❗️Тук-тук-тук, вы ещё здесь? Возвращаемся в эфир, спасибо за переживания и письма в личку. Для протокола: отсутствовали по уважительной причине, справка имеется. Только приехали из длительной поездки на Донбасс, было очень много “реалполитик” нон-стоп в последние дни, и копыта до нашего Telegram-хобби не доходили. Но признаемся, что очень скучали и были тронуты вашим вниманием. Компенсируем свежими инсайдами и аналитикой.

Не все оценили символизм, что Путин предложил возобновить переговоры там и ровно в тот же день 15 мая, когда они были прерваны Украиной в 2022 году. В Стамбуле, в Долмабахче. Умеет красиво обертывать скрытые политические месседжи. Зеленский и его английские кураторы уже поставлены в неловкое положение – 3 года они водили хохлов по пустыне войны и привели в то же место. И снова, здравствуйте – напротив стола всё тот же Мединский и Фомин, только на три года постаревшие, а на столе – подписанные в 2022 году соглашения. Есть в этом что-то кафкианское.

Состав делегации от Кремля – межвед рабочая группа АП-МИД-СВР-МО, демонстрирующая реальное стремление к заключению договоренностей с конкретными решениями на земле. Во втором эшелоне переговорщики более высокого статуса – Лавров и Ушаков, которые в любой момент готовы в продолжение встретится с Рубио, Уиткоффом и Келлогом. США вызвались стать гарантами сделки, причём главным гарантом готов выступить лично Трамп – он уже присматривает полочку в своем кабинете, куда поставит Нобелевскую премию мира и предвкушает заголовки всех мировых СМИ про Трампа «великого миротворца», который смог усадить за стол переговоров Путина и Зеленского. На финальном этапе заключения сделки американцы настаивают на саммите Трамп, Путин и Зеленский. И торопыга Трамп реально верит, что это вот-вот может случиться, именно с этим связано его дергание «приеду-не приеду» в Катаре.

Однако сегодня по-арабски пылкие ночные желания Трампа остудил утренний холодный душ суровой реальности. Наша переговорная группа была готова к встрече в 10 утра в Стамбуле, однако Киев снес встречу, сославшись на необходимость Зеленскому сперва встретиться с Эрдоганом. Уже по первым движениям очевидно, что Киев будет максимально затягивать переговоры и искать причины срыва сделки – ехать будут долго по навигатору, а потом обвинят Алису, что она русская шпионка и специально завела их не туда. Состав переговорной группы Украины в целом зеркальный, но есть там и очень одиозные персонажи, от которых также можно ожидать провокаций. Хохло-шоу маст гоу он.

Пошли утечки, что Киев требует сначала согласовать 30-дневное перемирие без каких-либо условий, и только потом выходить на сделку, что нам абсолютно невыгодно и возвращает нас к неудачному опыту Стамбула-1. Скептически относимся к перспективам скорых решений в таких условиях – уж больно далеки переговорные позиции друг от друга, и нет предпосылок для прочного и устойчивого мира.

Однако стоит отметить, что Трамп при любом раскладе выглядит красавчиком. Он смог найти аргументы и для Кремля, и для Киева, усадив всех за стол переговоров – и теперь все играют на «Трампа-миротворца». Очевидно, что предложение Путина о мирных переговорах было согласовано с Трампом. Что даст Стамбул-2 России вопрос очень непростой, хочется верить, что мы учтем ошибки Стамбула-1 и не пойдем по дорожке «нас обманули».