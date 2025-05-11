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“О геноциде советского народа в годы войны”. Е.Ю.Спицын на Радио-1 в программе “Самое время

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Переслано от: Евгений Спицын

Прямой эфир на "Радио-1" от 21 апреля 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
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Интервью на ТВ, радио и ютюб-каналах. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196225

#Спицын #Интервью #прямойэфир

Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Принятие закона о геноциде советского народа:
- Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны (1941–1945).
- Геноцид определяется как действия нацистов и их пособников, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп СССР через убийства, причинение вреда здоровью, насильственное воспрепятствование деторождению, принудительную передачу детей, переселение или создание условий для физического уничтожения.

2. Формы увековечения памяти жертв геноцида:
- Захоронение и перезахоронение останков, благоустройство мест захоронений, установка мемориальных сооружений.
- Поисковая работа для выявления неизвестных захоронений и установления имен жертв.
- Создание памятных знаков, музеев, выставок, публикаций в СМИ, интернете, книг, произведений искусства и литературы.
- Включение материалов о геноциде в образовательные программы на основе исторических источников.

3. Исторические предпосылки принятия закона:
- Закон принят на фоне окончательного разрыва с Западом в оценке современной ситуации и исторического прошлого, особенно Второй мировой войны.
- Специальная военная операция и ухудшение отношений с Западом, который, по мнению эксперта, провоцирует новую мировую войну под флагом неонацизма.

4. Подготовка к принятию закона:
- Проводилась работа историками, археологами, органами правопорядка и судебной власти.
- В регионах России (Новгородская, Псковская области, Краснодарский край, Крым) прошли судебные процессы, признавшие факты геноцида мирного населения со стороны немецких оккупантов.

5. Значение закона для исторической науки и общества:
- Закон направлен на противодействие сознательной фальсификации истории Второй мировой войны на Западе, где нацистскую Германию и СССР ставят на одну доску, игнорируя роль западных держав (Великобритании, Франции) в развязывании войны.
- Закон способствует сохранению исторической правды и памяти о жертвах.

6. Соотношение с международными стандартами:
- Эксперт считает, что Россия не должна ориентироваться на западные нормы международного права, так как они утратили легитимность.
- Россия имеет право самостоятельно определять понятие геноцида и подкреплять его историческими фактами.

7. Новизна закона:
- Это первый случай в России, когда в правовом поле закреплено увековечение памяти жертв геноцида, что эксперт называет «ноу-хау» и правильным решением.
- Закон направлен на противодействие попыткам Запада возложить на Россию историческую ответственность и игнорировать собственные преступления, включая колониальную политику геноцида.

Вывод:

Закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны является значимым шагом для сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории Второй мировой войны. Он закрепляет правовое определение геноцида, подкрепленное судебными решениями и историческими фактами, и предусматривает различные формы мемориальной работы. Принятие закона обусловлено как внутренними (сохранение памяти, образовательные программы), так и внешними факторами (ухудшение отношений с Западом, борьба с неонацизмом и историческими искажениями). Эксперт подчеркивает независимость России в определении геноцида и необходимость противостоять западной мифологии, игнорирующей собственные исторические преступления. Закон имеет потенциал укрепить общественное сознание и историческую науку, акцентируя внимание на правде о трагедиях советского народа.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/27ca4831a0b6a67b583e54f8ec9397b0/
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