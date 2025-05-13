Главная » Видео, История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Эх, дубинушка…

47 0
Переслано от: Александр Чукланов

Эх, дубинушка… Забытый стройбат.
Если есть возможность и желание поддержать автора канала, это можно сделать здесь: https://yoomoney.ru/to/4100116592555073
и здесь, карта Сбера: 5336690111152924. Причем это никого ни к чему не обязывает. Сердечная благодарность тем, кто считает, что мой труд чего-то стоит.
Ю-туб жив, но на территории РФ при смерти, поэтому для комфортного доступа нужен либо VPN, либо подписывайтесь на пока еще открытых для РФ площадках:
Бастион: https://bastyon.com/aleksandrchuklanov?ref=PL1Djaj2rkgcDLbQ8C4Z8krdcSBaEKXbxf
на Дзен я перестал публиковать свои видеорассказы.
моя страница на Бусти: https://boosty.to/istoriaalter
телеграм: https://t.me/alexchuklanov
Лично я пользуюсь VPN, если кому-то интересно, пишите на почту achuklanov@mail.ru, поделюсь ссылкой.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:


1. Память о Сталине: Автор предлагает почтить память Иосифа Сталина, подчеркивая его значимость как великого сына страны, и делает это в контексте исторической и культурной ретроспективы.

2. Детские воспоминания и патифон: В качестве пролога автор вспоминает детство, старинный патифон, на котором слушали песни военных и довоенных лет, включая гимн бурлаков «Дубинушка». Это вызывает ассоциации с русской культурой и фольклором.

3. Образ бурлаков и «Дубинушка»: Песня «Дубинушка» интерпретируется как символ тяжелого труда бурлаков, но автор подвергает сомнению традиционное представление о ней, связывая ее с более глубокими историческими и технологическими контекстами.

4. Историческая интерпретация «Дубинушки»: Песня рассматривается как революционная, созданная в 1860-х годах на основе народной мелодии с авторской обработкой. Припевы песни связаны с процессом выкорчевывания деревьев, но автор сомневается в этом объяснении, считая его подменой смысла.

5. Загадка «волгарей»: Автор упоминает песню о «молодых волгарях», которая якобы исполнялась до войны, но не находит о ней достоверных данных. Он предполагает, что «волгари» — собирательный образ жителей Поволжья, возможно, связанный с болгарами.

6. Технологии и свайная технология: Обсуждается использование свай в строительстве, в том числе в контексте бурлаков, которые якобы забивали сваи в дно реки для освобождения судов. Автор связывает это с древними строительными технологиями, упоминая Венецию и лиственничные сваи.

7. Тура и военные технологии: Автор вводит концепцию «туры» — конструкции, которая в прошлом могла использоваться как источник энергии для артиллерии, превосходящей современные аналоги. Тура якобы маскировалась под шатры, а копья использовались для накопления энергии.

8. Революционные события 1860-х: Упоминаются революционные события 1860-х годов, которые могли повлиять на переосмысление песни «Дубинушка». Автор намекает на возможную фальсификацию исторических данных.

9. Столыпин и трудовые армии: Автор связывает бурлаков с трудовыми армиями, которые, возможно, использовались для создания рек и других объектов в XIX веке. Упоминаются реформы Столыпина и его «столыпинские вагоны» для перевозки заключенных.

10. Чернецы и мастырки: Вводится концепция «мастырок» — меток, наносимых под кожу для контроля рабочей силы. Это связывается с чернецами (монахами), которые якобы были агентами царизма, и с черносотенцами.

11. Феня и культурный пласт: Блатная феня рассматривается как часть русской культуры, возникшая в дореволюционных местах заключения. Она могла содержать информацию о контроле над рабочей силой через «мастырки».

12. Казаки и гречкосеи: Автор анализирует образ казаков в литературе (например, у Гоголя), которые презирали сельскохозяйственный труд. Это связывается с беглыми крестьянами, присоединявшимися к казакам, и с их ролью в трудовых армиях.

13. Война XIX века и ее последствия: Предполагается, что загадочная война XIX века опустошила территории, после чего выжившее население использовалось в трудовых армиях для строительства рек и железных дорог. Казачество могло возродиться на этих территориях.

14. Изваяния и технологии: Автор предполагает, что статуи создавались с использованием технологий, связанных с «турами» и «сваями», где порошок затвердевал под воздействием эфирного поля, создавая точные копии оригиналов.

Вывод:


Лекция представляет собой сложное переплетение исторических, культурных и технологических гипотез, в центре которых — переосмысление песни «Дубинушка» и образа бурлаков. Автор предлагает альтернативную трактовку истории, связывая бурлаков и «волгарей» с трудовыми армиями, которые якобы использовали передовые технологии (туры, сваи, мастырки) для строительства инфраструктуры в XIX веке после разрушительной войны. Эти технологии, по мнению автора, были засекречены, а исторические данные фальсифицированы. Казаки, чернецы и другие группы рассматриваются как часть этой системы, где контроль над населением осуществлялся через метки и трудовую эксплуатацию. Лекция носит конспирологический характер, опирается на недоказанные гипотезы и требует критического анализа, но поднимает интересные вопросы о культурной и исторической памяти, а также о возможных скрытых аспектах прошлого.
Редактор: brahman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5PDh-A785k0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Левые и митинги. Часть №2
Я знаю
Полотна русских художников с профессиями, канувшими в лету
Контракты от мэрии и кредиты "Газпрома": откуда берет деньги "Эхо Москвы"
Киселёв посоветовал «Эху Москвы» не создавать «атмосферу ненависти»
Ложь, фальсификация и «Эхо Москвы»
«ЭХО Москвы» или «Эхо Мацы»?
Роскомнадзор предупредил "Эхо Москвы" о возможном закрытии через пять дней

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru