Это было 7 мая. Мы стояли в пробке при попытке попасть на другую сторону Волги. Для тех, кто не знает – Кострома разделена великой русской рекой надвое. Здесь проходит и трасса на северо-восток страны. Мост, единственный, построенный при Советской власти в годы «застоя», периодически закрывают на ремонт. Верней, оставляют одну полосу, пока на другой идут работы. Скопление машин получается неимоверное. Вот и мы со спутниками сидим тут уже второй час, продвигаясь к мосту по улице Ивана Сусанина по «чайной ложке» за десятиминутку. Разговоры про власть, про страну не самые приятные. Запомнился образ, примененный одним из журналистов областной газеты давным-давно: «Мост сократил расстояние в полтора километра до двух минут». А сейчас, в середине XXI века, не знаем, на сколько часов растянется то же расстояние при капитализме. Мой товарищ, бывший советский руководитель, рассказывает, что первым мэром Костромы был человек не из партийных, а из хозяйственных служащих. Люди радовались, что партию «скинули». Мост здесь при том, что этот мэр перевёл его на городской бюджет с целью брать деньги за переезд и пополнять бюджет Костромы. Но прокуратура настучала ему по голове и проезд остался бесплатным. За точность сведений ручаться не могу, информация устная. Да и смысла нет проверять, поскольку бывший мэр давно где-то на островах у тёплого моря. Не с пустым кошельком. Под себя «переписал» престижные здания, перспективные участки земли (там теперь коттеджи) и так далее. Родину он не хулил, не воровал, всё было по закону. Больше того, как говорят, имеет издательство, издает книги за монархию. Романовы с Костромы на престол сели. Поскольку не иноагент, патриот, назову и фамилию: Коробов.

В разговорах при вынужденном бездействии мы едва не поссорились. Я сказал, что нечего ворошить прошлое, надо посмотреть на себя сегодняшнего. К примеру, я только что опубликовал статью, в которой вслед за аудитором Счетной палаты РФ Светланой Орловой назвал стоимость строительства одного(!) квадратного метра наших дорог – 20 миллионов (!) рублей. И ни от прокуратуры, ни от так называемого гражданского общества никакой реакции. Разозлил коллег я вопросом:

- Неужели с Украины нам должно прилететь по башке каждому, чтобы начали думать и понимать, что происходит?!

В машине в фоновом режиме работало радио. И вдруг все замолчали: впервые «подарочек» от хохлов прилетел в Костромскую область, Нейский район!

…На фоне тотальной лжи и бессмыслицы, процветающей в СМИ радуют и вселяют оптимизм только редкие встречи с умными и честными людьми в интернете. Один из них – Игорь Алексеевич Гундаров, доктор медицинских наук и кандидат наук философских. В одной из предпраздничных передач на «Перехвате управления» Гундаров напомнил очевидное. Предатель Власов - антисоветчик. Нынешнее руководство – тоже. Тут добавлю, что единственной Высшей политической школе, созданной в 2023 году (!) дали имя Ивана Ильина. Мало того, что это антисоветчкик, он ещё и «натягивал» фашизм на русских, написав, что именно белогвардейцы – основоположники этого «здорового явления». Ильин призывал уничтожить большевизм, Власов делал это с оружием в рядах фашистов… Тот и другой делали это под знаменем, известным «святостью» каждому из нас.

Мы защищали Советскую страну, где человек проходит как хозяин необъятной родины своей. А что празднуют антисоветчики? Идёт уже тридцатилетняя война с Советским народом, торжество денег над законом. И далее – самое важное, неочевидное. Учёный говорит об исторической миссии Советского Союза: показать, что может на нашей планете свободный человек, народ, сплоченный в единый коллектив, имеющий единую цель. Было, удалось на удивление всему миру. Советский Проект мироустройства не региональный, а стратегически глобальный, устраивающий весь трудовой народ планеты. Поэт Велимир Хлебников называл Союз земшарной республикой Советов.

Но СССР вдруг «взорвался»! Нынешние эксперты, склонные к анализу прошлогодней мочи, в один голос говорят про влияние извне и предателей в тогдашней власти. Но Игорь Алексеевич не согласен. Не могла быть развалена Великая страна десятком или сотней предателей! Опыт ликвидации внутренних врагов был как после Революции, так и в Великую Отечественную. Должны быть глубинные причины, не прописанные в марксистко-ленинской философии.

