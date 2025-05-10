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Это видео посвящено ЧВК Вагнер, ее истории, задачам и современному состоянию. В нем подробно рассматриваются создание и первые шаги ЧВК, особенности работы наемников, их участие в боевых действиях и политические контексты, в которых они действовали. Также обсуждается важная роль Пригожина и попытка госпереворота в 2023 году. В заключение поднимается вопрос о возрождении ЧВК, ее принципах и необходимости кадровых офицеров на руководящих должностях.

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00:00 Введение в ЧВК Вагнер

00:35 Особенности ЧВК

02:15 Создание и первые задачи ЧВК Вагнер

03:51 Применение ЧВК в боевых действиях

06:11 Политическая ситуация и роль Пригожина

09:03 Попытка госпереворота

11:34 Современное состояние ЧВК Вагнер

12:21 Контроль над ЧВК

13:16 Важность долга и чести

13:30 Возрождение ЧВК

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