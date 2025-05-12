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Кто и зачем подменяет смысл Второй мировой войны (на Западе и в России)?

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Переслано от: Игорь Шишкин

На День ТВ с Андреем Фефеловым о компании по подмене смысла Второй мировой и Великой Отечественной войн

Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Идеологический рефрейминг Второй мировой войны:
- На Западе и частично в России происходит пересмотр смысла и итогов Второй мировой войны. Цель — переложить вину за трагедии XX века, включая Холокост, на Советский Союз и современную Россию.
- Используются методы рефрейминга и газлайтинга, чтобы создать у России комплекс вины за события, в которых она не была виновна, или представить её действия в искажённом свете.

2. Обвинение Советского Союза в Холокосте:
- Появляются заявления, что Советский Союз якобы несёт ответственность за Холокост, так как без Октябрьской революции, Сталина или пакта Молотова-Риббентропа не было бы Гитлера и Второй мировой войны.
- Примеры: заявление министра обороны Польши Антония Мацеревича о том, что пакт Молотова-Риббентропа сделал возможным Холокост; высказывания председателя еврейской общины Литвы о «сталинско-гитлеровском сговоре» как причине Холокоста.

3. Роль мемориала «Стена скорби»:
- Открытие «Стены скорби» в Москве интерпретируется как часть программы по обвинению России в преступлениях XX века, включая Холокост. Мемориал связывают с «Стеной плача», что усиливает коннотации с еврейскими жертвами.
- Утверждается, что памятник жертвам сталинских репрессий используется для подмены смыслов, где пострадавшие евреи в СССР приравниваются к жертвам Холокоста, а Советский Союз представляется как виновник.

4. Историческая фальсификация и её цели:
- Кампания по пересмотру истории Второй мировой войны началась в 2000-е годы, когда Россия стала возвращаться на мировую арену (Мюнхенская речь Путина 2007 года). Цель — перевести Россию из статуса державы-победителя в разряд побеждённых, изолировать её и заставить платить репарации.
- В Европе и США продвигается идея, что Советский Союз и гитлеровская Германия несут равную ответственность за войну, а победа во Второй мировой войне приписывается западным демократиям.

5. Нюрнберг-2 и десталинизация:
- На Западе обсуждается идея создания трибунала («Нюрнберг-2») для осуждения преступлений коммунистических режимов, что направлено против России как правопреемницы СССР.
- В России программа десталинизации (2011 год) инициирована либеральными кругами (например, Сергеем Карагановым и Михаилом Федотовым). Она включает создание мемориалов, таких как «Стена скорби», и подразумевает признание Россией ответственности за действия СССР.

6. Роль местных коллаборационистов и их наследников:
- В странах Восточной Европы (Украина, Литва, Польша) историческая вина за сотрудничество с нацистами (например, участие в массовых убийствах евреев) перекладывается на Советский Союз. Примеры: обвинения в том, что советская пропаганда спровоцировала гибель евреев в Бабьем Яру или что отступление Красной армии привело к уничтожению евреев в Бресте.
- Современные наследники коллаборационистов (например, бандеровцы на Украине) продолжают эту линию, чтобы оправдать свои действия и переложить вину.

7. Информационная война и русофобия:
- Пересмотр истории сопровождается масштабной русофобской кампанией на Западе, демонизацией России и её руководства. Современная Россия представляется как продолжение «тоталитарного СССР», а её лидеры обвиняются в «фашизме» (например, заявления сенатора США Рона Уайдена или Терезы Мэй).
- Медийные и социальные сети усиливают антирусскую риторику, атакуя не только государство, но и русскую цивилизацию, народ и культуру.

8. Роль западных структур:
- Кампания поддерживается западными институтами, такими как группа стратегических коммуникаций ЕС, «Радио Свобода», финансируемое США, и другие организации. Пример: плакат на сайте МИД Литвы, связывающий пакт Молотова-Риббентропа с Холокостом, подготовлен ЕС.
- США рассматриваются как главный стратегический интересант, стремящийся ослабить Россию и лишить её будущего.

9. Народное сопротивление и надежда:
- Несмотря на мощную систему манипуляций, русский народ сохраняет способность понимать происходящее и сопротивляться идеологическому давлению. Народ рассматривается как главная сила, способная противостоять фальсификации истории.
- Участники беседы подчёркивают, что пассивность недопустима: каждый должен действовать на своём месте, чтобы противостоять этой системе и защищать историческую правду.

Вывод:


Беседа раскрывает системную кампанию по пересмотру итогов Второй мировой войны, направленную на демонизацию Советского Союза и современной России. Основная цель — обвинить Россию в преступлениях XX века, включая Холокост, чтобы изолировать её на международной арене, заставить платить репарации и лишить будущего как самостоятельной цивилизации. Эта кампания поддерживается западными структурами, местными коллаборационистами в Восточной Европе и частью либеральных элит в России, которые продвигают десталинизацию и мемориалы, такие как «Стена скорби». Однако надежда возлагается на русский народ, который, несмотря на манипуляции, способен осознавать правду и сопротивляться. Для противодействия необходима активная позиция общества, создание собственной исторической концепции и преодоление навязанных извне идеологических штампов.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/1abc8e33e484487fbc711ea2ec697f87/
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