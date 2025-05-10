В эти дни Россия празднует 80-летнюю годовщину одного из наиболее значимых событий в своей истории – победу Великой отечественной войне. Оно объединяет людей разных поколений и национальностей, заставляет задуматься над тем, как хрупка человеческая жизнь и служит нам всем напоминанием: какую высокую цену приходится платить за мир во всём мире.

Победа СССР в войне стала возможна благодаря трём преимуществам советской модели: стратегическому планированию, централизации ресурсов, и беспримерному трудовому героизму советского народа. Несмотря на то, что реальная зарплата и потребление в годы войны упали почти в три раза, производительность труда в стране выросла на треть.

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А.Сафронов Большая советская экономика https://individuum.ru/books/bolshaya-sovetstkaya-ekonomika-1917-1991/

Московкин Н.И. (сост.) – Книга памяти работников Госплана 2000.djvu https://individuum.ru/books/bolshaya-sovetstkaya-ekonomika-1917-1991/

Страницы памяти. Сборник воспоминаний работников Госплана о войне. 1982.

https://disk.yandex.ru/d/w9JVITRYJZrPdg

0:00 Экономика Победы

3:24 Стратегическая готовность

10:09 Организация воли

15:25 Мобилизация и маневрирование

21:26 Производительность труда

24:58 Энтузиазм

29:11 Энтузиазм

32:22 Кризис воли

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