Александр Батов. “Наши” немцы в годы ВОВ
Конференция в одном из вузов Москвы на тему "От революции 1905-го к Великой Победе 1945-го". 10 апреля 2025.
Выступление т. Батова
Доклад "Великая Отечественная война: «наши» немцы и «их» русские".
Съемка – марксистский клуб "Политпросвет"
Комментарий редакции
Тезисы лекции Александра Батова «Наши немцы в годы ВОВ»:
1. Необычный феномен участия немцев на стороне СССР:
- Существование немцев, воевавших на стороне Красной армии, редко освещается в историографии.
- Это опровергает представление о Великой Отечественной войне (ВОВ) как исключительно конфликте русских и немцев.
2. Критика современных нарративов:
- Современные учебники (например, Мединского) акцентируют борьбу за физическое выживание, игнорируя идеологическую составляющую.
- Уравнивание Первой и Второй мировых войн некорректно: Первая мировая была империалистической, Вторая — борьбой за справедливость.
3. Идеологическая основа ВОВ:
- Советские люди сражались не только за выживание, но и за социалистический строй, обеспечивавший равенство и достоинство.
- Пример: цитата Буджана Мамышалы «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» отражает борьбу за идеалы равенства.
4. Коллаборационизм и власовцы:
- Десятки или сотни тысяч русских (власовцы и другие) воевали на стороне Гитлера, стремясь к смене советского строя, а не к уничтожению России.
- Это контрастирует с советской борьбой за социалистические идеалы.
5. Немцы-антифашисты в СССР:
- В СССР проживали немецкие политэмигранты, коммунисты, антифашисты, бежавшие от Гитлера, а также бойцы интербригад из Испании.
- С началом войны к ним добавились немецкие перебежчики и военнопленные, перешедшие на сторону СССР.
6. Примеры немецкого антифашизма:
- Фриц Шменкель, солдат вермахта, ставший партизаном и Героем Советского Союза (посмертно).
- Немецкие военнопленные в лагерях (например, лагерь №58 в Мордовии) выступали против Гитлера, призывая к переходу на сторону Красной армии.
- Листовки, подготовленные военнопленными в 1942 году, подчеркивали желание бороться за свободную Германию.
7. Организации немецких антифашистов:
- В 1943 году создан Национальный комитет «Свободная Германия» (президент — Эрих Вайнерт) и Союз немецких офицеров (президент — генерал Вальтер фон Зейдлиц).
- Эти организации выпускали листовки, вели радиопередачи, агитировали на фронте и в лагерях, способствуя пропаганде против Гитлера.
8. Практическая деятельность:
- Немецкие антифашисты участвовали в разведке, диверсиях, звуковых передачах на фронте, анализе трофейных документов.
- К концу войны создавались боевые подразделения из немецких военнопленных, воевавших на стороне Красной армии.
9. Ключевые эпизоды:
- В 1945 году немецкие агитаторы способствовали сдаче крепостей (Кюстрин, Кёнигсберг, Бреслау) и городов (Грейфсвальд) без разрушений.
- Немецкие самолёты с советскими звездами разбрасывали листовки, дезориентируя вермахт.
- Подразделения «Свободной Германии» сражались против СС, иногда с потерями (пример: оберлейтенант Хорст Фип).
10. Широкий контекст сопротивления:
- В движении сопротивления в Европе участвовало около 500 тысяч человек, многие из которых были сторонниками СССР или коммунистами.
- Советский Союз вдохновлял людей образом справедливого мира, что контрастировало с пропагандой нацистов и западных стран.
11. Ответы на вопросы:
- О Власове: его предательство объясняется малодушием и неприятием советского строя, но важен результат — он предатель.
- О ветеранах под флагом Власова: это следствие разрушения советских идеалов, старости, зависимости от государства и манипуляций власти.
- О пропаганде СС: успех объясняется ослаблением идейной сплоченности СС к концу войны и работой с «неустойчивым» составом.
- О Калининграде: город не восстановили в прусском стиле из-за разрушений, политических мотивов и советской градостроительной традиции.
- О термине «фашистская Германия»: он правомерен, так как фашизм — это форма диктатуры капитала, схожая в Германии и Италии, несмотря на различия в идеологиях (нацизм и фашизм).
Вывод:Лекция Александра Батова подчеркивает, что Великая Отечественная война была не просто конфликтом наций, а борьбой идей — социализма против фашизма. Участие немцев-антифашистов на стороне СССР, включая перебежчиков, военнопленных и организованные структуры вроде Национального комитета «Свободная Германия», иллюстрирует силу пролетарского интернационализма и советской идеологии. Эти примеры опровергают мифы о монолитной поддержке Гитлера в Германии и показывают, что даже в условиях войны находились люди, готовые бороться за справедливый мир. Лекция также критикует современные попытки исказить историю, уравнивая ВОВ с империалистическими войнами, и подчеркивает важность сохранения памяти о борьбе за социалистические идеалы, которые вдохновляли как советских людей, так и их союзников, включая немцев.