1. Определение войны:
- Словарное определение: война — вооружённая борьба между государствами, народами или классами внутри государства.
- Определение по Британской энциклопедии: война — конфликт между политическими группами, включающий военные действия значительной продолжительности и масштаба.
- Война не связана напрямую с народами или странами, а инициируется политическими группами.
2. Причины войн:
- Войны инициируются правящими группами, а не народами. Желание воевать возникает у элит, стремящихся к разделу ресурсов или власти.
- Исторически войны велись якобы за ресурсы и земли, но завоевания часто обнулялись через короткое время (пример: походы Наполеона).
3. Цели войн:
- Исторические цели:
- Конец XV века: захват рабов.
- Начало XX века: создание нового общества и человека, стремящегося к прогрессу и идеям.
- Современные войны: психологическое воздействие на массы, а не захват территорий или ресурсов.
- Войны — инструмент управления обществом, «кнут», двигающий человечество в нужном направлении.
4. Пример Наполеона:
- Завоевания Наполеона привели к быстрой утрате захваченных территорий.
- Походы Наполеона изменили генотип французов, превратив Францию в «плавильный котёл» с новыми социальными характеристиками (хитрость, приспособляемость).
5. Вьетнамская война:
- Официальная цель (контроль над Вьетнамом) не была достигнута, но реальная цель — участие миллионов американцев в войне.
- Война использовалась для переформатирования американского общества: уничтожение «американской мечты», переход от промышленной экономики к финансовой и сектору услуг.
6. Современные войны (XXI век):
- Новый тип войн: минимальные человеческие потери, акцент на информационное воздействие.
- Гражданам не нужно участвовать в боевых действиях — достаточно потреблять новости, испытывать страх и доверять властям.
- Пример Израиля: создание образа «невидимого врага» сплачивает общество, формирует рефлексы (бегство в укрытия по тревоге).
7. Фейковые войны:
- Современные конфликты (например, между Индией и Пакистаном) часто основаны на информационных манипуляциях, без реальных доказательств (падение истребителей не подтверждено кадрами).
- Такие войны не требуют больших затрат техники или людей, достаточно медийной кампании.
- Финансовые рынки не реагируют на такие конфликты, что указывает на их постановочный характер.
8. Глобальный тренд:
- Количество реальных войн сокращается, они переходят в виртуальное пространство СМИ.
- Пример: опыт Израиля перенимают другие страны (например, Трамп с идеей «золотого купола» в США).
- Цель — контроль над обществом через страх и доверие к властям.
Вывод:
Лекция утверждает, что войны — это инструмент управления обществом, используемый правящими элитами для достижения политических и социальных целей, а не для захвата ресурсов или территорий. В XXI веке войны трансформируются в информационные, где главная задача — манипуляция сознанием масс через СМИ, страх и доверие к властям. Реальные боевые действия и потери сокращаются, а акцент смещается на создание виртуальных конфликтов, которые поддерживают контроль над обществом без значительных затрат. Примеры Наполеона, Вьетнамской войны и современных «фейковых» конфликтов иллюстрируют, как войны служат для переформатирования обществ и управления массами.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Определение войны:
- Словарное определение: война — вооружённая борьба между государствами, народами или классами внутри государства.
- Определение по Британской энциклопедии: война — конфликт между политическими группами, включающий военные действия значительной продолжительности и масштаба.
- Война не связана напрямую с народами или странами, а инициируется политическими группами.
2. Причины войн:
- Войны инициируются правящими группами, а не народами. Желание воевать возникает у элит, стремящихся к разделу ресурсов или власти.
- Исторически войны велись якобы за ресурсы и земли, но завоевания часто обнулялись через короткое время (пример: походы Наполеона).
3. Цели войн:
- Исторические цели:
- Конец XV века: захват рабов.
- Начало XX века: создание нового общества и человека, стремящегося к прогрессу и идеям.
- Современные войны: психологическое воздействие на массы, а не захват территорий или ресурсов.
- Войны — инструмент управления обществом, «кнут», двигающий человечество в нужном направлении.
4. Пример Наполеона:
- Завоевания Наполеона привели к быстрой утрате захваченных территорий.
- Походы Наполеона изменили генотип французов, превратив Францию в «плавильный котёл» с новыми социальными характеристиками (хитрость, приспособляемость).
5. Вьетнамская война:
- Официальная цель (контроль над Вьетнамом) не была достигнута, но реальная цель — участие миллионов американцев в войне.
- Война использовалась для переформатирования американского общества: уничтожение «американской мечты», переход от промышленной экономики к финансовой и сектору услуг.
6. Современные войны (XXI век):
- Новый тип войн: минимальные человеческие потери, акцент на информационное воздействие.
- Гражданам не нужно участвовать в боевых действиях — достаточно потреблять новости, испытывать страх и доверять властям.
- Пример Израиля: создание образа «невидимого врага» сплачивает общество, формирует рефлексы (бегство в укрытия по тревоге).
7. Фейковые войны:
- Современные конфликты (например, между Индией и Пакистаном) часто основаны на информационных манипуляциях, без реальных доказательств (падение истребителей не подтверждено кадрами).
- Такие войны не требуют больших затрат техники или людей, достаточно медийной кампании.
- Финансовые рынки не реагируют на такие конфликты, что указывает на их постановочный характер.
8. Глобальный тренд:
- Количество реальных войн сокращается, они переходят в виртуальное пространство СМИ.
- Пример: опыт Израиля перенимают другие страны (например, Трамп с идеей «золотого купола» в США).
- Цель — контроль над обществом через страх и доверие к властям.
Вывод:Лекция утверждает, что войны — это инструмент управления обществом, используемый правящими элитами для достижения политических и социальных целей, а не для захвата ресурсов или территорий. В XXI веке войны трансформируются в информационные, где главная задача — манипуляция сознанием масс через СМИ, страх и доверие к властям. Реальные боевые действия и потери сокращаются, а акцент смещается на создание виртуальных конфликтов, которые поддерживают контроль над обществом без значительных затрат. Примеры Наполеона, Вьетнамской войны и современных «фейковых» конфликтов иллюстрируют, как войны служат для переформатирования обществ и управления массами.