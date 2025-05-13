Ловушка Путина, новая расовая война и конфликт, которому не дадут потухнуть. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Возрождение расовой напряженности в США:
- Упоминается термин «росизм», связанный с событиями 2020 года, когда протесты BLM, вызванные убийством Джорджа Флойда, привели к общественным волнениям.
- В эпоху Байдена (2020–2024) расовые скандалы были приглушены, а структуры вроде BLM подвергались критике за коррупцию.
- С возвращением Трампа в Белый дом в 2025 году расовые конфликты вновь обостряются, что связывается с попытками демократических СМИ и организаций дестабилизировать его власть.
2. Примеры расовых инцидентов:
- Техас, апрель 2025: Убийство белого подростка чернокожим Кармеллой Эндонни. Пресса и активисты поддержали убийцу, собрав деньги на его освобождение, что подчеркивает медийную манипуляцию.
- Огайо, май 2025: Убийство чернокожего подростка Райана Хилтона полицейским и последующее убийство полицейского отцом подростка. СМИ изобразили Хилтона как жертву, а действия отца — как праведный гнев.
- Миннесота, май 2025: Инцидент с белой женщиной, использовавшей расистское слово в адрес чернокожего ребенка. Арест женщины и сбор денег в ее поддержку белыми активистами усилили расовую напряженность.
3. Роль СМИ и общественных организаций:
- СМИ раздувают локальные инциденты до масштаба национального кризиса, представляя их как следствие «Америки Трампа».
- Финансирование и поддержка протестов связаны с демократическими функционерами, которые стремятся ограничить влияние Трампа.
4. Политический контекст:
- Победа Трампа в 2024 году вызвала временное затишье в протестах, но с 2025 года демократы, вероятно, консолидировались для возобновления расовой повестки.
- Расовая карта используется как инструмент для дестабилизации власти Трампа, несмотря на ее активное использование в 2020 году.
5. Международная политика Трампа:
- Упоминаются провалы внутренней политики Трампа (тарифы, налоги, цены на товары), что усиливает недовольство и делает его уязвимым для критики.
- Во внешней политике акцент на отношениях с Израилем: разрыв с Нетаньяху из-за переговоров с ХАМАС, слухи о признании Палестины и сближение с Катаром (включая «подарок» самолета).
- Конфликт Индии и Пакистана: Трамп приписывает себе роль миротворца, но его влияние минимально, а конфликт продолжается.
6. Украина и Россия:
- Переговоры о перемирии в Стамбуле 15 мая 2025 года, инициированные Путиным, воспринимаются как дипломатический ход, чтобы избежать ультиматума Европы.
- Трамп поддерживает переговоры, но его риторика («правильно так их») не влияет на реальный ход событий, а конфликт на Украине остается нерешенным.
7. Общий нарратив:
- Лекция подчеркивает манипулятивную роль СМИ и внешних сил в разжигании конфликтов (расовых, международных).
- Трамп изображен как фигура, теряющая контроль из-за театрального стиля управления, не соответствующего реальным вызовам.
Вывод:Лекция Илья Титова рисует мрачную картину современной Америки, где расовые конфликты искусственно раздуваются СМИ и демократическими силами для подрыва власти Трампа. Локальные инциденты, такие как убийства и расистские скандалы, используются для создания образа «Америки Трампа» как источника хаоса. На международной арене Трамп сталкивается с провалами, включая напряженные отношения с Израилем и минимальное влияние на конфликты, такие как индийско-пакистанский. В то же время Россия использует дипломатические маневры для сохранения инициативы в украинском конфликте, а внешние силы (включая Европу) не дают конфликтам затухать. Общий нарратив подчеркивает манипуляции, слабость лидеров и неизбежность эскалации конфликтов, если внешние силы продолжат вмешиваться.