… Руководство Института микроэкономики попросило Игоря Алексеевича и Побиска Георгиевича Кузнецова ответить на вопрос: что ухудшалось в советские годы? Тут уточняем, что в 1994 году этот институт был создан на базе советского Научно-исследовательского института планирования и нормативов и Всесоюзного научно-исследовательского института топливно-энергетических проблем при Госплане СССР. Думали порушившие Союз и плановую экономику о теории! Помнили сталинское «Без теории нам смерть, смерть, смерть», привлекая при этом ведущих специалистов. Но, как признался уже в наше время тогдашний мэр Москвы Гавриил Попов, как тогда не было теоретической программы созидательных действий, так нет её и сейчас. Кузнецов и Гундаров тогда, на финише тысячелетия, не нашли, того, что по большому счету было теоретически ущербного в СССР. К вопросу подключилось министерство экономики. И тоже не нашли того, что привело к взрыву СССР изнутри. Для оголтелых борцов за СССР Игорь Алексеевич сказал: «Если вернемся в прошлое, получим то же самое». Нужно творческое осмысление опыта, теория.

Советская идеология базировалась на классическом материализме. Бытие определяет сознание. Суть развития - производственные отношения, которые определяют суть надстройки. Всё в материальных действиях! Наука проглядела нематериальное. Надстройка вдруг стала обладать самостоятельной силой. Когда все стали сытыми и жили в безопасности, оказалось, что сознание – самостоятельная сила. Оно и определяет будущее. Игорь Алексеевич сказал, что даже будучи аспирантом-философом, не знал толком о мировых открытиях в этой науке. Запад же разрабатывал философию и психологию по полной.

Тут стоит вспомнить монографию Сергея Кара-Мурзы, впервые опубликованную в 2000 году. Рассматривая историю Перестройки, Кара-Мурза обращал внимание, что, в первую очередь враги СССР стремились разрушить те элементы, которые препятствовали манипуляции общественным сознанием. Это про смену культуры, мышления и языка. Всё предельно серьёзно: вопрос выбора исторической судьбы, а может быть - и существования русского народа. Автор писал, что складывается особый, невиданный ранее режим власти, который не обращает внимания на общественное мнение. Так вот, по мнению Сергея Кара-Мурзы, в «Братьях Карамазовых» Достоевский «расщепил» единую душу русского человека, представив каждую её часть в виде отдельного субъекта. Каждый из братьев Карамазовых - персонификация одной из сил единой русской души. Дмитрий - представитель «земляной» карамазовской силы. Иван - разумная сила, но поколебленная демоническими искушениями. Алёша - это убеждение в существовании Бога и бессмертия души. Но есть ещё и Павел Фёдорович Смердяков — один из персонажей и… по отцу тоже Карамазов. Он слуга и повар помещика Фёдора Карамазова. Его незаконнорождённый сын от Лизаветы Смердящей. Прозвище точно отображает образ матери Смердякова. Сплошная грязь, взгляд тяжёлый и недобрый. Внешне Павел Смердяков приличен. Сюртук всегда отглажен, ботинки начищены. И манеры есть. Смердяков с интересом относится к идеям Ивана, пытаясь стать ближе к нему. Но идеи-то демонические! Алёши сторонится… Вот где проблема Русской души, частица, которая где-то глубоко на периферии, но в определённый момент может сказаться. Отца-то убил, оказывается, именно Смердяков!

Можно сказать, что и Отечество (СССР) было «убито» смердяковщиной.

Будучи депутатом Нейского районного Совета народных депутатов, я, бывший тракторист, завгар и далее советский хозяйственник, могу подтвердить личной практикой наблюдения учёного Гундарова. Над нами, избранными народом, и разбирающимися в хозяйстве, стояло бюро райкома партии. Тут будет нагляден пример с инструкторами райкома. Видел, что становится с молодой, симпатичной женщиной после того, как её взяли в райком. Она уже над тобой, даже депутатом. Я был совсем молодой. Помню, как с парнями делились чисто мужскими ощущениями. Если вчера с такой красавицей было желание «закадрить», то в роли инструктора от неё буквально стало воротить. Как мы выражались, в партийной власти баба «сволочеет». Она становится лакеем перед вышестоящим и начальником над тобой! Идеологию несёт! Но какую? Диктатурой пролетариата давно уже и не пахнет. Пролетарий – тот, кому терять кроме цепей нечего. А у народа давно квартиры, работа в коллективе, который управляет колхозом или предприятием.

