долгосрочному улучшению состояния.
- Процедура включает тестирование, пальпацию и стимуляцию, с результатами, заметными уже после первого сеанса (выравнивание ног, улучшение тонуса, уменьшение болей).
5. Отличие от других методов:
- Метод не лечит конкретные симптомы, а восстанавливает функциональность сустава, улучшая общее состояние организма.
- В отличие от массажа или мануальной терапии, которые могут временно облегчить симптомы, но не устраняют причину, метод Бурлаковского направлен на устранение неврологического зажима и восстановление баланса.
6. Необходимость научного подтверждения:
- Подчеркивается важность проведения фундаментальных исследований для объективизации результатов (изменения кровотока, активности ствола мозга, мышечного тонуса).
- Проведены предварительные исследования (УЗИ сосудов, МРТ, оптическая топография), но требуется более глубокая научная работа для интеграции метода в медицинскую практику.
7. Применение и результаты:
- Метод эффективен для людей всех возрастов, особенно для детей, у которых можно предотвратить развитие патологий.
- Долгосрочные результаты подтверждаются пациентами, включая спортсменов, таких как Александр Овечкин, которые используют метод для поддержания формы.
8. Критика современной медицины:
- Современная медицина часто основана на внушении и временном облегчении симптомов, а не на устранении причин.
- Физиотерапия и другие методы могут быть полезны, но не решают проблему дисфункции затылочного сустава.
Подводные камни практики “правки Атланта”: критический анализ
Практика “правки Атланта” — методика, направленная на коррекцию первого шейного позвонка (атланта) и восстановление его подвижности — за последние годы приобрела популярность как альтернативный способ лечения хронических болей, проблем позвоночника и даже неврологических расстройств. Однако, несмотря на обещания значительного улучшения здоровья, метод вызывает споры в медицинском сообществе из-за отсутствия научной базы, потенциальных рисков и коммерциализации. Этот комментарий анализирует основные “подводные камни” практики, рассматривая её в контексте эволюционных особенностей, родовых травм, сравнения с лекарствами и БАДами, экономических аспектов, а также опасности вмешательства в эволюционные механизмы без понимания долгосрочных последствий.
1. Эволюционная природа зажима атланта и родовые травмы
Методика “правки Атланта” основывается на гипотезе, что у большинства людей (до 99%, по утверждениям некоторых практиков) существует дисфункция атланто-окципитального сустава, соединяющего череп с позвоночником. Эта дисфункция, называемая “зажимом”, предположительно формируется как защитный рефлекс в момент рождения, чтобы предотвратить травмы спинного мозга и ствола мозга при прохождении через родовые пути. Эволюционно двуногость человека привела к изменениям в анатомии таза и позвоночника: узкий таз, необходимый для прямохождения, усложняет роды, увеличивая давление на голову и шею новорожденного. Это давление может вызывать рефлекторное обездвиживание атланта, которое сохраняется на всю жизнь, приводя к проблемам с кровоснабжением мозга, мышечным дисбалансом, сколиозом, грыжами и другими патологиями.
Однако критики указывают, что этот зажим может быть естественным эволюционным компромиссом. Голова новорожденного относительно велика (около трети массы тела), а шейные мышцы слабы, что делает защиту спинного мозга приоритетной. Эволюция могла “запрограммировать” этот рефлекс для повышения выживаемости в условиях высокой младенческой смертности, когда травмы шеи были фатальны. Проблема в том, что в современных условиях, с увеличением продолжительности жизни и сидячим образом жизни, этот защитный механизм становится источником хронических проблем.
Роль родовых травм и культурных различий
Современные роды, особенно в медицинских учреждениях, часто проходят в лежачем положении, что может усиливать давление на шейный отдел плода, провоцируя более выраженный зажим атланта. В традиционных обществах, таких как африканские племена, где роды нередко происходят в вертикальных положениях (сидя или на корточках), нагрузка на шею ребенка может быть ниже, что теоретически снижает вероятность формирования зажима. Однако научных данных, подтверждающих меньшую распространенность зажима в таких обществах, нет. Антропологические исследования показывают, что в обществах с минимальным медицинским вмешательством дети могут иметь меньше ортопедических проблем, но это не обязательно связано с отсутствием зажима, а может быть обусловлено активным образом жизни и меньшим воздействием современных факторов (сидячая работа, гаджеты). Без исследований, сравнивающих родовые практики и их влияние на шейный отдел, эта гипотеза остается спекулятивной.
