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Создаёт ли власть культ жертв войны? / Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Переслано от: Цифровая история

Что для россиян значит День Победы? От чего на самом деле страну спасла Красная армия? Как советскому народу удалось выстоять перед лицом экзистенциального врага? Меняется ли в исторической науке представление о Великой Отечественной войне? Что позволяет больше узнать о событиях тех лет? Как разрушается миф о «чистом вермахте»? Кто сохраняет память о победе? И какую роль в этом процессе играет культура? О подвиге советского народа говорим с Дмитрием Пучковым и Егором Яковлевым в эфире радио Sputnik.

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#9мая #деньпобеды #80летпобеды

Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Значение Победы в Великой Отечественной войне:
- Победа в ВОВ рассматривается как событие вселенского масштаба, формирующее смысл и идентичность народа.
- Это не просто историческое событие, а живая память, передаваемая через семейные истории, культуру и искусство.

2. Сохранение памяти о войне:
- В 1985 году память о войне была самоочевидной благодаря живым ветеранам, но сегодня требуется активное воспитание через школы, учебники, культуру.
- Советский кинематограф, литература (например, «Судьба человека» Шолохова) и песни остаются актуальными и трогают современное поколение.
- Личная семейная память играет ключевую роль: рассказы бабушек и дедушек о войне формируют понимание её ужасов и героизма.

3. Личные воспоминания о праздновании 9 мая:
- Дмитрий Пучков вспоминает детство, парад 1985 года, игрушечные парады с солдатиками, подчеркивая, что 9 мая был главным праздником.
- Егор Яковлев делится историями о своей бабушке-партизанке, которая пережила угон в немецкую каторгу и сражалась в партизанском отряде.

4. Изменения в исторической науке:
- Архивная революция позволила открыть новые документы, в том числе из иностранных архивов, развенчивая мифы (например, о «чистом Вермахте»).
- Появление «народных историков» (Алексей Исаев, Артем Драбкин) компенсировало недостаток официальных исследований в 90-е годы.
- Развенчание мифов, таких как концепция Резуна-Суворова о превентивной войне Германии против СССР.

5. Тема геноцида советского народа:
- Изучение нацистских планов геноцида (например, плана голода Герберта Бакке) не противоречит статусу народа-победителя, а подчеркивает масштаб угрозы.
- Приказы, такие как приказ Георга фон Кюхлера (1941), подтверждают сознательное уничтожение населения оккупированных территорий голодом.
- Тема геноцида ранее не была широко представлена в мемориальной политике, но сейчас активно изучается и публикуется.

6. Роль советской культуры:
- Советская литература, песни, фильмы (например, «Судьба человека», «В бой идут одни старики») сохранили подлинную память о войне благодаря искренности и таланту их создателей.
- Современные авторы, такие как Игорь Растеряев и Александр Городницкий, продолжают традицию сохранения памяти через песни и стихи.

7. Хороший человек на войне:
- Победа в войне была обусловлена не только военными подвигами, но и человечностью, взаимопомощью и моральными качествами советских людей.
- Примеры: письма фронтовика, успокаивающего жену, эпизод с мышкой из воспоминаний Юрия Никулина, милосердие к немецкому помещику в 1945 году.

8. Современные вызовы в сохранении памяти:
- В условиях информационного общества важно быть честными и убедительными, опираясь на документы и факты.
- Формализм и казёнщина в патриотическом воспитании могут вызвать отторжение у молодежи.
- Необходимость противостоять антисоветской пропаганде и ложным нарративам через активное просвещение.

Вывод:

Беседа подчеркивает непреходящую значимость Победы в Великой Отечественной войне как события, формирующего национальную идентичность. Память о войне сохраняется через семейные истории, советскую и современную культуру, а также научные исследования, которые раскрывают ужасы нацистских преступлений и подвиг советского народа. Несмотря на уход ветеранов и вызовы информационного общества, искренность, честность и творческий подход в передаче исторической правды позволяют противостоять ложным нарративам и воспитывать новое поколение в духе уважения к подвигу предков. Ключевым фактором победы и сохранения памяти является «хороший человек», чья человечность и моральная стойкость проявлялись даже в условиях войны.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/35a0716210706b57aa4c625af15363a9/
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