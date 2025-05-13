Наркокоалиция пыталась сорвать Парад Победы. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Атака дронов на Москву 7 мая:
- Массированная атака беспилотниками и ракетами на Москву и другие регионы России, включая Московскую область.
- Цель атаки — тестирование российской системы ПВО перед Парадом Победы 9 мая, чтобы оценить возможность ударов по параду.
- Российская ПВО показала высокую эффективность, сбив около 556 объектов (дроны, ракеты), что превзошло показатели израильского "Железного купола".
- Атака интерпретируется как попытка сорвать Парад Победы и создать панику, но она не достигла цели благодаря защите ПВО.
2. Реакция Запада и Украины:
- Зеленский угрожал лидерам стран, приезжающим на парад, отсутствием гарантий безопасности.
- Западные СМИ (например, Newsweek) пытались представить атаки как вызвавшие "хаос" в России, что не соответствует реальности, так как паники не было.
- Атака рассматривается как часть информационной войны и попытка дискредитации России.
3. Международное присутствие на Параде Победы:
- На параде присутствовали 28 лидеров государств и 30–40 представителей иностранных делегаций, несмотря на попытки Запада сорвать мероприятие.
- Среди гостей — лидеры стран СНГ, президент Бразилии Лула да Силва, Си Цзиньпин, но не было представителей США из-за позиции Трампа.
- Отсутствие некоторых лидеров (например, Индии) связано с обострением ситуации между Индией и Пакистаном, а не с действиями Украины.
4. Перемирие и переговоры:
- Россия объявила трехдневное перемирие с 8 по 11 мая, которое Зеленский отказался соблюдать, предложив вместо этого 30-дневное перемирие, что было воспринято как попытка заморозить конфликт.
- Зеленский и лидеры ЕС (Макрон, Стармер, Туск) настаивали на перемирии на своих условиях, но Россия отвергла это предложение.
- Россия предложила переговоры о мире в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, что поставило Зеленского в стратегический тупик.
- Трамп неожиданно поддержал российское предложение о переговорах, что вызвало противоречия в западной коалиции.
5. Нарушение перемирия Украиной:
- Во время объявленного перемирия Украина атаковала Белгородскую и Курскую области, включая попытку прорыва границы на французской технике.
- ВСУ предприняли неудачную попытку контратаки на Торецк (Дзержинск), что привело к значительным потерям из-за ошибок командования.
- Россия в ответ нанесла удары по военным объектам в Одессе, а не по Киеву, как ожидали в западных СМИ.
6. Информационная война и нарративы:
- Западные СМИ искажают ситуацию, преувеличивая "панику" в России и пытаясь подорвать значимость Парада Победы.
- Украинские источники (например, DeepState) признают неудачи ВСУ, но пытаются представить их как "успешные".
- Внутренние "национал-предатели" (например, Зельберт Руд) поддерживают антироссийскую риторику, что вызывает осуждение.
7. Роль Трампа:
- Трамп играет противоречивую роль, то поддерживая Украину, то неожиданно одобряя предложения России.
- Его позиция воспринимается как нестабильная, с частыми изменениями мнений, что влияет на дипломатическую ситуацию.
8. Военная ситуация:
- Продолжаются активные боевые действия, включая наступление российских сил на Покровск (Красноармейск).
- Российская армия успешно отражает атаки ВСУ, демонстрируя превосходство в тактике и ПВО.
Вывод:Беседа отражает точку зрения, что атака дронов на Москву 7 мая была частью скоординированной попытки Украины и Запада сорвать Парад Победы и подорвать моральный дух России, но эта попытка провалилась благодаря эффективной работе российской ПВО. Парад Победы прошел успешно, с участием значительного числа международных лидеров, несмотря на давление Запада. Предложение России о переговорах в Стамбуле 15 мая ставит Зеленского в сложное положение, так как мир на российских условиях угрожает его власти. Трамп, несмотря на противоречивую позицию, неожиданно поддержал российскую инициативу, что усиливает раскол в западной коалиции. В целом, Россия демонстрирует военное и дипломатическое превосходство, успешно противостоя как атакам, так и информационной войне, в то время как Украина и ее союзники терпят неудачи в своих попытках изменить ход конфликта.