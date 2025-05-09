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С Днём Победы в Великой Отечественной войне

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Дорогие друзья! 

Поздравляем с 80-летием Великой Победы! Это была самая масштабная война в истории человечества, где миллионы людей столкнулись с объединённой под фашистским знаменем Европой. Благодаря мощной индустриализации, героизму и самоотверженному труду народа СССР выстоял и сокрушил врага. 

Эта война стала битвой идеологий: социализм отстоял справедливость, а фашизм, как символ угнетения, потерпел крах. Сегодня Европа искажает память о тех событиях, затирает правду и вновь проявляет агрессию против России. Но мы помним подвиг предков и защищаем их наследие. 

Война идёт не только на полях сражений, но и в душе каждого. Оставаться человеком, созидать и трудиться — или порабощать, паразитируя на других? Если враг не виден, возможно, мы уже в его власти. Пусть Победа вдохновляет нас быть человечнее, сильнее и мудрее! С праздником!

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