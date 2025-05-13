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“Что не в состоянии понять и признать тупорылые царебожники” Е.Ю.Спицын выступление на круглом столе

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Переслано от: Евгений Спицын

Выступление записано на Первом заседании Клуба Народного Единства 27 марта 2025 г.
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#Спицын #СМИ #Интервью

Комментарий редакции

Тезисы выступления Евгения Юрьевича Спицына:


1. Критика евразийства:
- Спицын ссылается на своего учителя Палама Григорьевича Кудмена, который называл евразийство «самой подлой формой русофобии», так как оно отрицает ведущую роль русского народа в формировании российской государственности, при этом маскируясь под русские национальные интересы.

2. Признание украинской нации:
- Отрицание существования украинской нации на сегодняшний день обрекает на провал любые попытки диалога или объединения.
- Утверждение, что украинцы — это часть русского народа, устарело и относится к XIX веку.
- Для построения диалога необходимо признать украинцев самостоятельной нацией, независимо от оценок исторического процесса её формирования.

3. Критика исторических мифов:
- Спицын осуждает утверждения, что украинизация в СССР проводилась Кагановичем, называя это ложью.
- Он возмущён сравнением украинизации советского периода с политикой Зеленского, считая такие параллели некорректными и вредными.

4. Исторический контекст распада Российской империи:
- Февральско-мартовская революция 1917 года «выпустила джинна национализма», что привело к хаотичному развалу империи.
- Уже через два дня после отречения Николая II (2 марта 1917) в Киеве формируется Украинская рада, а затем появляются псевдогосударственные институты Украинской народной республики.
- Процесс отделения Малороссии инициировали не большевики, а петлюровцы и другие украинские националисты.

5. Украинизация в советский период:
- Первая украинизация 1920-х годов проводилась не большевиками, а местной интеллигенцией, часто состоявшей из бывших петлюровцев и националистов, которые под лозунгами украинизации стремились к отделению от Москвы.
- Сталин и его соратники остановили эту украинизацию, осознав её антисоветский характер.
- Вторая волна украинизации началась в 1960-х при Шелесте, что привело к его отставке.
- Третья, наиболее разрушительная украинизация, началась при Горбачёве и продолжилась при Кравчуке, приняв бандеровский характер и способствовав развалу СССР.

6. Критика поверхностного подхода к истории:
- Спицын подчёркивает важность знания реальных исторических фактов для выстраивания эффективной политики.
- Он призывает не подменять реальность политическими лозунгами, основанными на мифах или устаревших представлениях.

Вывод:

Евгений Спицын в своём выступлении акцентирует внимание на необходимости признания украинской нации как самостоятельной, подчёркивая, что отрицание этого факта ведёт к стратегическим ошибкам. Он критикует исторические мифы, в частности о роли Кагановича в украинизации, и подчёркивает, что националистические процессы в Украине начались ещё в 1917 году под влиянием Февральской революции, а не большевиков. Спицын указывает на три этапа украинизации (1920-е, 1960-е, 1980-е–1990-е), которые проводились под националистическими лозунгами, что в итоге способствовало распаду СССР. Он призывает к глубокому изучению истории и фактов для формирования реалистичной политики, избегая упрощённых или ложных нарративов, которые могут раскалывать общество.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/fb38e7a285592251c332a6cef20a4444/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 30696 28584
    жора шапов 45 мин. назад

      Никакой “украинской нации” никогда не было, нет и не будет. А до 2014 г. было 130 народов и народностей вна Украине.

    • 13720 10732
      chu 37 мин. назад

        Великолепное выступление. Историю знать надо. Но по истории все пользовались желаниями народа Украины в личных целях. Основную задачу что нельзя допустить небесный Иерусалим в 2014 году оглашать было нельзя.
        Поэтому денационализацию делать надо. И это основная задача СВО. Прав историк или нет обсудим потом.

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