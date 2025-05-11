Что для россиян значит День Победы? От чего на самом деле страну спасла Красная армия? Как советскому народу удалось выстоять перед лицом экзистенциального врага? Меняется ли в исторической науке представление о Великой Отечественной войне? Что позволяет больше узнать о событиях тех лет? Как разрушается миф о «чистом вермахте»? Кто сохраняет память о победе? И какую роль в этом процессе играет культура? О подвиге советского народа говорим с Дмитрием Пучковым и Егором Яковлевым в эфире радио Sputnik.

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