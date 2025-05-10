Константин Сивков | Современное состояние ЧВК Вагнер | Контроль над ЧВК
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Это видео посвящено ЧВК Вагнер, ее истории, задачам и современному состоянию. В нем подробно рассматриваются создание и первые шаги ЧВК, особенности работы наемников, их участие в боевых действиях и политические контексты, в которых они действовали. Также обсуждается важная роль Пригожина и попытка госпереворота в 2023 году. В заключение поднимается вопрос о возрождении ЧВК, ее принципах и необходимости кадровых офицеров на руководящих должностях.
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00:00 Введение в ЧВК Вагнер
00:35 Особенности ЧВК
02:15 Создание и первые задачи ЧВК Вагнер
03:51 Применение ЧВК в боевых действиях
06:11 Политическая ситуация и роль Пригожина
09:03 Попытка госпереворота
11:34 Современное состояние ЧВК Вагнер
12:21 Контроль над ЧВК
13:16 Важность долга и чести
13:30 Возрождение ЧВК
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Комментарий редакции
Тезисы беседы Константина Сивкова о ЧВК «Вагнер»:
1. История и создание ЧВК «Вагнер»:
- Основана 1 мая 2014 года, по образцу западных ЧВК, таких как Blackwater.
- Создавалась для выполнения задач, где использование регулярных вооружённых сил нежелательно или невозможно.
- Изначально решала задачи в интересах коммерческих структур и государства, особенно в Сирии и Африке.
2. Особенности ЧВК:
- Состав: профессиональные военные с большим опытом, «воины по призванию», а также люди, ищущие заработок или, в случае «Вагнер», освобождение из тюрьмы.
- Отсутствие присяги государству, служба за деньги.
- Управление невоенным командованием, независимость от государства и вооружённых сил.
- Государство не несёт ответственности за действия ЧВК.
3. Роль и эффективность:
- ЧВК «Вагнер» превзошла западные аналоги по эффективности, особенно в боевых действиях.
- Использовалась для силового решения задач в интересах нефтяных кланов и других коммерческих структур, а также для выполнения государственных задач в Африке и в ходе СВО.
- В СВО ЧВК получила вооружение армейского уровня (артиллерия, танки, беспилотники) и численность до 20 тысяч человек.
4. Конфликт с государством и попытка мятежа:
- Руководитель ЧВК Евгений Пригожин, связанный с олигархическими кругами, выступил против интересов государства.
- В конце 2022 года началась пропаганда исключительности ЧВК, создавая образ Пригожина как «правдолюба».
- 24 июня 2023 года ЧВК предприняла попытку госпереворота, двигаясь на Москву с 8 тысячами человек. Мятеж был остановлен благодаря позиции армии и переговорам с Лукашенко.
5. Героизм и роль бойцов:
- Рядовые бойцы ЧВК — герои, но их героизм не превосходит подвиги регулярной армии, которая вела бои на более масштабных фронтах.
- ЧВК использовали «в тёмную» против интересов России из-за политической наивности бойцов.
6. Текущее состояние ЧВК:
- После мятежа часть бойцов ушла в Африку, часть стала инструкторами в России и Белоруссии, часть подписала контракты с ВС РФ, где занимает высокие посты.
- ЧВК продолжает действовать, но в меньшем масштабе.
7. Будущее ЧВК:
- ЧВК необходимы, но должны контролироваться не бизнесменами, а кадровыми офицерами, не связанными с олигархами или «пятой колонной».
- Управлять ЧВК должен боевой офицер, руководствующийся долгом, честью и совестью.
- Возможна реорганизация ЧВК «Вагнер» на новых принципах.
8. Критика буржуазного государства:
- Российское государство служит интересам буржуазии, что создаёт конфликт между суверенитетом страны и интересами олигархов, связанными с Западом.
- СВО стала вызовом для олигархата, что привело к недовольству Пригожина и его окружения.
Героизм и творческий подход к решению задач обусловлен тем, что человек выходит на свободу после выполнения задач. Это никак не сравнимо с медленно раскачивающейся государственной машиной. Выполнение задач в государственных структурах профессиональных военных не будет иметь такой скорости и творчества. При строгом контроле профессиональных военных может получится обратный эффект (что и было). И этот обратный эффект сделали не бизнесмены. Не надо врать.
В США и ЕС содержат и подкармливают чуть более миллиона спецов ЧВК (данные СМИ). Спецы-частники всегда готовы. Их военные прекрасно знают, что армии государств не обстреляны и могут лишь поначалу воевать на расстоянии. Это поняли в КНДР.
Поэтому ЧВК – это реальная сила первого эшелона.
Реальная,но только до первых поражений,даже за большие деньги большинство не захочет умирать.
Кстати хочу заметить,что власти РФ стимулируя людей пополнять ряды западных ЧВК,беря Чевэкашников в плен,а затем отпуская(обменивая).
Всё проверяется в процессе. РФ свои “проверила”.