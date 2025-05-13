Начало Новой Большой игры: зачем Трамп едет на Ближний Восток на самом деле. Станислав Тарасов
Говорим с историком-востоковедом, специалистом по Ближнему Востоку Станиславом Тарасовым. Ведущий – Игорь Шишкин.
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Конфликт между Индией и Пакистаном:
- Конфликт начался с теракта, что соответствует исторической модели индо-пакистанских столкновений, начинающихся с провокаций.
- Эскалация конфликта до полномасштабных боевых действий (авиационные сражения) была стремительной, но быстро завершена.
- Станислав Тарасов предсказал развитие конфликта и его причины, указав на роль третьей силы (Британии) как провокатора, а не США.
- Пакистан отрицал причастность к теракту, предлагал международное расследование, в то время как Индия повышала градус противостояния, угрожая перекрытием водных ресурсов.
- Конфликт носил постановочный характер, что подтверждается его быстрой деэскалацией после одного звонка (предположительно, от Трампа).
2. Роль внешних сил:
- США не были инициаторами конфликта, но вмешались для его урегулирования, что подтверждает тезис о третьей силе (Британии).
- Отставка главы MI6 Мура совпала с прекращением конфликта, что может указывать на провал британских сценариев.
- Конфликт связан с попыткой блокировки китайского проекта «Один пояс, один путь» через локальные столкновения в Пакистане и Афганистане.
3. Визит Трампа на Ближний Восток:
- Визит Трампа (15 мая) в Саудовскую Аравию связан с пакетом мирных инициатив, включая:
- Продолжение диалога с Ираном (четвертый раунд переговоров).
- Секретное соглашение с ХАМАС за спиной Израиля.
- Проект Джареда Кушнера по сектору Газа, предполагающий управление американской администрацией с участием палестинских специалистов.
- Возможное признание Палестины как государства с неопределенными границами.
- Американская администрация стремится сместить акцент с Израиля на арабские страны, чтобы обеспечить надежный тыл в условиях противостояния с Китаем.
- Иран подключается к арабской коалиции, обходя Израиль, что ослабляет позиции Нетаньяху.
4. Роль России и других игроков:
- Россия выступает гарантом безопасности Ирана, поддерживая его в ядерных переговорах и способствуя рассекречиванию объектов.
- Формируется треугольник Вашингтон–Москва–Пекин, который повлиял на остановку конфликта между Индией и Пакистаном.
- Турция участвует в процессе (Стамбульский процесс), обсуждая мирные инициативы с Трампом и Россией.
5. Израиль и Нетаньяху:
- Трамп меняет подход к Израилю: в отличие от первой каденции, где он поддерживал Израиль (перенос посольства в Иерусалим, Авраамовы соглашения), сейчас США дистанцируются от израильских интересов.
- Нетаньяху оказывается в изоляции, его планы по созданию «большого Израиля» замораживаются.
- США предостерегают Израиль от провокаций (терактов) перед визитом Трампа.
6. Геополитическая игра:
- Регион Ближнего Востока переживает трансформацию, сравнимую с эпохой Наполеона (100 дней или поход в Египет 1798 года).
- Действия Трампа характеризуются как «дипломатия экспромта», с быстрым переходом к новым сценариям в случае неудачи.
- Британия теряет влияние, а ее интриги (включая роль главы MI6) перестают быть эффективными.
Вывод:Станислав Тарасов описывает сложную геополитическую игру на Ближнем Востоке и в Южной Азии, где ключевую роль играют США, стремящиеся переформатировать регион под свои интересы в условиях противостояния с Китаем. Конфликт между Индией и Пакистаном был спровоцирован третьей силой (вероятно, Британией) с целью блокировки китайских инициатив, но быстро погашен благодаря вмешательству США, России и Китая. Визит Трампа на Ближний Восток направлен на укрепление позиций США через мирные инициативы, включая соглашения с Ираном и ХАМАС, а также ослабление влияния Израиля. Формируется новый геополитический треугольник (Вашингтон–Москва–Пекин), который вытесняет традиционных игроков, таких как Британия. Регион находится в стадии трансформации, где дипломатия Трампа сочетает импровизацию и стратегические шаги, создавая новую конфигурацию сил.