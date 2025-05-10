Не пряча лиц // Фестиваль в честь 80-й годовщины Победы // Встреча со зрителями
9 мая 2025 года в 80-й День Красной Победы — победы советского народа над фашизмом, мы проводим юбилейный 10-й фестиваль "Не пряча лиц". В его организации участвуют Московская рок-коммуна, канал Простые числа, РКСМ(б), Союз марксистов и клуб Политпросвет.
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Комментарий редакции
1. Идеологическое содержание Победы:
- Участники подчёркивали, что Победа 1945 года была результатом борьбы социалистического строя, коммунистической идеологии и советского народа под руководством Коммунистической партии и Сталина.
- Критика попыток современной пропаганды затушевать классовый характер войны, представляя её как победу «русского народа» или абстрактного «советского народа» без акцента на социалистическую идеологию.
- Противопоставление Великой Отечественной войны, как войны двух систем (коммунизма против капитализма в форме фашизма), современным империалистическим конфликтам, которые, по мнению спикеров, не имеют такого же идеологического содержания.
2. Классовая борьба и актуальность марксизма:
- Утверждение, что современная идеологическая борьба продолжается, и Победа 1945 года остаётся одним из её ключевых символов.
- Критика буржуазной пропаганды, которая, по словам спикеров, искажает смысл Победы, присваивая её для оправдания текущей политики капиталистического государства.
- Акцент на необходимости просвещения и разъяснения истинного смысла Победы, чтобы противостоять попыткам правящего класса переписать историю.
3. Антифашизм и его современное значение:
- Фестиваль позиционируется как антифашистское мероприятие, связывающее историческую борьбу с фашизмом с современными вызовами.
- Упоминание антифашистских движений, жертв уличных столкновений и необходимости продолжать борьбу с фашизмом, который не изжит и может возродиться в новых формах.
4. Критика современной экономической и социальной политики:
- Обсуждение экономических аспектов, таких как дефицит кадров, низкая производительность труда, зависимость от дешёвой рабочей силы и отсутствие инвестиций в автоматизацию.
- Сравнение плановой экономики СССР, которая обеспечила Победу, с современной капиталистической экономикой, где приоритет отдаётся прибыли, а не общественным интересам.
- Упоминание проблем, связанных с коммерческой тайной и неэффективным распределением ресурсов в современной России.
5. Роль культуры и искусства в сохранении памяти:
- Музыкальная и поэтическая составляющая фестиваля (выступления групп «Эшелон», «Алерта», чтение стихов Маяковского) подчёркивает важность искусства в передаче идей антифашизма и социализма.
- Песни, такие как «Священная война», использовались для эмоционального усиления идеологического посыла.
6. Вопросы социалистического строительства и многопартийности:
- Дискуссии о возможности многопартийности при социализме, с акцентом на то, что главное — это контроль трудящихся над управленцами, а не количество партий.
- Критика недостатков позднего СССР, таких как нерешённая проблема товарного производства и недостаток реальной социалистической демократии.
7. Личная ответственность за сохранение памяти:
- Спикеры подчёркивали, что современное поколение несёт ответственность за сохранение и передачу истинного смысла Победы, особенно в условиях, когда официальная пропаганда искажает историю.
- Личный опыт участников (например, Ирины Штерк, выросшей в Германии) иллюстрировал, как марксизм помогает преодолеть внутренние противоречия и осознать универсальность борьбы с фашизмом.
8. Организация и будущее социалистического движения:
- Упоминание субботников, просветительских проектов (канал «Простые числа»), работы РКСМБ, Союза марксистов и других организаций как практических шагов в борьбе за социализм.
- Призыв к зрителям активно участвовать в просвещении и распространении идей социализма.
Вывод:Фестиваль «Не пряча лиц» стал площадкой для обсуждения исторического значения Победы 1945 года через призму марксистской идеологии, акцентируя её классовый и антифашистский характер. Участники критиковали попытки буржуазной пропаганды присвоить Победу, подчёркивая её связь с социалистическим строем и коммунистической идеологией. Фестиваль объединил научные доклады, музыкальные выступления и поэзию, чтобы не только сохранить память о подвиге советского народа, но и актуализировать антифашистскую борьбу в современных условиях. Основной посыл — необходимость просвещения, преодоления товарности и укрепления классового сознания для продолжения борьбы за социализм, что делает мероприятие значимым шагом в популяризации марксистских идей и мобилизации единомышленников.