2. Сравнение с лекарствами и БАДами
Практика “правки Атланта” имеет аналогии с рынком лекарств и биологически активных добавок (БАДов), что помогает понять её место в медицинском спектре.
Лекарства: Лекарства, прошедшие клинические испытания, имеют доказанную эффективность и строгие показания, но их действие ограничено конкретными заболеваниями, а побочные эффекты тщательно изучены. Аналогом в контексте правки атланта является мануальная терапия или хирургическая коррекция позвоночника — методы инвазивные, с потенциально высокой эффективностью при явных патологиях (например, вывих атланта), но рискованные (возможны осложнения, такие как повреждение позвоночных артерий или нестабильность позвонков).
БАДы: БАДы менее регулируемы, их эффект часто субъективен и основан на плацебо или временном улучшении самочувствия. Они более доступны, но их эффективность не всегда подтверждена. Метод микротоковой стимуляции, используемый в некоторых вариантах правки атланта (например, Ильей Бурлаковским), ближе к БАДам: он мягкий, с меньшими рисками, но его эффект (улучшение кровотока, снижение болей) может быть временным или субъективным. Критики отмечают, что положительные отзывы пациентов часто связаны с расслаблением мышц или психологическим эффектом, а не с устранением причины проблем.
Эта дихотомия подчеркивает проблему: мануальная правка атланта может быть слишком агрессивной, а микротоковая стимуляция — недостаточно эффективной без научного подтверждения. Оба подхода требуют доказательств, чтобы выйти за рамки “альтернативной медицины”.
3. Элитарность vs. массовая медицина
Практика “правки Атланта” часто позиционируется как элитарная услуга, что отражается в её высокой стоимости (10,000–50,000 рублей за сеанс) и маркетинговых обещаниях “уникального” решения множества проблем — от мигреней до сколиоза. Это создает иллюзию эксклюзивности, привлекая пациентов, готовых платить за “чудесное” лечение. Однако критики указывают на коммерциализацию: высокая цена не всегда соответствует результатам, а отсутствие эффекта у некоторых пациентов вызывает разочарование.
В отличие от элитарных методов, массовая медицина (например, физиотерапия, ЛФК) ориентирована на доступность и стандартизацию. Она учитывает только объективные расходы (оборудование, время специалиста), что снижает стоимость процедур до 1,000 рублей или меньше. Если правка атланта станет частью массовой медицины, её цена неизбежно упадет, что невыгодно для практиков, зарабатывающих на “элитарной надбавке”. Это создает экономическую дилемму: авторы метода не заинтересованы в его стандартизации, так как это снизит прибыль, но без стандартизации метод не получит признания в медицинском сообществе.
Крупные игроки и их интересы
Для интеграции правки атланта в массовую медицину необходимы клинические испытания, измеряющие объективные показатели (кровоток, мышечный тонус, активность ствола мозга). Такие исследования стоят десятки миллионов долларов, что доступно только крупным фармацевтическим или медицинским корпорациям. Однако корпорации не проявляют интереса к методу, существующему более 10 лет (например, швейцарский метод AtlasPROfilax появился в 1990-х), по нескольким причинам:
Нишевость: Правка атланта решает специфическую проблему, которая не имеет массового спроса, в отличие от препаратов для хронических заболеваний (гипертония, диабет).
Конкуренция: Существующие методы (массаж, ЛФК, физиотерапия) уже интегрированы в медицинскую практику и дешевле.
Сложность патентования: Устройства, такие как AtlasPROFessional, уже продаются, но их широкое распространение без стандартизации и доказательств снижает коммерческую привлекательность.Без интереса крупных игроков метод остается в нише “авторских” практик, зависящих от субъективных отзывов и маркетинга.
4. Опасность вмешательства в эволюционные механизмы
Одна из ключевых проблем правки атланта — вмешательство в эволюционный механизм без понимания долгосрочных последствий. Зажим атланта, если он действительно является защитным рефлексом, сформировался для предотвращения травм спинного мозга в момент родов. Эволюция не создает “лишних” механизмов: даже если зажим приводит к проблемам (нарушение кровотока, мышечный дисбаланс), он мог быть необходим для выживания в условиях высокой младенческой смертности. Снятие этого зажима, особенно у людей, чей организм адаптировался к нему за десятилетия, может иметь непредсказуемые последствия.
