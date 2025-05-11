Гуслица на Пра-источнике. Диvодурум.
Гуслица на Пра-источнике. Диvодурум.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Историческая реконструкция и "скелеты в шкафу":
- Автор описывает сложности реконструкции исторических событий, ссылаясь на "дорогу жизни наоборот", по которой вывозили жертв, и упоминая, что при изучении истории постоянно обнаруживаются скрытые факты ("скелеты из шкафа").
- Эти открытия заставляют переосмысливать официальную историю.
2. Случайное обнаружение старинного плана:
- Автор рассказывает о случайном нахождении старинного плана города, который идентифицируется как доисторическая крепость Мец (Франция), хотя есть сомнения в правильности идентификации.
- План связывается с городом Диводуром (Divodurum), который по-латыни обозначал Мец, столицу региона Лотарингия.
3. Альтернативная интерпретация Диводура:
- Автор предполагает, что Диводур может быть связан не с французским Мецем, а с городом Муромом во Владимирской области России.
- Упоминается, что название "Диводур" не связано с негативным смыслом, а корень "дур" в прошлом имел иное значение.
4. Сравнение планов крепости:
- Сравнение старинного плана крепости Мец с современной картой Мурома выявляет совпадения, что подтверждает гипотезу о связи этих мест.
- Автор приводит примеры объектов (например, храм Николы Мокрого), которые якобы стоят на руинах древней крепости.
5. Лотарингия и Киевская Русь:
- Автор утверждает, что земли Киевской Руси могли быть французской колонией, а Лотарингия в прошлом простиралась далеко за пределы современной Франции, включая территории России.
- Упоминаются гипотетические связи между Муромом, Касимовом и французскими городами (Мец, Нанси).
6. Каналы Балты и гидротехнические сооружения:
- Описывается система каналов (Балта), которая якобы обеспечивала водоснабжение в прошлом, используя центробежные силы вращения Земли.
- Каналы связываются с городами, такими как Ужгород, Южа, Касимов, и предполагается их подземное расположение.
7. Дорога жизни наоборот:
- Упоминается гипотетическая магистраль, по которой вывозили невольников из Мурома в Азовское море (город Хаврон).
- Современные города (Касимов, Шилово, Гороховец) расположены на этой линии с равным шагом (около 80 км).
8. Старообрядцы и Диводуры:
- Диводуры в старообрядческих легендах ассоциируются с культовыми сооружениями (храмами), похожими на ведические храмы.
- Упоминаются старообрядческие храмы в Гуслицах (Подмосковье) и Белой Кринице (Украина), которые якобы связаны с древними традициями.
9. Социальная инженерия и манипуляции историей:
- Автор говорит о социальной инженерии, с помощью которой правители манипулируют обществом, создавая из "плебса" нужные им элементы (от "конфет" до "пуль").
- Утверждается, что истинная история скрывается, а топонимы и памятники искажают реальную картину прошлого.
10. Спас-Клепики и фармазоны:
- Спас-Клепики связывается с мрачной легендой о заведении ("фармазон"), где людей подвергали медикаментозному воздействию и переселяли.
- Название "Клепики" ассоциируется с медицинскими инструментами для инъекций.
11. Железные дороги и каналы:
- Железные дороги (например, Москва-Рязань) строились по руслам древних каналов, иногда с левосторонним движением, что связывается с иностранными стандартами.
- Упоминаются станции (Коломна, Тверь, Спирово) и их связь с гидротехническими сооружениями.
12. Гуслицы и зороастризм:
- Гуслицы (местность в Подмосковье) ассоциируются с древними культовыми традициями, похожими на зороастризм.
- Название "Гуслицы" связывается с формой местности, напоминающей гусли.
13. Миграции и войны:
- Упоминаются массовые переселения старообрядцев на Запад (в Германию, Венгрию, Словению), а не в Сибирь, вопреки официальной истории.
- Предполагается, что войны и катаклизмы (например, потоп) изменили ландшафт и уничтожили древние крепости.
14. Современные параллели:
- Автор проводит аналогию между "фармазонами" прошлого и современными "ковидариями", утверждая, что социальная инженерия продолжает использоваться для контроля общества.
- Упоминается провал попыток внедрения западных моделей управления в России из-за непонимания "русской души".
Вывод:
Лекция представляет собой альтернативную интерпретацию истории, в которой автор пытается связать древние европейские города (Мец, Нанси) с российскими территориями (Муром, Касимов, Гуслицы) через гипотетическую систему каналов Балты, старообрядческие традиции и топонимику. Основной тезис заключается в том, что официальная история искажает реальность, скрывая связи между регионами и народами, а также влияние социальных манипуляций ("социальной инженерии") на общество. Автор использует легенды, топонимический анализ и собственные реконструкции, чтобы доказать существование древних гидротехнических сооружений и культовых объектов (Диводуров), которые якобы были разрушены войнами и катаклизмами.
Однако текст носит спекулятивный характер, не подкреплённый археологическими или документальными доказательствами, и часто опирается на субъективные интерпретации и случайные совпадения. Лекция также отражает критическое отношение к современной политике и историографии, проводя параллели между прошлым и настоящим в контексте контроля над обществом. Несмотря на занимательность, выводы автора требуют тщательной проверки и не могут быть приняты как исторически достоверные без дополнительных источников.