Началось отторжение от идеологии и её носителей не в восьмидесятых годах, а раньше. Советский публицист Валентин Овечкин ещё в хрущевские времена описывал, как даже начальник метеостанции прогноз погоды делал, исходя из решений бюро райкома. Указание косить травы, а потом дождь и сено гниёт…

Прав, глубоко прав был Сталин, который в своём напутствии потомкам говорил, что мы можем напутать в практике и потом всё исправить, но без теории – смерть. Нечего винить гениев Маркса и Ленина. Они сделали своё историческое дело! Но Советский Народ создал то, чего исторически на планете, в практике управления огромной массой свободных людей ещё не было. И это надо было вовремя идеологически осмыслить. Не поняли Вождя? Нате вам перестройку и уже седьмую пятилетку антисоветизма, грабежа, насилия капитализма! Игорь Гундаров, специалист и в области статистики, разделил по процентам составляющие Советского Чуда. Определяющим фактором является общественный строй. Достоевский предвосхитил всю западную психологию и философию, в том числе марксизм. При советском строе той части русской души, периферийной, которую олицетворяет Смердяков, хода не было. А вот Алёша в душах людей был, что подтверждается фактом поддержки Проекта и дел советских людей, в том числе Великой Победы - Свыше. От Творца! Белогвардейщина не устает писать о «безбожных коммунистах». Но разве Бог только в церкви?

Начиная с 1991 года, когда «победители» социализма подняли своё знамя, строй перевернулся. Были созданы все условия для активации самой задней, самой тёмной части русской души. Смердяковщина расцвела в полный рост.

Писатель и воин Захар Прилепин лично знаком со многими людьми творческих профессий, в том числе и среди руководства СМИ. К примеру, с заместителем генерального директора ВГТРК по радиовещанию Андреем Медведевым. «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ХОРОШИМ ПАРНЕМ АНДРЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ? ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЦИОНАЛИСТА» - это заголовок публикации Прилепина от 29 января этого года. Почему хороший парень переродился? Прилепин задал вопрос, но ответ там же, в общественном строе. Ничего не случилось, просто из рядовых журналистов Медведев стал начальником и даже депутатом Московской городской думы, вице-спикером. История та же, что и с «осволочевшей» учительницей, которую взяли в райком. Проснулся лакей, у которого взгляд наверх: чего изволите? Ни рабочего, ни крестьянина, ни учительницы, ни рядового врача мы по радио не слыхали. Там перебирают речи западных политиков, их мимику даже анализируют, а как живёт народ – наплевать! Словно по Салтыкову-Щедрину: «Мужик даже не боится внутренней политики, потому просто, что не понимает её. Как ты его ни донимай, он всё-таки будет думать, что это не «внутренняя политика», а просто божеское попущение, вроде мора, голода, наводнения»… И дальше: «берегитесь господа! потому, что как только мужик поймёт, что такое внутренняя политика — n-i-ni, c’est fini!» (конец этой политике)». Написано задолго до Октября 1917 года. Но сегодня мужик, благодаря Советской власти, поголовно грамотный! Компрадоры и помпадуры, закрывая Правду, источники информации, видимо, полагают, что «рабы» не только немы, но и глухи…

В канун 80-летия Победы я обратился к костромичам с призывом выйти на праздник с красными флагами, чтобы показать: Советский Народ-победитель жив, готов к труду и обороне. И, не стесняясь рассказал, что не сдержал слезу, испытал дрожь по коже, когда в интернете увидел ролик в песней «Вставай, страна огромная!». Начала русская девочка в Севастополе, продолжили в Китае, Северной Корее, в других странах Красного пояса планеты. Подключилась и Африка, где у нас много друзей со времён Советского Союза. Сработала аналоговая, волновая Связь между нами и народами планеты. Вот где залог Победы и в Третьей Мировой, которая измотала уже всех гадкими технологиями и локальными конфликтами здесь и там.

Парад Победы 1945 года продемонстрировал представителям иностранных государств, что СССР, вопреки их ожиданиям, не истощен и обескровлен войной, а, наоборот, получил мощнейшее оружие — психологию победителей. За деньги внутренние враги, лакеи олигархов и компрадоров пытались вытравить это оружие. Но Жизнь показывает, что это качество не купишь ни за какие деньги.

Что мы увидели 9 мая 2025 года? Да, Мавзолей закрыт, но уже Красным. В колоннах воинских частей я разглядел красные флаги с серпом и молотом, которые упразднил торгаш Сердюков. Лидеры и воины дружественных стран Красного пояса вживую прибыли на Красную площадь, праздновали Победу!

…Песня «Священная война», появилась уже 24 июня 1941 года. Стихи были продекламированы по радио и опубликованы в газетах «Известия» и «Красная звезда». 26 июня ансамбль Александрова исполнял «Священную войну» на Белорусском вокзале, откуда пошли эшелоны с красноармейцами на фронт.

Так вскипает ярость благородная. Как ВОЛНА! Так на войне, а в мирной жизни это тоже волна Радости созидательного труда во благо всех. Ярила на Руси – это весеннее солнце, в котором столько энергии, что резко, яростно расцветает всё живое. На Красной площади 9 мая звучала советская музыка, вес день по радио и телевидению нас радовали советскими песнями. Настроение волнительное, волна радости смывает гадость тридцатилетних обид, тревог за судьбу Родины.

Эдуард Наипов,

Кострома