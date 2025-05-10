Древние государства славян | Слово о славянах № 7
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Первые упоминания славян:
- Славяне появляются в исторических источниках в эпоху Великого переселения народов (5–6 века) на границах Византийской империи, особенно на Дунае.
- Впервые упоминаются в 1–2 веках римскими и греческими авторами (Плиний Старший, 77 год — «Венеды»; Тацит, 98 год — «Венетты»; Птолемей, 178 год — «Венедай»).
- Название «Венеды» пришло через германское посредство, что подтверждается современным немецким термином «Венден» для лужицких славян, а также эстонским «Венея» и финским «Венайя».
2. Этноним «Венеды»:
- «Венеды» в источниках 1–2 веков обозначают ранних славян, но это не самоназвание, а внешнее обозначение.
- Самоназвание «Словене» появляется в источниках с 6 века в форме «Склавины» (греческий), «Склавини» (латинский), что связано с фонетическими особенностями греческого и латинского языков (вставка согласной между «С» и «Л»).
3. Этимология названия «Словене»:
- Происходит от слова «слово» (речь, дар речи), что означало «говорящие, владеющие словом» в отличие от «чужих» (например, «немцы» — не говорящие понятно, «чудь» — чужие).
- Отражает культурную дихотомию «мы» (говорящие) и «они» (чужие).
4. Ранние свидетельства о славянах:
- Древнейшее упоминание славян как «Словене» — у Прокопия Кесарийского (527 год).
- В «Географии» Птолемея есть термин «Скаванои», который некоторые исследователи связывают со славянами, но это спорно.
5. Разделение славян:
- Историк Иордан (551 год) выделяет три группы славян: Венеды, Словене и Анты, подчеркивая их родство, но отмечая отсутствие единства.
- «Анты» — не самоназвание, возможно, обозначение племенного союза или не славянского народа, которое позже применили к славянам. С 7 века термин исчезает.
6. Распад славянского единства:
- Начинается в 6–7 веках, но говорить о самостоятельных славянских языках или этносах в этот период нельзя.
- Термины «западные», «восточные», «южные» славяне в этот период — географические, а не этноязыковые.
7. Формирование славянских государств:
- Славяне были демографически значимой силой, формируя племенные союзы («славинии»).
- Первое государство — Само (620–630-е годы) под руководством франка Само, включало западных и южных славян (Чехия, Словения, Хорватия, Словакия). Распалось к 658 году.
- Болгарское царство (680–1018 годы).
- Великоморавское княжество (9 век, Чехия), включавшее Нитранское и Паннонское княжества. Чехия выделилась в 895 году.
- Древняя Русь (конец 9 века), распалась к концу 11–12 веков.
8. Христианизация и письменность:
- Славяне массово принимают христианство в 8–9 веках, так как оно способствовало формированию государственности (Паннония — конец 8 века, Великая Моравия — 831, Болгария — 865).
- Христианизация стимулировала развитие письменности, так как требовались тексты для церковного и светского права.
- Изначально славяне пытались использовать греческий и латинский алфавиты для записи речи, но они были плохо приспособлены.
- Пример: Фрейзингенские отрывки (10–11 века, запись славянской речи латинским алфавитом в Моравии, 9 век).
9. Создание славянской письменности:
- Полноценная письменность появилась в 860-х годах благодаря миссии Константина (Кирилла) и Мефодия, создавших глаголицу, адаптированную для славянской фонетики.
- Черноризец Храбр в трактате «О письменах» (886–893) описывает, как славяне до этого использовали «черты и резы» для гаданий, а затем пытались записывать речь греческими и латинскими буквами без порядка.
- Кирилл создал 38 букв, часть по образцу греческих, часть — оригинальных, что стало основой первого славянского литературного языка.
А вот к чему приводят скачки :
https://amarok-man.livejournal.com/8436276.html
ДосКАКАлися.