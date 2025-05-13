Мой комментарий программе «Мнение» агентства News Front
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Предложение Путина и реакция Зеленского:
- Президент России Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле с 15 мая.
- Зеленский заявил о готовности к встрече, но только после введения режима прекращения огня.
2. Ультиматум европейских лидеров:
- Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши выдвинули ультиматум России: без 30-дневного безоговорочного прекращения огня будут введены «невиданные санкции».
- Вашингтон, возможно, поддержал этот ультиматум, но позиция США остается неясной.
3. Позиция США:
- США (в лице Рубио) заявили, что приоритет — немедленное прекращение огня.
- Трамп призвал Зеленского принять предложение Путина.
- Вашингтон, возможно, стремится дистанцироваться от конфликта, чтобы избежать прямого столкновения с Россией, осознавая невозможность стратегического поражения России без риска эскалации.
4. Позиция Европы:
- Европа настроена на долгосрочную конфронтацию с Россией, включая создание трибунала по «преступлениям России».
- Цель ЕС, зафиксированная в программных документах, — «расчленение России».
- Европейский бизнес, вопреки экономическим интересам, поддерживает эскалацию конфликта, видя в поражении России перспективу долгосрочного процветания.
5. Роль Зеленского и киевского режима:
- Зеленский, заявляя о готовности к переговорам, вероятно, стремится сорвать их, устраивая «цирковое шоу» для дискредитации предложения России.
- Киевский режим не заинтересован в прекращении конфликта, так как его существование зависит от продолжения боевых действий и западной финансовой поддержки.
6. Общая ситуация:
- Реальные переговоры и их ход известны лишь узкому кругу лиц, публичные заявления — это «информационные вбросы».
- Европа и киевский режим не заинтересованы в мирном урегулировании, тогда как позиция Вашингтона остается амбивалентной.
Вывод:
Беседа подчеркивает сложность и многослойность текущей геополитической ситуации вокруг переговоров между Россией и Украиной. Россия демонстрирует готовность к диалогу, но сталкивается с ультиматумами Европы и тактическими маневрами Зеленского, направленными на срыв переговоров. Европа занимает жесткую антироссийскую позицию, стремясь к долгосрочной конфронтации, в то время как США, вероятно, пытаются минимизировать свое прямое участие, сохраняя при этом влияние. Конфликт продолжает подпитываться интересами европейских элит и киевского режима, что делает мирное урегулирование маловероятным в ближайшей перспективе.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Предложение Путина и реакция Зеленского:
- Президент России Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле с 15 мая.
- Зеленский заявил о готовности к встрече, но только после введения режима прекращения огня.
2. Ультиматум европейских лидеров:
- Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши выдвинули ультиматум России: без 30-дневного безоговорочного прекращения огня будут введены «невиданные санкции».
- Вашингтон, возможно, поддержал этот ультиматум, но позиция США остается неясной.
3. Позиция США:
- США (в лице Рубио) заявили, что приоритет — немедленное прекращение огня.
- Трамп призвал Зеленского принять предложение Путина.
- Вашингтон, возможно, стремится дистанцироваться от конфликта, чтобы избежать прямого столкновения с Россией, осознавая невозможность стратегического поражения России без риска эскалации.
4. Позиция Европы:
- Европа настроена на долгосрочную конфронтацию с Россией, включая создание трибунала по «преступлениям России».
- Цель ЕС, зафиксированная в программных документах, — «расчленение России».
- Европейский бизнес, вопреки экономическим интересам, поддерживает эскалацию конфликта, видя в поражении России перспективу долгосрочного процветания.
5. Роль Зеленского и киевского режима:
- Зеленский, заявляя о готовности к переговорам, вероятно, стремится сорвать их, устраивая «цирковое шоу» для дискредитации предложения России.
- Киевский режим не заинтересован в прекращении конфликта, так как его существование зависит от продолжения боевых действий и западной финансовой поддержки.
6. Общая ситуация:
- Реальные переговоры и их ход известны лишь узкому кругу лиц, публичные заявления — это «информационные вбросы».
- Европа и киевский режим не заинтересованы в мирном урегулировании, тогда как позиция Вашингтона остается амбивалентной.
Вывод:Беседа подчеркивает сложность и многослойность текущей геополитической ситуации вокруг переговоров между Россией и Украиной. Россия демонстрирует готовность к диалогу, но сталкивается с ультиматумами Европы и тактическими маневрами Зеленского, направленными на срыв переговоров. Европа занимает жесткую антироссийскую позицию, стремясь к долгосрочной конфронтации, в то время как США, вероятно, пытаются минимизировать свое прямое участие, сохраняя при этом влияние. Конфликт продолжает подпитываться интересами европейских элит и киевского режима, что делает мирное урегулирование маловероятным в ближайшей перспективе.