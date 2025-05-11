Индия и Пакистан: новая война, которая сотрясет мировые энергетические рынки и напрямую затронет интересы России, США и Китая! Разбираем, как эскалация в Азии, столкновения истребителей и атаки на инфраструктуру влияют на газовые потоки, проекты ТАПИ и "Север-Юг", а также на поставки российского газа и СПГ. Грозит ли региону полномасштабная война, и каковы реальные ставки в этой сложной партии? Эксклюзивный разбор событий, основанный на последних данных, чего ожидать от этого критически важного геополитического узла? Глубокий анализ геополитики конфликта, скрытых причин и возможных бенефициаров текущей напряженности между Индией и Пакистаном. Подробнее в новом видео

0:00 ИНДИЯ ПАКИСТАН: Угроза энергетическим рынкам и России?

0:51 Почему индо-пакистанский конфликт снова обострился спустя 80 лет?

1:20 Тайные соглашения Индия-ЕС: Новый транспортный коридор в обход России?

2:17 Газопровод ТАПИ: Туркменский газ для Индии – удар по чьим интересам?

2:54 Россия Иран газовый альянс: Заявление Путина

3:35 Кто срывает поставки энергии в Индию? Начало геополитической игры!

5:30 Россия вступает в игру: Как российский газ может попасть в Индию?

6:38 Визит эмира Катара в РФ – Дележ рынка или скрытые договоренности?

7:37 Пакистан – ключ к Индии: Почему все пути ведут через Исламабад?

8:01 Китай против новых газопроводов в Индию: Скрытые мотивы Пекина

9:10 Терроризм в Пакистане и возможный британский след

10:34 Кому выгоден хаос в Пакистане? США, Британия или другие игроки?

11:14 США и Индия: Союзники или конкуренты на мировом энергорынке?

11:46 Россия и ЕС: Почему им не выгоден конфликт Индии и Пакистана?

14:39 Ядерная угроза? Индия и Пакистан на грани войны (На кону 350 боеголовок!)

16:07 Пик конфликта пройден? Индия нанесла удар, Пакистан ответил

17:27 "Худой мир" или новая война? Прогноз по индо-пакистанскому кризису

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