Эндшпиль. СВО – это война!
Эндшпиль. СВО – это война!
На мой взгляд, заявление ВВ можно понимать в том свете, что, в случае отказа от переговоров со стороны Украины, мы перейдём к более горячей фазе конфликта, коль скоро вместо термина СВО ВВ использовал дефиницию "война".
Также он говорил о хамской политической линии некоторых государств относительно России. В устах Верховного такой эмоционально окрашенный эпитет соответствует последнему предупреждению. Тем более, что он открыто заявил, что против России некоторые страны ведут войну, используя украинских националистов.
Представляется, что слова президента об устранении первоначальных причин конфликта делают согласие между Москвой и Киевом невозможным. По сути, речь идёт о возвращении к вопросу о денацификации, то есть изменению краеугольного камня Киевского режима.
После отказа Украины что-то менять, мы с чистым сердцем можем освобождать Одессу. Думаю, что ОТРК уже расставлены. И "Орешник" заряжен. Эндшпиль приближается.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Предложение перемирия со стороны Украины: Украина предложила России 30-дневное перемирие.
2. Ответ России: Россия отвергла перемирие, настаивая на необходимости полноценного мира и готовности обсуждать его условия, а не временно приостанавливать боевые действия.
3. Заявление о войне: Использование термина "война" вместо "СВО" указывает на возможный переход к более интенсивной фазе конфликта в случае отказа Украины от переговоров.
4. Критика международной позиции: Россия обвиняет некоторые страны в ведении войны против неё через поддержку украинских националистов и в "хамской" политической линии.
5. Денацификация как цель: Россия настаивает на устранении причин конфликта, что подразумевает денацификацию и изменение основ киевского режима, что делает компромисс с Украиной маловероятным.
6. Подготовка к эскалации: В случае отказа Украины от изменений Россия может начать освобождение Одессы, с упоминанием готовности военных ресурсов (ОТРК, "Орешник").
Согласен с автором статьи.
+500
Элегантный (циничный) ход (выверт) конём (“лошадью ходи !”) для хамов-ЕС-овцев.
Сразу подпел Рыжий.
А ранее всплыл Эрдогашка с предложением себя для посредника.
С чего вдруг ?
Ну разве не шахматная , мля , партия ?
П.С. ККК-клоун откажется. Иначе его тело прикормленные “хлопци” вздёрнут на осине. Да и ЕС-овцы не дадут.