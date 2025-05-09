Окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписан в берлинском предместье Карлсхорст 8 мая в 22:43 по среднеевропейскому времени, то есть 9 мая в 0:43 по московскому времени. Документ вступил в силу 9 мая в 01:01. После этого германское правительство было распущено, поверженные немецкие войска сложили оружие.

Советские граждане узнали о капитуляции Германии из сообщения Совинформбюро 9 мая в 2 часа 10 минут, когда диктор Юрий Левитан вышел в эфир с легендарным "Внимание. Говорит Москва", зачитал подписанный акт и указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении дня 9 мая праздником Победы. Сообщение передавалось ещё и ещё, до самого вечера. А вечером 9 мая с обращением к советскому народу выступил Иосиф Сталин: "Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 9 мая. Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это — действительная капитуляция вооружённых сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии всё ещё уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести её в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой Победы нашего народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряжённый труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, — не прошли даром и увенчались полной Победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за своё существование и свою независимость окончилась Победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами. Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, — ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чём бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует Победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной Победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С Победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!"

Приказ Верховного Главнокомандующего №369 от 9.05.1945: "8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, — тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!"

Вчера вечером в Кремле состоялся обед от имени Президента России для глав и делегаций иностранных государств и почётных гостей, приехавших по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин в своём выступлении поднял тост за Победу. "9 мая — священная дата для нашего многонационального народа. В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять. Наши отцы, деды и прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет. Они шли на смертный бой за свою страну, за свой дом, за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, говорить, думать на родном языке, воспитывать детей в своей культуре и традициях. <…> Праздник 80-летия Победы собрал в Москве лидеров самых разных суверенных государств, представляющих самобытные модели политического, экономического и социального развития, различные религии, мировоззрения, цивилизации и культуры. И такое многообразие не разъединяет, а, напротив, обогащает, делает нас сильнее, потому что в основе наших отношений и совместной работы — общие ценности и устремления. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учёт мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех. И призываем всё мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем современности, к общей ответственности за будущие поколения. Уверен, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов земли. Россия готова к такой созидательной совместной работе. Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие, за вас — за наших друзей!"

С момента победоносного завершения Великой Отечественной войны минуло восемь десятилетий. Сейчас мы опять сражаемся против объединённых сил зла, против новых фашистских орд с Запада, жаждущих уничтожения России. Процитируем слова нашего министра обороны Андрея Белоусова: "Очередной «крестовый поход» против России стал проявлением извечной русофобии коллективного Запада, свидетельством его намерений раз и навсегда ликвидировать многовековую российскую государственность. <…> Сегодня перед Российской Федерацией, нашими Вооружёнными Силами стоят задачи не менее значимые, чем в годы Великой Отечественной войны. <…> Российские солдаты и офицеры защищают то, за что сражались их деды и прадеды. Победа народа России и его Вооружённых Сил в борьбе с поднявшим голову неонацизмом войдёт в историю страны как равная подвигу советского народа и армии в годы Великой Отечественной войны. В 1945 г. Победа была обеспечена единством и сплочённостью народа, мужеством и героизмом его защитников. Так будет и сейчас, ведь история нашего Отечества учит, что пока мы едины, мы непобедимы. Победа будет за нами!"