Нарушение адаптации: Организм формирует компенсаторные механизмы (перекос таза, сколиоз) для поддержания баланса при зажиме атланта. Резкое снятие зажима может нарушить эти механизмы, вызывая нестабильность шейного отдела, усиление болей, головокружение или неврологические симптомы (например, апатию или ухудшение памяти, как отмечают некоторые пациенты). Критики, такие как нейрофизиолог Юрий Корюкалов, подчеркивают, что мышечная память и суставные поверхности уже адаптированы к “кривому” положению, и правка может быть вредной без симптомов.
Риски для сосудов и нервов: Шейный отдел содержит позвоночные артерии, питающие мозг. Неправильное воздействие (особенно при мануальных техниках) может повредить их, вызывая серьезные осложнения, вплоть до инсульта. Микротоковая стимуляция считается менее рискованной, но её влияние на нервные пути и ствол мозга не изучено.
Долгосрочные последствия: Без исследований невозможно предсказать, как снятие зажима повлияет на организм через 10–20 лет. Например, усиление подвижности атланта может привести к преждевременному износу сустава у людей с ослабленными мышцами или дегенеративными изменениями.
Борьба со следствиями вместо причин
Метод правки атланта направлен на устранение следствий (зажим, мышечный дисбаланс), а не причины, которая, вероятно, кроется в эволюционных особенностях и современных родовых практиках. Вместо того чтобы бороться с бесконечными следствиями (грыжи, сколиоз, головные боли), порождая новые проблемы (например, нестабильность или временное ухудшение), было бы логичнее сосредоточиться на профилактике:
Реформа родовых практик: Исследование влияния вертикальных родов (как в традиционных обществах) на формирование зажима могло бы снизить его распространенность, если гипотеза о лежачих родах подтвердится.
Профилактика через активность: Регулярные упражнения для шейного отдела (йога, ЛФК) и активный образ жизни могут минимизировать зажимы естественным путем, стимулируя кровоток и мышечный тонус без риска инвазивных процедур.
Диагностика: Точная диагностика (МРТ, УЗИ сосудов) перед процедурой могла бы выявить пациентов, которым правка не нужна или опасна, но это редко практикуется из-за коммерческого подхода.
Борьба со следствиями, такими как зажим атланта, без устранения причин (двуногость, родовые травмы, сидячий образ жизни) напоминает попытку лечить симптомы болезни вместо её источника. Это может привести к порочному кругу, где новые проблемы (например, нестабильность сустава) требуют новых вмешательств.
5. Рекомендации и выводы
Практика “правки Атланта” имеет потенциал для облегчения хронических болей и улучшения самочувствия, особенно у людей с выраженными симптомами, но её подводные камни значительны:
Отсутствие доказательств: Метод не подтвержден рандомизированными исследованиями, и его эффекты часто субъективны, что роднит его с БАДами.
Риски: Снятие зажима может нарушить адаптацию организма, вызывая нестабильность, боли или неврологические симптомы, особенно при неквалифицированном подходе.
Коммерциализация: Высокая цена и маркетинг “панацеи” вызывают недоверие, а переход в массовую медицину маловероятен из-за отсутствия интереса корпораций и экономической дилеммы.
Эволюционные риски: Вмешательство в защитный рефлекс без понимания его роли может породить новые проблемы, как в случае с межпозвоночными грыжами, которые являются следствием, а не причиной.
Для безопасного применения метода необходимы:
Диагностика: МРТ и УЗИ сосудов шеи перед процедурой, чтобы исключить аномалии или ненужность правки.
Квалификация: Обращение только к специалистам с медицинским образованием, избегая “авторских” практиков без лицензии.
Исследования: Независимые клинические испытания для оценки эффективности и долгосрочных последствий.
Профилактика: Упражнения для шейного отдела и активный образ жизни как альтернатива или дополнение к правке.
Вместо борьбы с эволюционными следствиями (зажим атланта) стоит сосредоточиться на устранении причин: реформе родовых практик, профилактике через физическую активность и точной диагностике. Без этого правка атланта останется нишевым методом, балансирующим между обещаниями и рисками, с ограниченными шансами на признание в массовой медицине.