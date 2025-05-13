В этом видео Скотт Риттер, бывший американский разведчик и политический эксперт, делится своими мнениями о событиях на Украине, действиях Трампа и влиянии США на международные отношения. Он анализирует попытки Трампа остановить войну между Украиной и Россией, роль Зеленского, проблемы с мирным урегулированием, а также последствия политики США в отношении Украины. Риттер также рассматривает влияние санкций, ядерной гонки и опасность эскалации конфликта.

Книга "Политическая инквизиция: Охота на Трампа. Грегори Мэйсон":

OZON: https://www.ozon.ru/product/politicheskaya-inkvizitsiya-ohota-na-trampa-gregori-meyson-1813002343/?at=BrtzWqVjPU7gZ28KT7G8MVZHPw92L3i1GqlRwfkw2XOn

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/309386133/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение и текущая ситуация

00:54 Провал мирных инициатив Трампа

01:49 Последствия отказа от мирного процесса

03:40 Соглашение о недрах и его значение

04:57 Реакция на соглашение и его последствия

06:50 Военная помощь Украине и её значение

09:04 Реакция России на соглашение

12:50 Будущее Украины без Зеленского

13:47 Роль Путина и США

15:41 Предательство Зеленского

17:33 Покушение на Трампа

22:26 Политика Трампа и Байдена

24:17 Диалог между США и Россией

25:14 Санкции и ядерная гонка

26:08 Опасность ядерной гонки

28:01 Переименование дней Победы

29:53 Вклад России в победу

32:39 Совместная память

35:29 Первая мировая война

36:25 Бессмысленность конфликта

37:22 Доверие и русофобия

38:19 Искажение истории

40:09 Демократия и контроль

42:57 Украина и НАТО

45:49 Заключение

#СкоттРитер #Трамп #Украина #Россия #МирноеУрегулирование #Зеленский #Путин #Санкции #ЯдернаяГонка #История #МеждународнаяПолитика #США #НАТО