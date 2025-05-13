“Что не в состоянии понять и признать тупорылые царебожники” Е.Ю.Спицын выступление на круглом столе
Выступление записано на Первом заседании Клуба Народного Единства 27 марта 2025 г.
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#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
Тезисы выступления Евгения Юрьевича Спицына:
1. Критика евразийства:
- Спицын ссылается на своего учителя Палама Григорьевича Кудмена, который называл евразийство «самой подлой формой русофобии», так как оно отрицает ведущую роль русского народа в формировании российской государственности, при этом маскируясь под русские национальные интересы.
2. Признание украинской нации:
- Отрицание существования украинской нации на сегодняшний день обрекает на провал любые попытки диалога или объединения.
- Утверждение, что украинцы — это часть русского народа, устарело и относится к XIX веку.
- Для построения диалога необходимо признать украинцев самостоятельной нацией, независимо от оценок исторического процесса её формирования.
3. Критика исторических мифов:
- Спицын осуждает утверждения, что украинизация в СССР проводилась Кагановичем, называя это ложью.
- Он возмущён сравнением украинизации советского периода с политикой Зеленского, считая такие параллели некорректными и вредными.
4. Исторический контекст распада Российской империи:
- Февральско-мартовская революция 1917 года «выпустила джинна национализма», что привело к хаотичному развалу империи.
- Уже через два дня после отречения Николая II (2 марта 1917) в Киеве формируется Украинская рада, а затем появляются псевдогосударственные институты Украинской народной республики.
- Процесс отделения Малороссии инициировали не большевики, а петлюровцы и другие украинские националисты.
5. Украинизация в советский период:
- Первая украинизация 1920-х годов проводилась не большевиками, а местной интеллигенцией, часто состоявшей из бывших петлюровцев и националистов, которые под лозунгами украинизации стремились к отделению от Москвы.
- Сталин и его соратники остановили эту украинизацию, осознав её антисоветский характер.
- Вторая волна украинизации началась в 1960-х при Шелесте, что привело к его отставке.
- Третья, наиболее разрушительная украинизация, началась при Горбачёве и продолжилась при Кравчуке, приняв бандеровский характер и способствовав развалу СССР.
6. Критика поверхностного подхода к истории:
- Спицын подчёркивает важность знания реальных исторических фактов для выстраивания эффективной политики.
- Он призывает не подменять реальность политическими лозунгами, основанными на мифах или устаревших представлениях.
Никакой “украинской нации” никогда не было, нет и не будет. А до 2014 г. было 130 народов и народностей вна Украине.
Великолепное выступление. Историю знать надо. Но по истории все пользовались желаниями народа Украины в личных целях. Основную задачу что нельзя допустить небесный Иерусалим в 2014 году оглашать было нельзя.
Поэтому денационализацию делать надо. И это основная задача СВО. Прав историк или нет обсудим потом.