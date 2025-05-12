С.В. Савельев – Ликвидация имитаторов ума
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Комментарий редакции
Тезисы лекции С.В. Савельева «Ликвидация имитаторов ума»:
1. Современный кризис и эволюционные процессы:
- Нехватка ресурсов («колбасы становится меньше») вызывает эволюционные изменения, так как люди чувствуют себя комфортно, пока «помойник полон».
- Кризис стимулирует переосмысление интеллектуальных способностей.
2. Определение ума:
- Ум — это не комбинаторика (перебор готовых решений), а произвольное мышление, связанное с синтетической деятельностью.
- Комбинаторика сравнивается с детской игрой в кубики, где даже при хорошем образовании результат ограничен.
- Произвольное мышление — редкая и экзотическая способность, отличающаяся от заимствования, воровства или имитации.
3. Имитаторы ума:
- Большинство людей в науке, искусстве и других сферах имитируют интеллект, не обладая произвольным мышлением.
- Такие имитаторы легко заменяются искусственным интеллектом (ИИ), так как их деятельность алгоритмизирована.
- Примеры: шахматисты, инженеры, журналисты, музыканты, чьи функции сводятся к комбинированию готовых решений.
4. Роль искусственного интеллекта:
- ИИ идеально копирует посредственность, заменяя тех, кто не обладает творческим мышлением.
- Журналисты и «сочинители» радуются ИИ (например, ChatGPT), так как он выполняет их работу, соответствующую их «убогому» интеллекту.
- ИИ не может превзойти своих создателей, поэтому он эффективен только для замены «образованного среднего класса».
5. Ликвидация среднего класса:
- Средний класс состоит из «высококачественных имитаторов», которые выдают себя за умных, но не обладают произвольным мышлением.
- Внедрение ИИ приведет к экономической ликвидации этого класса, так как их функции автоматизируются.
6. Редкость произвольного мышления:
- Произвольное мышление — редкая способность, которой не учат в образовательных системах.
- Даже в научной среде лишь единицы способны к творчеству, а большинство использует мозг для решения биологических задач (поесть, размножиться, выпендриться).
- Обучение творческому мышлению — дорогое и редкое искусство, передаваемое «из рук в руки».
7. Социальные и экономические последствия:
- Имитаторы будут «пущены в расход» и опущены до уровня тех, кто не считается умным или творческим.
- Государственные законы (например, в 1990-е годы в России) способствовали уничтожению промышленности и созданию условий, где честный труд не приносит дохода.
- Чиновники поддерживают развитие ИИ, чтобы «украсть побольше денег», но это ускоряет ликвидацию имитаторов.
8. Призыв к действию:
- Пока есть время, людям нужно учиться думать самостоятельно, чтобы не стать жертвой эволюционных изменений.
Вывод:Лекция С.В. Савельева посвящена кризису интеллектуальной деятельности в условиях автоматизации и развития ИИ. Автор утверждает, что большинство людей, включая представителей среднего класса, лишь имитируют умственную деятельность, полагаясь на комбинаторику, а не на творческое мышление. ИИ, копируя посредственность, вытесняет таких имитаторов, что приведет к экономической и социальной ликвидации среднего класса. Произвольное мышление, способное противостоять автоматизации, крайне редко и требует специального обучения, которое недоступно в массовом образовании. Савельев видит в этом процессе эволюционную неизбежность, призывая людей развивать творческое мышление, чтобы адаптироваться к грядущим изменениям.