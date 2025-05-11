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Заявление Владимира Путина | Пресс-конференция в Кремле

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Владимир Путин встретился в Кремле с журналистами по итогам мероприятий, проведенных в рамках празднования 80-летия Победы.

Комментарий редакции

Тезисы пресс-конференции Владимира Путина:


1. Празднование 80-летия Победы:
- Поздравление с Днем Победы, благодарность зарубежным партнерам за участие в торжествах в Москве.
- Уважение к памяти всех участников борьбы с нацизмом, включая союзников по антигитлеровской коалиции, Китай, антифашистское сопротивление в Европе и другие регионы.
- Участие 27 глав государств и 10 руководителей международных организаций в торжествах, а также высокое представительство от шести стран.

2. Международное участие:
- Подразделения вооруженных сил 13 государств участвовали в параде на Красной площади, что подчеркнуло дух боевого братства.
- Особая благодарность военачальникам КНДР за профессионализм и героизм при освобождении пограничных районов Курской области.
- Присутствие ветеранов Второй мировой войны из России, Израиля, Армении, Монголии на трибунах.

3. Двусторонние и многосторонние встречи:
- Проведены официальные визиты лидеров Китая, Венесуэлы и Вьетнама.
- 20 двусторонних встреч с лидерами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки.
- Обсуждались вопросы политической, экономической и гуманитарной повестки, направленные на стабильное развитие мирового сообщества.

4. Отношения с Европой:
- Приезд лидеров Сербии, Словакии, Боснии и Герцеговины, несмотря на давление и угрозы, включая перекрытие воздушного пространства.
- Критика антироссийской риторики и агрессивных действий некоторых европейских стран, попыток давления через ультиматумы.
- Надежда на восстановление конструктивных отношений с Европой, опираясь на уроки истории и мнение народов.

5. Стратегическое партнерство с Китаем:
- Председатель КНР Си Цзиньпин – главный гость торжеств.
- Плодотворные переговоры, подписание соглашений в сферах энергетики, торговли, финансов, науки, культуры.
- Планируется визит Путина в Китай в сентябре на 80-летие Победы над милитаристской Японией.

6. Украинский конфликт:
- Россия неоднократно предлагала прекращение огня, но инициативы саботировались Украиной (нарушение моратория на удары по энергетике, пасхального перемирия).
- Объявленное перемирие на День Победы (5 мая) не было поддержано Киевом; атаки продолжались, включая 524 БПЛА, ракеты, безэкипажные катера и попытки нападения на Курскую и Белгородскую области.
- Предложение возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий с 15 мая в Стамбуле, при посредничестве Турции.
- Цель переговоров – устранение первопричин конфликта и установление долгосрочного мира.
- Критика Запада за срыв переговоров в 2022 году и поддержку продолжения конфликта.

7. Благодарность партнерам и СМИ:
- Признательность Китаю, Бразилии, странам Африки, Ближнего Востока и новой администрации США за усилия по урегулированию конфликта.
- Благодарность СМИ за освещение юбилейных мероприятий и переговоров.

Вывод:

Пресс-конференция Владимира Путина была посвящена итогам торжеств по случаю 80-летия Победы и международных встреч в Москве. Основной акцент сделан на консолидацию стран вокруг ценностей Победы, укрепление стратегического партнерства с Китаем и другими государствами, а также на попытки урегулирования украинского конфликта. Россия позиционирует себя как открытую к диалогу сторону, предлагая переговоры без условий, но обвиняет Украину и Запад в саботаже мирных инициатив. Критика антироссийской политики Европы сочетается с надеждой на восстановление отношений. Мероприятия в Москве демонстрируют широкую международную поддержку России, несмотря на давление на отдельных лидеров.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/f8e2b0cda013bb5ee1656cd21850c0ac/
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