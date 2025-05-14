Люди, знающие меня лично, в курсе, что я геймер со стажем. В юности я обожал игры серии Fallout, Baldur’s Gate, Diablo и StarCraft. Потом меня покорили Mass Effect, «Ведьмак» и Cyberpunk. Сейчас я прохожу Horizon Forbidden West, играю в стратегии Against The Storm и Mechabellum. И это лишь малая часть моих игровых увлечений.

Но что если игры — это на самом деле зло? Что если шутеры делают нас агрессивнее, а аркады разрушают мозг? Что если игры вызывают зависимость, подобно курению и алкоголю? А может, наоборот, от них есть польза?

В новом видео мы объединим геймерский опыт и научный подход, чтобы разобраться в теме максимально подробно. Покажите это видео тем, кто мешает вам играть!