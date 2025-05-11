ИНДИЯ ПАКИСТАН: НОВАЯ ВОЙНА?! Чем грозит КОНФЛИКТ России и Миру?
Индия и Пакистан: новая война, которая сотрясет мировые энергетические рынки и напрямую затронет интересы России, США и Китая! Разбираем, как эскалация в Азии, столкновения истребителей и атаки на инфраструктуру влияют на газовые потоки, проекты ТАПИ и "Север-Юг", а также на поставки российского газа и СПГ. Грозит ли региону полномасштабная война, и каковы реальные ставки в этой сложной партии? Эксклюзивный разбор событий, основанный на последних данных, чего ожидать от этого критически важного геополитического узла? Глубокий анализ геополитики конфликта, скрытых причин и возможных бенефициаров текущей напряженности между Индией и Пакистаном. Подробнее в новом видео
0:00 ИНДИЯ ПАКИСТАН: Угроза энергетическим рынкам и России?
0:51 Почему индо-пакистанский конфликт снова обострился спустя 80 лет?
1:20 Тайные соглашения Индия-ЕС: Новый транспортный коридор в обход России?
2:17 Газопровод ТАПИ: Туркменский газ для Индии – удар по чьим интересам?
2:54 Россия Иран газовый альянс: Заявление Путина
3:35 Кто срывает поставки энергии в Индию? Начало геополитической игры!
5:30 Россия вступает в игру: Как российский газ может попасть в Индию?
6:38 Визит эмира Катара в РФ – Дележ рынка или скрытые договоренности?
7:37 Пакистан – ключ к Индии: Почему все пути ведут через Исламабад?
8:01 Китай против новых газопроводов в Индию: Скрытые мотивы Пекина
9:10 Терроризм в Пакистане и возможный британский след
10:34 Кому выгоден хаос в Пакистане? США, Британия или другие игроки?
11:14 США и Индия: Союзники или конкуренты на мировом энергорынке?
11:46 Россия и ЕС: Почему им не выгоден конфликт Индии и Пакистана?
14:39 Ядерная угроза? Индия и Пакистан на грани войны (На кону 350 боеголовок!)
16:07 Пик конфликта пройден? Индия нанесла удар, Пакистан ответил
17:27 "Худой мир" или новая война? Прогноз по индо-пакистанскому кризису
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Индо-пакистанский конфликт:
- Конфликт длится более 77 лет, обостряется в последние годы, потенциально может привести к новой эскалации.
- Эскалация в мае 2025 года: Индия провела удары по лагерям террористов в Пакистане, Пакистан ответил, включая крупное воздушное сражение (125 истребителей).
- Обе стороны демонстрируют действия для сохранения лица перед внутренней аудиторией, но глобальной войны, вероятно, хотят избежать.
- Ядерный потенциал (около 350 боеголовок на двоих) делает конфликт крайне опасным, особенно учитывая высокую плотность населения и ограниченную территорию стран.
2. Энергетические аспекты:
- Индия — крупнейший рынок энергоресурсов, потребление газа вырастет с 65 млрд куб. м в 2025 году до 200 млрд куб. м к 2030 году.
- Рассматриваются проекты газопроводов:
- TAPI (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, 33 млрд куб. м).
- Иран-Пакистан-Индия (22 млрд куб. м).
- Потенциальный транзит российского газа через Иран или Туркменистан (до 50 млрд куб. м).
- Катар планирует увеличить поставки СПГ (с 77 млн тонн до 110–120 млн тонн, что эквивалентно 130–180 млрд куб. м газа).
3. Логистические проекты:
- Новый маршрут через Аравийское море, Аравийский полуостров, Израиль в Европу (начало обсуждений два года назад, осложнено конфликтом ХАМАС-Израиль с октября 2023).
- Коридор Север-Юг, связывающий Индию через Закавказье и Иран, также сталкивается с проблемами из-за региональной нестабильности.
4. Геополитические интересы:
- Россия: заинтересована в поставках газа на индийский рынок, возможно, через TAPI или Иран. Конфликт может повлиять на эти планы.
- Китай: против усиления Индии, поддерживает Пакистан (порт Гвадар), возможно, заинтересован в срыве сухопутных газовых проектов, чтобы сохранить влияние на поставки газа (например, через Туркменистан).
- США: поддерживают Индию как противовес Китаю, но их роль в эскалации конфликта неочевидна.
- Великобритания: возможна причастность к операциям «под чужим флагом» (террористические атаки, приписываемые Пакистану), чтобы сорвать сухопутные маршруты и усилить позиции Катара (СПГ).
- Евросоюз: заинтересован в развитии Индии как экономического партнера и в стабильности для реализации логистических проектов.
5. Причины эскалации:
- Конфликт может быть спровоцирован внешними силами, чтобы предотвратить реализацию энергетических и логистических проектов, насыщающих Индию ресурсами.
- Возможная операция «под чужим флагом» с участием террористов, действующих якобы от имени Пакистана.
- Интересы морских держав (Катар, Великобритания) в срыве сухопутных маршрутов.
6. Перспективы:
- Эскалация, вероятно, достигнет пика (май 2025), после чего стороны будут искать «худой мир» из-за высоких рисков ядерной войны.
- Регион Южной Азии (Индия, Пакистан) имеет потенциал для индустриализации, что делает его важным рынком для энергоресурсов.
- России выгодно участие в энергетических проектах региона, но конфликт создает риски.
Вывод:Индо-пакистанский конфликт, обострившийся в мае 2025 года, представляет собой сложный геополитический и энергетический узел, где пересекаются интересы крупных игроков (Россия, Китай, США, Великобритания, Евросоюз). Основной причиной эскалации может быть стремление внешних сил (вероятно, Китая и морских держав, таких как Великобритания) предотвратить реализацию сухопутных энергетических и логистических проектов, связывающих Индию с новыми источниками газа (TAPI, Иран, Россия). Индия, как растущий рынок энергоресурсов, становится ключевым объектом конкуренции, а Пакистан — уязвимым звеном из-за своей роли в маршрутах. Несмотря на ядерные риски, обе стороны, вероятно, будут стремиться к деэскалации, чтобы избежать катастрофических последствий. Для России конфликт создает угрозу планам по выходу на индийский рынок, но также открывает возможности для участия в энергетических проектах региона, если удастся стабилизировать ситуацию.