Скотт Риттер о Трампе, Украине и международной политике | Скотт Риттер
В этом видео Скотт Риттер, бывший американский разведчик и политический эксперт, делится своими мнениями о событиях на Украине, действиях Трампа и влиянии США на международные отношения. Он анализирует попытки Трампа остановить войну между Украиной и Россией, роль Зеленского, проблемы с мирным урегулированием, а также последствия политики США в отношении Украины. Риттер также рассматривает влияние санкций, ядерной гонки и опасность эскалации конфликта.
Книга "Политическая инквизиция: Охота на Трампа. Грегори Мэйсон":
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00:00 Введение и текущая ситуация
00:54 Провал мирных инициатив Трампа
01:49 Последствия отказа от мирного процесса
03:40 Соглашение о недрах и его значение
04:57 Реакция на соглашение и его последствия
06:50 Военная помощь Украине и её значение
09:04 Реакция России на соглашение
12:50 Будущее Украины без Зеленского
13:47 Роль Путина и США
15:41 Предательство Зеленского
17:33 Покушение на Трампа
22:26 Политика Трампа и Байдена
24:17 Диалог между США и Россией
25:14 Санкции и ядерная гонка
26:08 Опасность ядерной гонки
28:01 Переименование дней Победы
29:53 Вклад России в победу
32:39 Совместная память
35:29 Первая мировая война
36:25 Бессмысленность конфликта
37:22 Доверие и русофобия
38:19 Искажение истории
40:09 Демократия и контроль
42:57 Украина и НАТО
45:49 Заключение
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы Скотта Риттера:
1. Провал мирной инициативы Трампа:
- Дональд Трамп не смог реализовать свои намерения по завершению конфликта на Украине. Его мирная инициатива провалилась из-за недостатка политической воли или некомпетентной реализации.
- Трамп не решился на конфронтацию с Европой, Украиной или Конгрессом США, чтобы признать победу России и её право диктовать условия окончания войны.
2. Соглашение между США и Украиной:
- Подписанное Зеленским соглашение о недрах Украины в пользу США не имеет реальной силы, так как оно не может быть реализовано в условиях продолжающегося конфликта.
- Соглашение не включает гарантий безопасности США для Украины и не упоминает её территориальную целостность, что делает его политически бессмысленным.
- Это соглашение рассматривается как фиктивный жест, не подкреплённый реальными инвестициями, так как американские компании не будут вкладываться в Украину во время войны.
3. Продолжение конфликта:
- Отказ Трампа от мирного процесса фактически гарантирует продолжение войны и разрушение Украины, так как Россия не остановится до полной победы.
- Поставки оружия США на сумму 50 миллионов долларов незначительны и не изменят ход конфликта, так как ни США, ни Европа не имеют ресурсов для масштабной военной поддержки.
4. Внутренние разногласия в команде Трампа:
- Команда Трампа расколота: Марко Рубио, Майк Уолш и Стив Келлог выступают против мирных инициатив, тогда как Стив Уиткопи и другие пытаются продвигать диалог с Россией.
- Отсутствие единства в команде Трампа подрывает его усилия по урегулированию конфликта.
5. Предательство Зеленского:
- Зеленский, по мнению Риттера, предал украинский народ, подписав соглашение с США и не выполнив обещания избежать войны.
- Его действия привели к огромным человеческим и территориальным потерям, а также к передаче долгосрочного потенциала Украины в руки США.
6. Позиция России:
- Россия не признаёт легитимность Зеленского и считает подписанные им соглашения юридически ничтожными.
- Россия продолжит конфликт до полной победы, включая контроль над стратегическими территориями Украины (Одесса, Харьков, Днепр и др.).
- Россия не воспринимает соглашение с США как угрозу, так как оно не будет реализовано в условиях войны.
7. Исторические параллели и роль США:
- Риттер критикует попытки Трампа переписать историю Второй мировой войны, принижая роль Советского Союза. Он подчёркивает, что победа над нацизмом была коллективной, и Россия понесла наибольшие жертвы (27 миллионов погибших).
- США, по мнению Риттера, не стремятся к демократии в России или Украине, а используют Украину как инструмент против России, поддерживая националистические элементы и конфликты.
8. Отсутствие доверия к США:
- Россия не должна доверять США из-за истории предательства и русофобии, пронизывающей американскую политику.
- Для восстановления доверия США должны пересмотреть свою политику и прекратить демонизировать Россию.
9. Риски эскалации:
- Отказ от мирных переговоров может привести к эскалации, включая гонку ядерных вооружений после истечения договора СНВ в 2026 году.
- Унижение Трампа из-за провала на Украине может подтолкнуть его к агрессивным действиям, что увеличивает риск глобального конфликта.
10. Американское общественное мнение:
- Американцам, по словам Риттера, безразлична судьба Украины. Конфликт воспринимается как инструмент для продвижения интересов США, а не как гуманитарная проблема.
- Соглашение с Украиной — личная инициатива Трампа, не поддержанная общественным запросом.
Вывод:Скотт Риттер считает, что политика Трампа в отношении Украины провалилась из-за его неспособности противостоять внутренним и внешним препятствиям, а также из-за отсутствия единства в его команде. Соглашение с Украиной о недрах является фиктивным и неосуществимым в условиях продолжающегося конфликта, который, по мнению Риттера, завершится полной победой России. Зеленский предал свой народ, подписав это соглашение и не предотвратив войну. США не стремятся к миру или демократии, а используют Украину как инструмент против России, что усиливает русофобию и риск эскалации, включая ядерную гонку вооружений. Риттер призывает к уважению исторической правды и диалогу между США и Россией, но подчёркивает, что доверие к Америке со стороны России должно быть подкреплено реальными изменениями в политике.