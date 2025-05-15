Хочется верить, что мы учтем ошибки Стамбула-1 и не пойдем по дорожке «нас обманули»
❗️Тук-тук-тук, вы ещё здесь? Возвращаемся в эфир, спасибо за переживания и письма в личку. Для протокола: отсутствовали по уважительной причине, справка имеется. Только приехали из длительной поездки на Донбасс, было очень много “реалполитик” нон-стоп в последние дни, и копыта до нашего Telegram-хобби не доходили. Но признаемся, что очень скучали и были тронуты вашим вниманием. Компенсируем свежими инсайдами и аналитикой.
Не все оценили символизм, что Путин предложил возобновить переговоры там и ровно в тот же день 15 мая, когда они были прерваны Украиной в 2022 году. В Стамбуле, в Долмабахче. Умеет красиво обертывать скрытые политические месседжи. Зеленский и его английские кураторы уже поставлены в неловкое положение – 3 года они водили хохлов по пустыне войны и привели в то же место. И снова, здравствуйте – напротив стола всё тот же Мединский и Фомин, только на три года постаревшие, а на столе – подписанные в 2022 году соглашения. Есть в этом что-то кафкианское.
Состав делегации от Кремля – межвед рабочая группа АП-МИД-СВР-МО, демонстрирующая реальное стремление к заключению договоренностей с конкретными решениями на земле. Во втором эшелоне переговорщики более высокого статуса – Лавров и Ушаков, которые в любой момент готовы в продолжение встретится с Рубио, Уиткоффом и Келлогом. США вызвались стать гарантами сделки, причём главным гарантом готов выступить лично Трамп – он уже присматривает полочку в своем кабинете, куда поставит Нобелевскую премию мира и предвкушает заголовки всех мировых СМИ про Трампа «великого миротворца», который смог усадить за стол переговоров Путина и Зеленского. На финальном этапе заключения сделки американцы настаивают на саммите Трамп, Путин и Зеленский. И торопыга Трамп реально верит, что это вот-вот может случиться, именно с этим связано его дергание «приеду-не приеду» в Катаре.
Однако сегодня по-арабски пылкие ночные желания Трампа остудил утренний холодный душ суровой реальности. Наша переговорная группа была готова к встрече в 10 утра в Стамбуле, однако Киев снес встречу, сославшись на необходимость Зеленскому сперва встретиться с Эрдоганом. Уже по первым движениям очевидно, что Киев будет максимально затягивать переговоры и искать причины срыва сделки – ехать будут долго по навигатору, а потом обвинят Алису, что она русская шпионка и специально завела их не туда. Состав переговорной группы Украины в целом зеркальный, но есть там и очень одиозные персонажи, от которых также можно ожидать провокаций. Хохло-шоу маст гоу он.
Пошли утечки, что Киев требует сначала согласовать 30-дневное перемирие без каких-либо условий, и только потом выходить на сделку, что нам абсолютно невыгодно и возвращает нас к неудачному опыту Стамбула-1. Скептически относимся к перспективам скорых решений в таких условиях – уж больно далеки переговорные позиции друг от друга, и нет предпосылок для прочного и устойчивого мира.
Однако стоит отметить, что Трамп при любом раскладе выглядит красавчиком. Он смог найти аргументы и для Кремля, и для Киева, усадив всех за стол переговоров – и теперь все играют на «Трампа-миротворца». Очевидно, что предложение Путина о мирных переговорах было согласовано с Трампом. Что даст Стамбул-2 России вопрос очень непростой, хочется верить, что мы учтем ошибки Стамбула-1 и не пойдем по дорожке «нас обманули».
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Возобновление переговоров: Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле, в Долмабахче, в символичную дату — 15 мая, когда в 2022 году переговоры были прерваны Украиной. Это воспринимается как политический месседж.
2. Состав делегаций: Российская делегация включает представителей АП, МИД, СВР и МО, что подчеркивает серьезность намерений. В резерве — Лавров и Ушаков для встреч с американскими представителями (Рубио, Уиткофф, Келлог).
3. Роль США и Трампа: США готовы стать гарантами сделки, а Трамп видит себя «великим миротворцем» с перспективой Нобелевской премии. Планируется возможный саммит Трампа, Путина и Зеленского.
4. Позиция Киева: Украина затягивает переговоры, ссылаясь на необходимость встречи Зеленского с Эрдоганом. В украинской делегации есть одиозные фигуры, от которых возможны провокации.
5. Требования Украины: Киев настаивает на 30-дневном перемирии без условий перед обсуждением сделки, что невыгодно России и напоминает неудачный опыт Стамбула-1.
6. Скептицизм по перспективам: Позиции сторон слишком далеки, что снижает вероятность скорого и устойчивого мира.
7. Роль Трампа: Трамп выглядит выигрышно, так как смог усадить стороны за стол переговоров. Предложение Путина, вероятно, согласовано с ним.
8. Опасения России: Россия хочет избежать повторения ошибок Стамбула-1, когда переговоры не привели к результату.
Вывод:
Статья описывает попытку возобновления переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле с участием США как потенциального гаранта. Символизм даты и места, а также состав делегаций подчеркивают серьезность намерений России, тогда как действия Украины воспринимаются как попытки затянуть процесс. Несмотря на усилия Трампа, который стремится к имиджу миротворца, перспективы быстрого и устойчивого соглашения остаются низкими из-за расхождений в позициях сторон. Россия стремится учесть прошлые ошибки, но скептицизм в отношении успеха переговоров сохраняется.
Переговоры мира не дадут. Если бы Украина приняла условия России, то Украина осталась бы с Одессой, Николаевым, Днепропетровском, Харьковым. Это не мало. Это намоного больше чем узкая полоска Донбасса и полоска перед Крымом. Надо чтобы Украину на себя взял Суровикин. Тогда переговоры Стамбул – 3 прошли бы более конструктивно.