“80 лет после Победы, или Битва за прошлое ради будущего”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора “Линейный эфир
Эфир на Радио АВРОРА от 9 мая 2025 г.
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Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель
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Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Великая Победа как национальная святыня:
- 80-летие Победы в Великой Отечественной войне — это не только праздник, но и символ идеологии, связанной с героизмом советского народа. Победа рассматривается как культ, объединяющий поколения.
- Личная связь с войной: каждый участник беседы делится семейными историями о родственниках, участвовавших в войне (фронтовики, труженики тыла, погибшие), подчеркивая близость этой памяти к народу.
2. Замалчивание роли советской власти и Сталина:
- Главная ложь о Победе — игнорирование роли советской системы, коммунистической идеологии и лично И.В. Сталина как Верховного Главнокомандующего.
- Советский строй идеально соответствовал менталитету народов СССР, обеспечивая единство, коллективизм и социальную справедливость, что стало основой победы.
- Критика современного подхода к празднованию Дня Победы: отсутствие упоминаний Сталина, задрапировка Мавзолея, принижение роли КПСС и комсомола.
3. Фальсификация истории и идеологическая борьба:
- Запад и внутренние силы искажают историю, приписывая победу другим странам (например, США) или отрицая вклад СССР. Примеры: заявления Трампа, польский Институт национальной памяти, фильмы вроде «Бесславных ублюдков».
- В России продолжается антисоветская политика, начатая в перестройку: очернение советской истории, возвеличивание коллаборационистов (Краснова, Солженицына), игнорирование правды о войне.
- Примеры фальсификаций: миф о «георгиевской ленте» вместо гвардейской, ложь о том, что Берлин брала «императорская армия», а не советские солдаты.
4. Роль коммунистической идеологии:
- Коммунистические партии по всему миру (Китай, Югославия, Греция, Франция и др.) внесли огромный вклад в борьбу с фашизмом, мобилизовав миллионы партизан.
- В СССР КПСС и комсомол сыграли ключевую роль: 70% Героев Советского Союза были коммунистами, многие закрывали дзоты собой, секретари обкомов и райкомов воевали на фронте.
5. Советская экономика как основа Победы:
- Переброска промышленности на Урал и в Казахстан, мобилизация экономики в условиях войны — уникальный подвиг, невозможный без советской системы.
- Победа СССР над экономически мощной Германией и всей Европой, работавшей на нацистов, доказывает превосходство коллективистской идеологии над капиталистической.
6. Современные вызовы и уроки Победы:
- Нынешняя Россия не использует уроки Великой Отечественной войны, что проявляется в слабой мобилизации, зависимости от внешних союзников (например, Северной Кореи) и отсутствии идеологии, сравнимой с советской.
- Критика власти за «выпрашивание» возвращения исторических названий (Сталинград, Ленинград) и за игнорирование советского наследия.
- Опасность утраты исторической памяти: молодое поколение растет с искаженным восприятием истории из-за антисоветской пропаганды.
7. Будущее и борьба за правду:
- Необходимость исторического просвещения для сохранения правды о Победе и предотвращения новых фальсификаций.
- Борьба за возвращение советских символов и названий (например, Сталинграда) как часть борьбы за национальную идентичность.
- Победа рассматривается как высшая точка истории не только России, но и всех народов СССР, и ее значение должно стать основой для построения будущего.
Вывод:Беседа подчеркивает, что Победа в Великой Отечественной войне — это не только историческое событие, но и идеологический фундамент, который сегодня подвергается фальсификации как на Западе, так и в России. Главная проблема — замалчивание роли советской власти, коммунистической идеологии и Сталина, что ослабляет историческую память и национальное самосознание. Участники призывают к борьбе за правду, возвращению советского наследия и воспитанию молодежи на основе исторической правды, чтобы обеспечить достойное будущее, соответствующее подвигу предков. Отсутствие сильной идеологии, сравнимой с советской, и продолжающаяся антисоветская политика рассматриваются как угрозы для России, особенно в условиях текущих вызовов.