Он любит, но Он не льстит
Он любит, но Он не льстит. Больше никто не умеет так любить, но, вместе с тем, никто более, чем Он, не презирает притворство и мнимую добродетель. Для Него человек, гноящийся от грехов, но честный в криках боли и раскаяния, лучше мнимого праведника. И Он знает, что земля сердец в основном состоит из мест каменистых и мест, заросших терновником. Однако Он сеет. И там, где семя не находит глубины, оно восходит быстро и быстро увядает.
Люди приходят и люди уходят. Вначале им кажется, что они уверовали полной верой. Учитель! Я пойду за Тобою, куда бы ты ни пошёл (Мф. 8, 19). Но Он же знает, что человек ищет славы, а не подвига. Славы и почёта, а ещё — комфорта и безопасности. Поэтому говорит в ответ о том, что Ему негде главу приклонить и жизнь Его более безбытна, чем жизнь птиц небесных и лисиц. Надо полагать, после этих слов проситель огорчённо удалился.
Состав Его слушателей обречён на непостоянство, на текучесть. Особенно это заметно на высоте Голгофы, то есть почти в конце. Там один разбойник спасается, другой погибает, перед тем апостол становится предателем, и сильный Пётр говорит «не знаю Человека», а безусый Иоанн стоит под Крестом непоколебимо. Всё перемешалось до полной неожиданности. В скрытом виде это же происходило и в три года проповеди и путешествий.
К Нему радостно бежали, и от Него понуро уходили, унося разочарования и чувство несоответствия того, что дают, с тем, что ожидали получить. Только самые верные оставались (и остаются), хотя и не без борьбы.
С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал Двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Пётр отвечал Ему: Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни (Ин. 6, 66–68).
И даже они, самые любимые, перед самим входом в Иерусалим спорили о первенстве. Эти же споры (кто старший?) и раньше — до Страстной седмицы — занимали учеников, так что, стоило Ему ненадолго отойти, и Он, вернувшись, уже заставал их за спорами на тему «кто из нас больший?»
Кто где сядет, кто будет выше, кто с какой стороны? Всю последующую церковную историю те же самые вопросы будут сотрясать почву под ногами христиан. Всё-таки человек жутко испорчен, и не знать этого нельзя.
То, что было с Ним, продолжается и с Его Церковью. Люди приходят и уходят. Радостно принимают слово и быстро увядают, потому что не имеют под собою и в себе глубины земли. И птицы не перестают клевать семя Его слов. И терновник растёт так буйно, словно в него по ночам подсыпают удобрения.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Любовь и неприятие притворства:
- Бог любит искренне, но презирает лицемерие и мнимую добродетель.
- Честный грешник, кающийся в своих грехах, ближе к Богу, чем самопровозглашённый праведник.
2. Сеяние на каменистой почве:
- Бог сеет слово истины, несмотря на то, что сердца людей часто каменисты или заросли терновником.
- Семя, упавшее на неподготовленную почву, быстро всходит, но так же быстро увядает из-за отсутствия глубины.
3. Человеческие ожидания и разочарования:
- Люди приходят к Богу с энтузиазмом, но часто ищут славы, комфорта и безопасности, а не подвига.
- Иисус предупреждает о трудностях пути, что отпугивает тех, кто не готов к жертвам (пример: «негде главу приклонить»).
4. Непостоянство последователей:
- Состав учеников Иисуса постоянно меняется: одни приходят, другие уходят, разочарованные несоответствием ожиданий и реальности.
- На Голгофе проявляется крайняя нестабильность: один разбойник спасается, другой погибает, апостолы предают или колеблются, лишь немногие остаются верными.
5. Верность немногих:
- Только самые преданные ученики остаются с Иисусом, несмотря на внутреннюю борьбу.
- Пётр признаёт, что уйти некуда, так как только Иисус имеет «глаголы вечной жизни».
6. Человеческая испорченность:
- Ученики, даже близкие, спорят о первенстве и славе, демонстрируя эгоизм и тщеславие.
- Эти споры продолжают сотрясать Церковь на протяжении всей её истории.
7. Повторение истории в Церкви:
- Как и во времена Иисуса, в Церкви люди приходят и уходят, принимают слово с радостью, но быстро теряют веру из-за отсутствия духовной глубины.
- Образы терновника и птиц, пожирающих семя, символизируют препятствия для духовного роста.
Вывод:
Статья отца Андрея подчёркивает неизменную любовь Бога к человеку, несмотря на его слабости, эгоизм и склонность к лицемерию. Бог продолжает сеять слово истины, даже зная, что многие сердца не готовы его принять. Человеческая природа остаётся испорченной, полной тщеславия и стремления к комфорту, что приводит к непостоянству веры. Однако те, кто преодолевает свои слабости и искренне следует за Христом, находят истинный путь. История учеников Иисуса повторяется в жизни Церкви, где лишь немногие сохраняют верность, несмотря на трудности и искушения. Автор призывает к осознанию своей духовной «каменистости» и к поиску глубины, необходимой для принятия Божьего слова.
Андрюха, – его ученики его предали. Трусливо сбежав. А Петюня три раза. Друг друг стОят.
,,,#…PriveTT…#,,,
…От этих,ПОПовских БАЗАРОВ – один Лишь НЕУЮТ…
…СПЛОШные ТРАГЕДИИ(по-бibLii)- и набор разных СМУТ…
…ПСИхологическую ДИСгармонию – ЭТИ базары СОЗДАЮТ…
…Особенно ПРО-ТО,как ВСЕ(по-бibLii)- ПРЕДАЮТ…
…И…ПОСЛЕ предательств,С предательством – В душе “живут”…
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,,,ПО образу “его” – люди СОЗДАНЫ – так “всем” ВНУШАЮТ…
,,,ЗНАЧИТ и:ЛОЖЬЮ “награждены”,но Это – СКРЫВАЮТ…
,,,а-ведь НЕ было и НЕТ – НИКАКОГО “боха”,
,,,и всё Больше и БОЛЬШЕ тех,кто Это – ОсоЗнают…
,,,Т.Н.”бохом”(как и ВСЕМИ прочими персонаж’амi) – ОБМАНывают!!!
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“ПАРАНЖИ”==НИКi снимайте И – рассуждайте…
– Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 12-5-25