Эндшпиль. СВО – это война!

На мой взгляд, заявление ВВ можно понимать в том свете, что, в случае отказа от переговоров со стороны Украины, мы перейдём к более горячей фазе конфликта, коль скоро вместо термина СВО ВВ использовал дефиницию "война".

Также он говорил о хамской политической линии некоторых государств относительно России. В устах Верховного такой эмоционально окрашенный эпитет соответствует последнему предупреждению. Тем более, что он открыто заявил, что против России некоторые страны ведут войну, используя украинских националистов.

Представляется, что слова президента об устранении первоначальных причин конфликта делают согласие между Москвой и Киевом невозможным. По сути, речь идёт о возвращении к вопросу о денацификации, то есть изменению краеугольного камня Киевского режима.

После отказа Украины что-то менять, мы с чистым сердцем можем освобождать Одессу. Думаю, что ОТРК уже расставлены. И "Орешник" заряжен. Эндшпиль приближается.