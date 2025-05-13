Материализация желаний, или Искусственные люди | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников и ведущий Роман Шахов обсуждают бьюти-блогерш, как явление и пытаются понять, возможно ли это искоренить в нынешних условиях.
Ведущий Роман Шахов
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Критика современного общества и "мамзелек":
- Обсуждается феномен "мамзелей" — людей, преимущественно женщин, которые верят, что их должны любить и содержать без необходимости что-либо делать взамен. Они воспринимаются как обуза, а не как вдохновляющие личности.
- Это явление связывается с инфантилизмом, отсутствием ответственности и искажённым восприятием реальности, сформированным интернетом и медиа.
2. Влияние интернета и медиа:
- Интернет усиливает инфантильность, формируя у людей нереалистичные ожидания от жизни (например, через образы роскоши и успеха в социальных сетях).
- Отсутствие глубокого жизненного опыта и чтения книг приводит к поверхностному восприятию мира, основанному на "картонных" образах из клипов и сериалов.
3. Социальная стратификация и мобильность:
- Общество описывается как слоёный пирог с проницаемыми слоями, где переход между социальными уровнями возможен, но требует качественного роста, новых компетенций и соблюдения "правил игры".
- Люди часто переоценивают свои возможности, стремясь к более высокому социальному статусу без понимания, как он достигается.
4. Потребительство и неадекватные ожидания:
- Современные люди ориентированы на внешние маркеры успеха (дорогие вещи, бизнес-класс), а не на внутренний комфорт или реальные потребности.
- "Мамзельки" верят в "чудо" — моментальное достижение высокого статуса через брак или внешность, не осознавая, что это временное преимущество.
5. Отсутствие жизненного опыта и морали:
- Молодое поколение, выросшее в "тепличных" условиях, не сталкивается с реальными трудностями, что приводит к отсутствию понимания ответственности и последствий своих действий.
- Пример с видео о "тренде" выйти замуж за участника СВО ради компенсации иллюстрирует моральную деградацию и отсутствие эмпатии.
6. Роль образования и культуры:
- Чтение книг и просмотр качественных фильмов рассматриваются как способ формирования жизненного опыта через сопереживание и анализ. Это помогает подготовиться к реальным трудностям.
- Современные сериалы (например, "Беспринципные") ориентированы на узкую аудиторию и не отражают жизнь большинства, усиливая разрыв между реальностью и ожиданиями.
7. Критика психологии и поиска виноватых:
- Психологи часто обвиняют родителей в проблемах взрослых людей, что снимает ответственность с самих индивидов.
- "Мамзельки" винят родителей в своих неудачах, не признавая собственных ошибок и отсутствия усилий.
8. Естественный отбор и шоковая терапия:
- Общество движется к "шоковой терапии", где люди, не соответствующие вызовам времени, либо приспособятся, либо "вымрут" в социальном смысле.
- Это рассматривается как естественный отбор, где неспособность адаптироваться приводит к маргинализации.
Вывод:
Беседа посвящена критике инфантильного и потребительского мировоззрения, сформированного интернет-культурой и отсутствием глубокого жизненного опыта. Феномен "мамзелек" иллюстрирует проблему нереалистичных ожиданий, когда люди стремятся к высокому социальному статусу без усилий, полагаясь на внешность или случай. Авторы подчёркивают, что социальная мобильность требует труда, воли и соответствия "правилам игры" каждого уровня общества. Интернет и медиа усиливают иллюзии, отрывая людей от реальности, а отсутствие образования и морального фундамента приводит к деградации личности. Решение видится в развитии социального интеллекта, воспитании ответственности и возвращении к консервативным ценностям, что может стать частью "шоковой терапии" для общества.